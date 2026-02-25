  • 會員
期貨新聞

25/02/2026 19:18

《日入而息》預算案派糖加碼一次性紓困措施涉開支158億，滙控去年列帳基準稅前盈利跌7.4%仍勝預期

陳茂波稱基本免稅額及單親免稅額增至14.5萬元，已婚人士免稅額增至29萬元；子女免稅額及額外子女免稅額增至14萬，增供養父母或祖父母免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限；一次性紓緩措施加碼至158億，消息人士指粒糖大咗，退稅差餉寬免上限倍增；一次性紓緩措施加碼至158億，消息人士指：粒糖大咗，退稅差餉寬免上限倍增
陳茂波稱修訂稅務條例將實施加密資產申請框架；寬減利得稅，上限為三千元，收入將減少約五億元；寬減百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元；寬減首兩季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約31億元；寬減首兩季非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約4億元
陳茂波稱一億元以上住宅物業印花稅稅率調高至6.5%；仲量聯行曾煥平稱調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對增加印花稅收入沒有太大幫助；中原工商舖調升豪宅印花稅預料吸引更多投資者轉移視線至工商舖市場尋寶；中原陳永傑稱調升豪宅印花稅對整體樓市影響輕微，惟不失為增加稅收機會
陳茂波稱分兩年從外匯基金轉撥1500億支持北都等基建項目；陳茂波稱轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重要作用；金管局稱向政府作出轉撥後，外匯基金累計盈餘仍較2024年底有所增長，升至逾7800億元
陳茂波稱研推動在北都持土地發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案；科大籌辦第三所醫學院，目標2028/29學年錄取首批學生，北都牛潭尾預留土地作永久校舍；預留100億支持北都大學城校舍建設，推三幅位於洪水橋/厦村發展區土地供申請發展校舍；提速推進北都發展，料年中提交北都專屬法例條例草案；建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃；港府倡撥款兩億推「北都城鄉共融基金」先導計劃，消息指或放寬村屋改建餐廳及旅館；外匯基金轉撥千五億支持北都，消息指動用外匯儲備屬一次性，不會動搖支持聯匯資金規模
陳茂波稱2026/27年度政府整體開支升6.9%，預計綜合盈餘221億元；2026/27年度至2030/31年度期間經營帳目持續維持盈餘；料本港經濟2027至2030年間平均每年實質增長3%；資產市場趨暢旺新股上市活躍，有望在一、兩年內成為全球最大跨境財富管理中心
滙控(00005)去年列帳基準稅前盈利按年跌7.4%，息0.45美元:滙控第四季列帳基準稅前盈利增約兩倍至68.02億美元；去年預期信貸損失為39億美元，按年增加4億美元；香港上海滙豐銀行去年列帳基準除稅前利潤按年跌4.3%；2026至28年目標平均有型股本回報率達17%，股息派付比率目標基準維持50%；恒生私有化是集團發展一項里程碑，將繼續保留其品牌及獨特客戶定位；普通股權一級資本比率重回目標範圍前，不啟動任何進一步股份回購；恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型
冠君產業信託(02778)去年可分派收入按年跌10.4%，末期分派跌8.3%至5.62仙
差估署指1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位
本港1月份CPI按年升1.1%，升幅收窄主要由於去年同期基數較高
全國兩會3月4日起召開，審議「十五五」規劃綱要草案；註冊會計師法修正草案首提人大常委會審議，規範執業行為
特朗普抵達國會，即將發表任內第二份國情咨文；特朗普發表國情咨文，稱成功壓低通脹，保護家庭資產價值；特朗普發表國情咨文講話，宣稱美國「比任何時候更富強」；美國紐約州州長要求特朗普政府退還135億美元關稅稅款

《即日市況》
恒指全日升175點收報26765，北水淨流出超40億元，滙豐業績標青再破頂
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.7%，成交增一成，礦產股全日強，地產股獲捧
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1787/89，日圓最新報156.55/58
　
《公司業績》　
滙控(00005)去年列帳基準稅前盈利按年跌7.4%，息0.45美元:滙控第四季列帳基準稅前盈利增約兩倍至68.02億美元；去年預期信貸損失為39億美元，按年增加4億美元；香港上海滙豐銀行去年列帳基準除稅前利潤按年跌4.3%
華僑銀行去年純利按年跌2%至91.2億坡元，末期息連特息58坡仙
中國生態旅遊(01371)中期虧損收窄至2941.2萬元，不派息
新意網集團(01686)中期純利升9.7%至5.3億元，不派息
兗煤澳大利亞(03668)全年純利跌63.8%至4.4億澳元，息0.122澳元
玖紙(02689)中期純利升3.19倍至19.7億人幣，不派息
冠君產業信託(02778)去年可分派收入按年跌10.4%，末期分派跌8.3%至5.62仙
　
《公司資訊》　
「優樂賽共享服務」通過聯交所上市聆訊，去年首八個月純利按年跌近8%
據報滙控(00005)交易部門兩位高層將於獎金季前離職；彭博指滙控(00005)整體獎金池增10%，創至少十年新高；2026至28年目標平均有型股本回報率達17%，股息派付比率目標基準維持50%；恒生私有化是集團發展一項里程碑，將繼續保留其品牌及獨特客戶定位；對恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型；普通股權一級資本比率重回目標範圍前，不啟動任何進一步股份回購；林嘉麒稱滙控業績觸及市場預期上限，業務指引進取振股民信心
恒宇集團(02448)上市地位周四起被取消
碧桂園(02007)擬回購旗下9隻境內債，資金總額上限4.5億元
Now TV再奪今年世界盃獨家播映權，指定客戶可以優惠價訂購賽事通行證
騰訊(00700)天美據報關閉蒙特利爾研發工作室，曾計劃開發3A遊戲；騰訊元寶致歉拜年海報現「粗口」：模型異常輸出，已校正並優化
阿里雲上線Qwen3.5等四大開源模型Coding Plan服務
都市麗人(02298)料今年線下店舖數量大致持平，且避免價格惡性競爭
前職員及其姻親被指涉內幕交易，港交所(00388)表示持續檢視內部流程、加強監控
中國碳中和(01372)主要股東增持逾53萬股普通股
工商銀行(01398)高級業務總監辭任
信置(00083)今年至今共沽362伙套現逾27億，年內將推售兩大新盤
新世界(00017)上半年料推3盤約660伙，包括「柏傲莊III」約500伙現樓推售
國富氫能(02582)建議採納H股股份獎勵計劃
永升服務(01995)註銷購回股份
比亞迪(01211)跟進7年低息超長貸，海洋網車型日供最低僅29元
　
《中國要聞》　
德國總理默茨北京會見兩國企業領袖，鼓勵中企在德投資；官媒指習近平北京釣魚台國賓館會見德國總理默茨；李強會見默茨稱中德應堅定合作信心，共同維護多邊主義
全國兩會3月4日起召開，審議「十五五」規劃綱要草案；註冊會計師法修正草案首提人大常委會審議，規範執業行為
中關村論壇年會3月25-29日北京舉行
中國家電及消費電子博覽會3月12日至15日在滬舉辦，1200家企業參展
中科宇航表示可回收液體運載火箭力箭二號擬3月下旬首飛；重複使用火箭朱雀三號計劃二季度再次開展回收試驗
上海樓市限購再放鬆，非滬籍居民可於外環內增購1套住房；上海樓市限購再放鬆，分析料新增至少9萬名潛在買家
超九成保險資管產品實現正收益，業內表示將關注科創主題
存儲芯片漲價潮料持續至年底，中國廠商產能或下半年釋放
中指院表示春節假期重點城市新房日均成交量同比基本持平
馬年首家IPO過會，盛合晶微擬募資48億人民幣衝刺科創板
年內新基金發行規模突破2000億元，65隻產品首募規模超10億
人行4095億逆回購利率持平，6000億MLF增量續做
內媒指新年BBA車價大降，寶馬7系約降27萬元
捷豹路虎中國人事調整，潘慶升任全球採購董事，CFO接棒中國區CEO
抖音電商指去年處置超20萬個違規商家，清退超27萬名違規達人
字節跳動估值躍升至5500億美元，美國股東擬出售部分股份
廣州將出台量子科技等賽道支持政策，建設腦機接口等創新中心
　
《寶島快訊》　
台股收升2%，衝上三萬五，台積電飆至2015元新高
　
《大國博弈》　
日本將首次在與那國島部署導彈，距台灣僅110公里
美方指責中國曾進行核爆炸試驗，外交部指捕風捉影
英國擴大對俄制裁名單包括中國實體，北京表示強烈不滿
　
《國際要聞》　
法國羅浮宮館長德卡爾請辭，總統馬克龍感謝對方貢獻
韓國生育率連續兩年上升，時隔四年重回0.8
俄烏戰爭進入第五年，澤連斯基預告俄烏美將舉行三方會談
特朗普抵達國會，即將發表任內第二份國情咨文；特朗普發表國情咨文，稱成功壓低通脹，保護家庭資產價值；特朗普發表國情咨文講話，宣稱美國「比任何時候更富強」；美國紐約州州長要求特朗普政府退還135億美元關稅稅款
　
《外圍經濟》　
澳洲1月核心通脹升至3.4%，超預期
憂高市財政擴張，日本銀行股走低，40年期國債孳息率上升5個基點
投資人溫斯坦稱私募信貸基金即將失控，「如雪球滾下山坡」
蘋果生產線加速回流美國，Mac mini部分產能轉移至侯斯頓；蘋果觸控螢幕MacBook Pro據悉將搭載動態島，並於今年秋季推出；蘋果據報考慮與長鑫存儲、長江存儲合作，用於iPhone 18等新品
AI殺到！澳洲物流軟件巨企WiseTech宣布全球裁員2000人
Meta與AMD簽訂600億美元AI基礎設施協議
微軟宣布將與星鏈合作擴大全球網路覆蓋範圍

　
《預算案》　
陳茂波即將宣讀新一份預算案，聚焦拼經濟、謀發展、惠民生「十五五」時期奠定良好開局，為香港經濟增長創造有利條件；主動對接「十五五」規劃，加快高水平科技自立自強；把握國家對香港堅實支持，推動經濟提速增量持續發展
陳茂波稱2026/27年度政府整體開支升6.9%，預計綜合盈餘221億元；2026/27年度至2030/31年度期間經營帳目持續維持盈餘；料本港經濟2027至2030年間平均每年實質增長3%；資產市場趨暢旺新股上市活躍，有望在一、兩年內成為全球最大跨境財富管理中心
陳茂波料今年起五年內私人住宅單位每年平均落成量約1.7萬個
陳茂波料今年香港經濟增長2.5%至3.5%，基本通脹率1.7%
陳茂波料未來幾年均能維持綜合盈餘，AI全面深化應用將帶來勞動力結構性轉變
陳茂波稱培訓現職及新晉航空業人員，撥款6500萬增加建造業專業培訓學額；增加STEAM相關學士學位課程，「優質教育基金」預留20億元推進中小學數字教育
陳茂波稱各項人才入境計劃已吸引逾27萬人才來港，「高才通計劃」已吸引逾十萬全球精英
陳茂波稱AI發展迅速帶動新一輪投資熱潮
陳茂波稱市民消費意欲未來料有所改善，現在未必是最合適時間推出消費券
陳茂波稱轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重要作用
陳茂波稱「航天走廊」自動駕駛運輸系統料年內啟用，是首個在港商業營運項目
陳茂波稱上半年起將分階段推行無人機交通管理系統
陳茂波稱一億元以上住宅物業印花稅稅率調高至6.5%
陳茂波稱中央結算系統(CMU)國際互聯互通，將啟動與瑞士SIX聯網
陳茂波稱今年將成立專屬公司推動開發新田科技城，向立法會申請注資100億元起始資金
陳茂波稱發展非傳統風險管理業務，已將「保險相連證券資助先導計劃」延長至2028年；保監局優化險企資本制度，調整一般保險業務風險參數和就基建設施投資降低資本要求
陳茂波稱修訂稅務條例將實施加密資產申請框架；寬減利得稅，上限為三千元，收入將減少約五億元；寬減百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元；寬減首兩季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約31億元；寬減首兩季非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約4億元
陳茂波稱建立國際黃金交易市場，研為在港進行黃金交易及結算合資格機構提供稅務優惠；優化海運服務業稅務優惠安排，為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠
陳茂波稱已要求港交所檢視上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市；打風不停市帶來約25億元印花稅收入
陳茂波稱公務員是否加薪按機制作趨勢調查再交特首考慮；公務員凍薪一年後有望加薪，消息指經營帳目轉盈，加薪與否按機制決定
陳茂波稱下年度起把長者社區照顧服務券增至1.6萬張，長者院舍照顧服務券增至七千張；推進基層醫療，「長者醫療券獎賞先導計劃」會延長兩年至2028年底
陳茂波稱向「藝術及體育發展基金」體育部分注資12億元，進一步推動體育發展
陳茂波稱定期發行不同年期人民幣債券，與內地研加快落實在港推出國債期貨
陳茂波稱將減免使用或運載綠色燃料船舶港口費，鼓勵更多船舶在港加注
陳茂波稱就數字資產交易及託管等服務提供者訂發牌制度，下月發出首批穩定幣牌照
陳茂波稱已就促進產業和投資優惠政策包制訂初步框架，優惠稅率為半稅或5%
陳茂波稱已預留2800萬元予香港技術與創新支持中心，落實為期兩年「專利估值先導支援計劃」
陳茂波稱已預留5200萬元開辦「知識產權學院」，目標今年底啟動
陳茂波稱建議放寬集團內部資產轉讓印花稅寬免準則，擴大合資格關聯法人團體範圍
陳茂波稱引進辦已吸引逾一百間重點企業落戶，盛事匯萃旅客攀升
陳茂波稱強化政府內部數據運用，統計處下月推出網上數據互動服務平台
陳茂波稱律政司正籌備建香港國際法律事務大樓，強化規範香港調解專業認證和紀律制度
陳茂波稱成立AI+與產業發展策略委員會，積極對接國家「人工智能+」行動
陳茂波稱打造「鐵海陸江」聯運體系，爭取更多內陸貨物經香港出口，擬年內修訂法例
陳茂波稱打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，短期內將敲定與巴塞爾藝術展未來五年合作安排
陳茂波稱領取社會保障金合資格人士，發放金額相當於一個月綜合社會保障援助標準金額
陳茂波稱推動展覽業發展和國際會展之都品牌建設，預留一億元試行與相關機構合作
陳茂波稱推動綠色產業發展及企業綠色轉型，爭取2035年前將碳排放量減半，2050年前實現碳中和
陳茂波稱教育局已成立留學香港專班，吸引全球優秀學生來港就學
陳茂波稱旅發局獲撥款16.6億元，加強向具潛力客源市場推廣，吸引高端過夜客群
陳茂波稱未來五年可供興建約9.8萬個私營房屋單位土地，料全年潛在土地供應逾2.2萬個單位
陳茂波稱未來五年將每年發行1600億至2200億元債券，約一半為短期債務再融資
陳茂波稱未來五年經營帳目錄盈餘，非經營帳目因基建開支仍會錄赤字
陳茂波稱本港去年經濟增長3.5%，訪港旅客上升12%
陳茂波稱正就購買知識產權或其使用權資本開支扣稅安排諮詢業界，擬年內提交條例修訂草案
陳茂波稱申請注資100億元予河套香港園區公司加速發展
陳茂波稱分兩年從外匯基金轉撥1500億支持北都等基建項目；研推動在北都持土地發展商，聯同科技或先進製造企業向政府提出合作發展方案；科大籌辦第三所醫學院，目標2028/29學年錄取首批學生，北都牛潭尾預留土地作永久校舍；預留100億支持北都大學城校舍建設，推三幅位於洪水橋/厦村發展區土地供申請發展校舍；提速推進北都發展，料年中提交北都專屬法例條例草案；建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃；港府倡撥款兩億推「北都城鄉共融基金」先導計劃，消息指或放寬村屋改建餐廳及旅館；外匯基金轉撥千五億支持北都，消息指動用外匯儲備屬一次性，不會動搖支持聯匯資金規模
陳茂波稱沙嶺數據園區提升整體算力規模，項目提供25萬平方米樓面面積，招標結果短期公布；洪水橋／厦村新發展區已預留約32公頃土地發展現代物流圈，年內邀業界交發展意向書；古洞站、東涌線延線、洪水橋站、屯門南延線及小蠔灣站等項目，明年起陸續落成
陳茂波稱為大埔宏福苑火災長遠居住安排預留40億，全面檢視「樓宇更新大行動2.0」；黎志華稱若宏志閣獲半數居民達成共識由政府收購物業，料收購金額約10億元
陳茂波稱爭取北環線主線和支線2034年或之前開通
陳茂波稱研建一站式多元資產交易後證券基礎設施，促進跨產品及跨地域抵押品互通
陳茂波稱積極推進生命健康科技發展，「國際臨床試驗學院」將於明年成立
陳茂波稱積金局逐步推行強積金「全自由行」，建議優化向僱主追討拖欠供款程序
陳茂波稱經營帳恢復盈餘，可適度增對市民支援
陳茂波稱考慮到非住宅物業空置率，明年續不推售一般商業地
陳茂波稱與中東、中亞、非洲等爭取訂立新民航協議及擴展航權；與卡塔爾、孟加拉國和秘魯完成投資協定談判，正與沙特阿拉伯和埃及探討新投資協定
陳茂波稱計劃第二季就堅尼地城海旁興建新行人通道進行諮詢
陳茂波稱迅清結算年內建立數字資產平台，支持數字債券發行和交收
陳茂波稱通過中小企融資擔保計劃為企業提供信貸擔保，「還息不還本」安排申請期延至11月中
陳茂波稱連同「簡約公屋」，未來五年總體公營房屋建屋量約19.6萬個
陳茂波稱過去一年經濟及資本市場向好，令稅收增加
陳茂波稱電動私家車的首次登記稅寬減安排在3月底屆滿後不再繼續；電動車「一換一」稅務寬免料再削減甚至取消，優惠計劃3月底屆滿
陳茂波稱預留2.2億元在港設首個境外的國家製造業創新中心，引導本地生產商轉向智能製造；預留逾2億元建境外「國家製造業創新中心」，消息指選址元朗創新園微電子中心
陳茂波稱首季就修訂同股不同權企業上市要求等諮詢市場，上半年落實完善結構性產品上市框架
陳茂波稱香港國際機場東莞空港中心第一期海空聯運碼頭已完工，目標明年上半年投入運作
「中高齡就業計劃」僱主聘用每名合資格人士，每月可獲發最高五千元津貼
基本免稅額及單親免稅額增至14.5萬元，已婚人士免稅額增至29萬元；子女免稅額及額外子女免稅額增至14萬，增供養父母或祖父母免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限；一次性紓緩措施加碼至158億，消息人士指粒糖大咗，退稅差餉寬免上限倍增
　
《預算迴響》　
1億元以上住宅印花稅稅率調升，孖士打料對樓市實質影響有限
CBRE指上調高價住宅印花稅將減慢市場資金流轉，下調今年豪宅樓價預測至持平
HKGAI指「人工智能+」行動等將為香港創造更有利研發環境
Jobsdb歡迎推動全民AI培訓，有助應對本港結構性轉型
信保局將推出「中小企保障易」試點計劃，為出口商提供更全面風險保障
總商會表示主動對接內地「十五五」助奠定本港長遠增長及競爭力基礎
畢馬威指河套香港園區加快發展及設立創投基金有助吸引企業及初創進駐
羅兵咸永道指應將投資移民投資住宅物業門檻上限提高至1500萬元
德勤建議政府更具針對性措施吸引國際企業來港上市
戴德梁行建議三幅學生宿舍用地應在條款上提供適度誘因，未來應繼續審慎調整豪宅稅率
普縉指「三方合作」發展北都突破以往重住宅局限，惟仍要視乎交通、水電系統能否配合
陳國基稱財政預算案展現政府財政明顯改善，成績得來不易
ACCA支持政府推進北都發展、優化稅務安排及加速創科發展等措施
Airwallex樂見預算案聚焦創新科技與智慧金融發展，推動「產業AI化」
金發局支持政府推動「金融+」策略，對接「十五五」規劃，配合國家發展大局
證券及期貨專業總會表示預算案符合預期，多個關鍵領域積極回應了業界的建議
證監會歡迎政府財政預算案措施，鞏固香港國際金融中心地位和在國家發展中角色
港交所指預算案涵蓋多個資產領域市場改革，進一步鞏固香港作為全球領先國際金融中心地位
香港銀行學會對預算案以「國際金融中心」和「人工智能+」為重點表示歡迎和支持
會財局致力鞏固香港作為國際金融中心的領先地位，並全力支持政府「金融+」發展策略
積金局歡迎多項優化強積金制度措施，續推動強積金「全自由行」
港投公司將繼續發揮「耐心資本」引領作用，匯聚國際市場資源
BCT積極協助僱主及成員了解強積金「全自由行」運作
Mox Bank支持香港發展成全球金融與數字資產創新樞紐
WeLab Bank歡迎政府推動AI產業化，未來將加大投放資源積極實踐產業AI化理念
CREGIS歡迎政府納入數字資產於稅務寬減範圍
老虎證券指政策吸引更多獨特股權架構全球頂尖科企來港掛牌
萊坊指停推商業地可避免新增市場供應壓力，惟調高高價住宅印花稅稅率料打擊投資意欲
永明指AI+發展有效加速金融服務業創新步伐
Lalamove歡迎財政預算案重點支持創科發展
美聯馬泰陽稱措施利好工商舖，全年成交料升一成至約5000宗
中原工商舖調升豪宅印花稅預料吸引更多投資者轉移視線至工商舖市場尋寶；中原陳永傑稱調升豪宅印花稅對整體樓市影響輕微，惟不失為增加稅收機會
利嘉閣廖偉強稱調升豪宅印花稅對交投量窒礙有限
仲量聯行曾煥平稱調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對增加印花稅收入沒有太大幫助
智安投歡迎預算案提出多項便利財富管理市場政策
致同敦促香港果斷改革稅制，以驅動未來增長及應對人口老化挑戰
鄧聲興稱預算案激活REITs流動性，籲吸引更多國際知名品牌來港上市
　
《其他消息》　
Now TV再奪今年世界盃獨家播映權，指定客戶可以優惠價訂購賽事通行證
劉強東探海遊艇與珠海政府簽約，投資50億建高端遊艇製造基地
標普指中央緊監管，香港穩定幣應用場景將削減，中資實體難參與
積金評級指2月強積金投資回報暫錄0.28%升幅，人均賺941元
據報觀塘警署女督察頭部中槍當場死亡，警方重案組調查原因
新地郭炳聯家族成員1.8億買入壽臣山Shouson Peak一幢洋房
差估署指1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位
本港1月份CPI按年升1.1%，升幅收窄主要由於去年同期基數較高
萊坊王兆麒稱樓市農歷新年後開始明顯好轉，全年樓價有望升8%

其他
