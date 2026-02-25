《日入而息》預算案派糖加碼一次性紓困措施涉開支158億，滙控去年列帳基準稅前盈利跌7.4%仍勝預期

陳茂波即將宣讀新一份預算案，聚焦拼經濟、謀發展、惠民生「十五五」時期奠定良好開局，為香港經濟增長創造有利條件；主動對接「十五五」規劃，加快高水平科技自立自強；把握國家對香港堅實支持，推動經濟提速增量持續發展

陳茂波稱2026/27年度政府整體開支升6.9%，預計綜合盈餘221億元；2026/27年度至2030/31年度期間經營帳目持續維持盈餘；料本港經濟2027至2030年間平均每年實質增長3%；資產市場趨暢旺新股上市活躍，有望在一、兩年內成為全球最大跨境財富管理中心

陳茂波料今年起五年內私人住宅單位每年平均落成量約1.7萬個

陳茂波料今年香港經濟增長2.5%至3.5%，基本通脹率1.7%

陳茂波料未來幾年均能維持綜合盈餘，AI全面深化應用將帶來勞動力結構性轉變

陳茂波稱培訓現職及新晉航空業人員，撥款6500萬增加建造業專業培訓學額；增加STEAM相關學士學位課程，「優質教育基金」預留20億元推進中小學數字教育

陳茂波稱各項人才入境計劃已吸引逾27萬人才來港，「高才通計劃」已吸引逾十萬全球精英

陳茂波稱AI發展迅速帶動新一輪投資熱潮

陳茂波稱市民消費意欲未來料有所改善，現在未必是最合適時間推出消費券

陳茂波稱轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重要作用

陳茂波稱「航天走廊」自動駕駛運輸系統料年內啟用，是首個在港商業營運項目

陳茂波稱上半年起將分階段推行無人機交通管理系統

陳茂波稱一億元以上住宅物業印花稅稅率調高至6.5%

陳茂波稱中央結算系統(CMU)國際互聯互通，將啟動與瑞士SIX聯網

陳茂波稱今年將成立專屬公司推動開發新田科技城，向立法會申請注資100億元起始資金

陳茂波稱發展非傳統風險管理業務，已將「保險相連證券資助先導計劃」延長至2028年；保監局優化險企資本制度，調整一般保險業務風險參數和就基建設施投資降低資本要求

陳茂波稱修訂稅務條例將實施加密資產申請框架；寬減利得稅，上限為三千元，收入將減少約五億元；寬減百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元；寬減首兩季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約31億元；寬減首兩季非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約4億元

陳茂波稱建立國際黃金交易市場，研為在港進行黃金交易及結算合資格機構提供稅務優惠；優化海運服務業稅務優惠安排，為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠

陳茂波稱已要求港交所檢視上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市；打風不停市帶來約25億元印花稅收入

陳茂波稱公務員是否加薪按機制作趨勢調查再交特首考慮；公務員凍薪一年後有望加薪，消息指經營帳目轉盈，加薪與否按機制決定

陳茂波稱下年度起把長者社區照顧服務券增至1.6萬張，長者院舍照顧服務券增至七千張；推進基層醫療，「長者醫療券獎賞先導計劃」會延長兩年至2028年底

陳茂波稱向「藝術及體育發展基金」體育部分注資12億元，進一步推動體育發展

陳茂波稱定期發行不同年期人民幣債券，與內地研加快落實在港推出國債期貨

陳茂波稱將減免使用或運載綠色燃料船舶港口費，鼓勵更多船舶在港加注

陳茂波稱就數字資產交易及託管等服務提供者訂發牌制度，下月發出首批穩定幣牌照

陳茂波稱已就促進產業和投資優惠政策包制訂初步框架，優惠稅率為半稅或5%

陳茂波稱已預留2800萬元予香港技術與創新支持中心，落實為期兩年「專利估值先導支援計劃」

陳茂波稱已預留5200萬元開辦「知識產權學院」，目標今年底啟動

陳茂波稱建議放寬集團內部資產轉讓印花稅寬免準則，擴大合資格關聯法人團體範圍

陳茂波稱引進辦已吸引逾一百間重點企業落戶，盛事匯萃旅客攀升

陳茂波稱強化政府內部數據運用，統計處下月推出網上數據互動服務平台

陳茂波稱律政司正籌備建香港國際法律事務大樓，強化規範香港調解專業認證和紀律制度

陳茂波稱成立AI+與產業發展策略委員會，積極對接國家「人工智能+」行動

陳茂波稱打造「鐵海陸江」聯運體系，爭取更多內陸貨物經香港出口，擬年內修訂法例

陳茂波稱打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，短期內將敲定與巴塞爾藝術展未來五年合作安排

陳茂波稱領取社會保障金合資格人士，發放金額相當於一個月綜合社會保障援助標準金額

陳茂波稱推動展覽業發展和國際會展之都品牌建設，預留一億元試行與相關機構合作

陳茂波稱推動綠色產業發展及企業綠色轉型，爭取2035年前將碳排放量減半，2050年前實現碳中和

陳茂波稱教育局已成立留學香港專班，吸引全球優秀學生來港就學

陳茂波稱旅發局獲撥款16.6億元，加強向具潛力客源市場推廣，吸引高端過夜客群

陳茂波稱未來五年可供興建約9.8萬個私營房屋單位土地，料全年潛在土地供應逾2.2萬個單位

陳茂波稱未來五年將每年發行1600億至2200億元債券，約一半為短期債務再融資

陳茂波稱未來五年經營帳目錄盈餘，非經營帳目因基建開支仍會錄赤字

陳茂波稱本港去年經濟增長3.5%，訪港旅客上升12%

陳茂波稱正就購買知識產權或其使用權資本開支扣稅安排諮詢業界，擬年內提交條例修訂草案

陳茂波稱申請注資100億元予河套香港園區公司加速發展

陳茂波稱分兩年從外匯基金轉撥1500億支持北都等基建項目；研推動在北都持土地發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案；科大籌辦第三所醫學院，目標2028/29學年錄取首批學生，北都牛潭尾預留土地作永久校舍；預留100億支持北都大學城校舍建設，推三幅位於洪水橋/厦村發展區土地供申請發展校舍；提速推進北都發展，料年中提交北都專屬法例條例草案；建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃；港府倡撥款兩億推「北都城鄉共融基金」先導計劃，消息指或放寬村屋改建餐廳及旅館；外匯基金轉撥千五億支持北都，消息指動用外匯儲備屬一次性，不會動搖支持聯匯資金規模

陳茂波稱沙嶺數據園區提升整體算力規模，項目提供25萬平方米樓面面積，招標結果短期公布；洪水橋／厦村新發展區已預留約32公頃土地發展現代物流圈，年內邀業界交發展意向書；古洞站、東涌線延線、洪水橋站、屯門南延線及小蠔灣站等項目，明年起陸續落成

陳茂波稱為大埔宏福苑火災長遠居住安排預留40億，全面檢視「樓宇更新大行動2.0」；黎志華稱若宏志閣獲半數居民達成共識由政府收購物業，料收購金額約10億元

陳茂波稱爭取北環線主線和支線2034年或之前開通

陳茂波稱研建一站式多元資產交易後證券基礎設施，促進跨產品及跨地域抵押品互通

陳茂波稱積極推進生命健康科技發展，「國際臨床試驗學院」將於明年成立

陳茂波稱積金局逐步推行強積金「全自由行」，建議優化向僱主追討拖欠供款程序

陳茂波稱經營帳恢復盈餘，可適度增對市民支援

陳茂波稱考慮到非住宅物業空置率，明年續不推售一般商業地

陳茂波稱與中東、中亞、非洲等爭取訂立新民航協議及擴展航權；與卡塔爾、孟加拉國和秘魯完成投資協定談判，正與沙特阿拉伯和埃及探討新投資協定

陳茂波稱計劃第二季就堅尼地城海旁興建新行人通道進行諮詢

陳茂波稱迅清結算年內建立數字資產平台，支持數字債券發行和交收

陳茂波稱通過中小企融資擔保計劃為企業提供信貸擔保，「還息不還本」安排申請期延至11月中

陳茂波稱連同「簡約公屋」，未來五年總體公營房屋建屋量約19.6萬個

陳茂波稱過去一年經濟及資本市場向好，令稅收增加

陳茂波稱電動私家車的首次登記稅寬減安排在3月底屆滿後不再繼續；電動車「一換一」稅務寬免料再削減甚至取消，優惠計劃3月底屆滿

陳茂波稱預留2.2億元在港設首個境外的國家製造業創新中心，引導本地生產商轉向智能製造；預留逾2億元建境外「國家製造業創新中心」，消息指選址元朗創新園微電子中心

陳茂波稱首季就修訂同股不同權企業上市要求等諮詢市場，上半年落實完善結構性產品上市框架

陳茂波稱香港國際機場東莞空港中心第一期海空聯運碼頭已完工，目標明年上半年投入運作

「中高齡就業計劃」僱主聘用每名合資格人士，每月可獲發最高五千元津貼