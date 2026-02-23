《日入而息》恒指收升668點重越兩萬七，券商料滙控去年列帳基準稅前利潤跌11%

美最高院判特朗普關稅違法，中國商務部表示正全面評估；中國連續四個月減持美債至6835億美元，創17年最低；彭博指美關稅政策逆轉，中方在「習特會」前佔據上風

券商料滙控(00005)去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益

德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭

股票分析師協會建議在C組券商試行豁免股票印花稅

運輸署批准百度(09888)蘿蔔快跑自動車測試項目延至東涌市中心及欣澳

民主派初選案12被告上訴遭駁回，律政司就劉偉聰定罪上訴亦失敗

微信春節消費報告指廣東成全國最愛「發紅包」和「送藍包」省份；飛豬指春節假期國內遊訂單量創新高，酒店間夜量增長75%；美團春節數據指北京、上海、成都位列春節熱門旅遊目的地前三

全國鐵路今日預計發送旅客1850萬人次；白雲機場春運單日旅客量首破28萬人次，創歷史新高；飛豬指春節入境遊機票訂單量同比增近10倍，AI訂門票較節前暴增24倍