期貨新聞

23/02/2026 19:13

《日入而息》恒指收升668點重越兩萬七，券商料滙控去年列帳基準稅前利潤跌11%

美最高院判特朗普關稅違法,中國商務部表示正全面評估;中國連續四個月減持美債至6835億美元,創17年最低;彭博指美關稅政策逆轉,中方在「習特會」前佔據上風
券商料滙控(00005)去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益
德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭
股票分析師協會建議在C組券商試行豁免股票印花稅
運輸署批准百度(09888)蘿蔔快跑自動車測試項目延至東涌市中心及欣澳
民主派初選案12被告上訴遭駁回，律政司就劉偉聰定罪上訴亦失敗
微信春節消費報告指廣東成全國最愛「發紅包」和「送藍包」省份;飛豬指春節假期國內遊訂單量創新高,酒店間夜量增長75%;美團春節數據指北京、上海、成都位列春節熱門旅遊目的地前三
全國鐵路今日預計發送旅客1850萬人次；白雲機場春運單日旅客量首破28萬人次，創歷史新高；飛豬指春節入境遊機票訂單量同比增近10倍，AI訂門票較節前暴增24倍
特朗普在最高法院敗訴,再難用關稅籌碼打擊「不聽話國家」;擅闖海湖莊園警戒線21歲男子被擊斃,白宮讚特勤局果斷行動;景順指美國最高法院推翻關稅政策符預期,惟整體關稅水平不太可能大幅下降

《即日市況》
北水復工前恒指收升668點報27081，藍籌普遍揚AI半新股趁勢吐
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1800/04，日圓最新報154.80/84
　　　
《公司資訊》　
世界華文媒體(00685)第三財季虧損收窄至168.5萬美元
萬華媒體(00426)第三季虧損擴大至708.4萬元
支付寶「AI付」、螞蟻阿福App用戶數雙雙破億
運輸署批准百度(09888)蘿蔔快跑自動車測試項目延至東涌市中心及欣澳
券商料滙控(00005)去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益
嘉華(00173)合作發展項目啟德海灣累售742伙，套現逾60億元
新地(00016)西沙SIERRA SEA頻錄短炒獲利個案，3房單位持貨9個月帳賺158萬離場；安盛保險洽租新地IGC三層樓面，料將成為今年市場上最大宗商廈租務個案
永義(01218)堅尼地城住宅項目命名為海嵎，提供125伙
鳴鳴很忙(01768)穩定價格行動及期間結束
龍旗科技(09611)穩定價格行動、穩定價格期間結束及超額配股權失效
MIRXES-B(02629)完成CADENCE CRC的入組程序
聯交所恆宇集團(02448)上市地位將於本周四被取消
茶百道(02555)內地春節期間有景區門店銷量漲幅高達4500%
　　
《中國要聞》　
習近平致電祝賀金正恩連任朝鮮勞動黨總書記
7名中國遊客貝加爾湖溺亡，俄外長向王毅表示慰問
中指院表示去年四季度重點城市寫字樓租金環比跌0.4%，全年跌近2%；去年重點城市主要商業街商鋪平均租金跌0.81%
全國鐵路今日預計發送旅客1850萬人次；白雲機場春運單日旅客量首破28萬人次，創歷史新高；飛豬指春節入境遊機票訂單量同比增近10倍，AI訂門票較節前暴增24倍
內地今年電影票房破80億元領跑全球，《尋秦記》暫排第八；內地春節檔電影票房破54億，《飛馳人生3》領跑
微信春節消費報告指廣東成全國最愛「發紅包」和「送藍包」省份；飛豬指春節假期國內遊訂單量創新高，酒店間夜量增長75%；美團春節數據指北京、上海、成都位列春節熱門旅遊目的地前三
春節12.6萬人次入境遊北京，花費13.3億元人民幣
國內成品油價格將迎調整，預計汽柴油上調125元/噸
春節後資金面前瞻，首周超2.2萬億元逆回購到期
中金指IEEPA關稅裁決或對人民幣影響偏向積極
內地人形機器人租賃市場量增價跌，平台訂單排到3月
智平方完成B輪系列超10億元融資，公司估值正式超過百億
月之暗面據報近20天收入超去年全年，將完成新一輪超7億美元融資
　　
《寶島快訊》　
台股馬年紅盤收升0.5%，盤中突破34000點
　　
《大國博弈》　
德國總理默茨本周三起訪華兩天，據報行程包括北京和杭州
美最高院判特朗普關稅違法，中國商務部表示正全面評估；中國連續四個月減持美債至6835億美元，創17年最低；彭博指美關稅政策逆轉，中方在「習特會」前佔據上風
　　
《國際要聞》　
新加坡副總理表示將請美國澄清關稅政策
日本執政黨稅制負責人表示美國關稅局勢一團糟
歐洲議會擬凍結對美貿易協議審批，憂特朗普新關稅政策增不明朗
美伊周四舉行新一輪談判，美媒指特朗普考慮對伊朗精準打擊
墨西哥軍方擊殺國內頭號毒梟，多個州出現燒車和堵路報復
特朗普在最高法院敗訴，再難用關稅籌碼打擊「不聽話國家」；擅闖海湖莊園警戒線21歲男子被擊斃，白宮讚特勤局果斷行動；景順指美國最高法院推翻關稅政策符預期，惟整體關稅水平不太可能大幅下降
　　
《外圍經濟》　
從「購買美國」到「出售美國」，美國投資者加速撤離華爾街

《其他消息》　
春節前8天，港珠澳大橋珠海公路口岸進出境客車數量同比增逾11%
謝展寰稱漁護署將研究機械人巡邏非法餵飼野鴿黑點
鄉議局11月辦北都馬拉松，劉業強稱結合美食元素，冀吸引萬名跑手參與
民主派初選案12被告上訴遭駁回，律政司就劉偉聰定罪上訴亦失敗
黃偉綸料收購宏福苑款項不影響盈餘或赤字
財政預算案2026紫色封面首度亮相，陳茂波稱象徵香港經濟內生動力持續增強
星展調查指近半數受訪中小企冀更容易獲得商業貸款支持，尋求科技及創新支援
德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭
股票分析師協會建議在C組券商試行豁免股票印花稅
經絡料美聯儲下月將按兵不動，上半年HIBOR徘徊2至3厘
馬年首周末中原十大屋苑錄7宗成交，按周升4成
屋宇署12月批出11份建築圖則，19份入伙紙
AI生成有害影像引發全球關注，香港私隱專員公署聯同60機構發表聯合聲明
Esperanza證券獲證監會批准開展代幣化投資業務，推動娛樂產業投資代幣化新模式
仲量聯行指金融業租賃需求續強勁，中環空置率降至2023年以來最低水平
微信指農曆新年旅行、生活娛樂線下交易筆數按年均升逾20%，香港按年升24%
　

