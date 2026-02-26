  • 會員
期貨新聞
期貨新聞

26/02/2026 19:05

《日入而息》百度上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期；孫東稱成立AI+委員會引領產業發展

中電(00002)全年純利跌11%至104.7億元，第四期中期股息增至1.31元
港交所(00388)去年賺178億升36%，第二次中期息6.52元；
希慎興業(00014)全年純利3.2億元升8倍，息81仙
新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙

百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期
政治局委員、書記處書記等述職，習近平稱要在職責範圍內主動擔當作為
最高法表示緬北明家、白家犯罪集團被徹底摧毀，案件全部審完；將重點打擊利用虛擬貨幣、地下錢莊「洗錢」等犯罪
孫東稱成立AI+委員會引領產業發展，撥款5000萬推全民AI培訓
陳茂波稱利得稅及薪俸稅等直接稅收將穩定上升，電動車款多價格具競爭，是時候收回支持力度；樓市政策調整須小心，避免因微調引發大幅波動；公司輪候來港上市情況熱鬧，港交所及證監會已加班處理申請
黎智英涉欺詐案上訴得直，獲撤銷定罪及刑罰；有關上訴法庭就「黎智英欺詐案」的判決，政府無改黎智英公器私用這客觀事實
機管局正配合政府工作積極拓展航空網絡，鞏固香港國際航空樞紐地位

恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四
　
滬綜指近平收，英偉達業績優帶動CPO、PCB等概念股爆發
　　　　
歐元最新報1.1797/09，日圓最新報156.07/10
　　
中電(00002)全年純利跌11%至104.7億元，第四期中期股息增至1.31元；去年香港能源業務營運盈利增7%，港售電量跌1%；電價受一籃子因素影響，三月份燃料價格進一步下調
港交所(00388)去年賺178億升36%，第二次中期息6.52元；去年第四季純利按年升15%至43.35億元；去年來自滬深港通收入及其他收益上升57%至43.2億元，創新高；去年日均成交額升90%，新股集資額升2.26倍；陳翊庭稱目前正排隊申請上市企業中，有超過100家企業來自18A章和18C章
希慎興業(00014)全年純利3.2億元升8倍，息81仙；去年基本溢利按年升28.3%至25.1億元，受惠出售竹林苑住宅單位公平值收益帶動
新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙；中期基礎溢利按年升16.7%至122.13億元，物業銷售溢利升95%；滙豐研究表示高端住宅印花稅調升影響有限，維持新地等「買入」評級
銀娛(00027)全年多賺22%至106.7億元，末期息增至0.8元；去年經調整EBITDA升19%，淨收益升13%；現時確認日本拓展計劃為時尚早，對首季賭收及業務看法樂觀
周大福創建(00659)中期純利升15.3%至13.3億元，派息28仙
新世界百貨中國(00825)中期純利升3.93倍至1532.7萬元，不派息
京維集團(01195)中期虧損擴大至271萬人幣，不派息
珩灣科技(01523)全年純利升19.5%至4546.6萬美元，連特息派22.19港仙
澳洲成峰高教(01752)中期純利升12.9%至179.7萬澳元，不派息
　　
百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期；去年純利按年跌76%，經調整盈利跌30%
第一太平(00142)菲律賓聯營PLDT全年少賺7%至300億披索
德林控股(01709)證監會對其RWA代幣化業務計劃並無進一步意見
美團(03690)申請註冊3枚「美團拼好房」商標；美團進軍漫劇賽道，App上線「飯團漫社」板塊
小米(01810)等中國手機廠商下月集中漲價，業內料年內會多次漲價；成都汽車事故鑒定「車門無法打開」，雷軍稱明晚直播，談小米汽車的安全體系
小鵬(09868)人形機器人全鏈條量產基地落地廣州，目標年底規模量產
蔚來(09866)子公司就22.57億元人民幣投資訂立最終協議
滙控據報已聘請顧問啟動出售新加坡人壽保險產品製造業務，估值逾10億美元；滙豐表示股市展現韌性且經濟好轉，緩解市場對香港公共財政擔憂；據報星展、大華銀行及華僑銀行等擬競購滙豐印尼零售銀行資產；摩通表示滙控(00005)業績勝預期，維持「增持」評級；花旗予滙控倫敦目標價至13.7英鎊，維持「買入」評級；高盛表示滙控第四季業績表現強勁，派息勝預期
ZA Bank與Nasdaq達成合作協議，引入Nasdaq Basic美股實時報價服務
淘寶香港站啟動「Taobao 3.8 Sale」，官方立減88折
騰訊視頻推出「少兒護航計劃」，支持三種管控模式的切換
新世界(00017)尖沙咀住宅項目正式命名為瑧玥，最快3月內開售
恒地(00012)一部今日舉行團拜儀式，紅磡首匯Chester為打頭陣新盤
會德豐地產去年累計銷售2307伙套現逾265億，年內推出4個新盤；黃竹坑DEEP WATER SOUTH第6A期上樓書，共提供463伙
華懋尖沙咀住宅項目瑜意提供164伙，最快周內上樓書
巨星傳奇(06683)昆凌出任旗下健康管理品牌魔胴西西里咖啡品牌推薦官
希慎(00014)集團轉型之路已步入收成期，惟寫字樓續租租金受供應影響仍錄15%負增長
信置(00083)合作發展康城站瑅灣I上樓書，項目共提供1266伙
宏安地產(01243)旗下黃大仙商住發展項目正式命名為薈淳，提供195伙單位
永義(01218)堅尼地城住宅項目海嵎首推30伙招標，下周二起標售
越秀(00123)236億投得廣州珠江新城馬場地塊，樓面價超8.5萬成廣州新地王
京東(09618)上線「百億超市」頻道，未來3年內投入超200億元商品補貼；春節期間發票抽獎日均用戶數增7倍，超六成中獎
老鋪黃金(06181)即將加價，線上店鋪今日打折不足十分鐘即大量售罄
港鐵(00066)成功申辦UITP 2028年峰會，首度落戶亞太區
中信資源(01205)不就印尼國家行政法院的判決提出上訴
寧德時代(03750)30億元科技創新公司債券27日起在深交所上市
小黃鴨德盈(02250)與哈爾斯真空器皿股份訂立戰略合作協議
珠江船務(00560)劉廣輝辭任執行董事及主席職務，即日生效
　　
政治局委員、書記處書記等述職，習近平稱要在職責範圍內主動擔當作為
北方部分鋼企傳收3月限產通知，助降兩會期間污染排放
最高法表示緬北明家、白家犯罪集團被徹底摧毀，案件全部審完；將重點打擊利用虛擬貨幣、地下錢莊「洗錢」等犯罪
春節檔票房同比近腰斬，官媒表示缺乏「現象級爆款」
商務部表示全國重點零售和餐飲企業春節日均銷售額同比增近6%；上海黃浦區放寬咖啡店、輕食餐飲等外擺位設置，提升城市「煙火氣」
上海黃金飾品行業協會表示回收金飾須登記出售人身份證並要求說明來源
北京今年加快推進京雄高速二期、京密高速建設
廣州正規劃建設10平方公里穗港馬產業深度合作區；廣州海珠區無人駕駛的士+無人機送餐年內落地
全新電解液技術獲突破，實現鋰電池續航力成倍提升
中信證券表示2026年房地產市場有止跌回穩的基礎；中金表示上海樓市新政或加速房價企穩，去庫存接近尾聲；摩通指上海放寬購房限制不意外，下一個放寬城市是深圳
人行3205億逆回購利率持平，淨回籠795億；彭博指交易員對人民幣的看跌押注創去年4月來高位
國家煙草局原副局長張天峰受賄逾3407萬，一審判囚12年
宇樹科技機器狗遭「專利狙擊」，最高法駁回上訴譴責原告「精心算計」；王興興回應德國總理參觀宇樹科技稱德國市場潛力巨大
前商湯工業機器人團隊「天元興」完成數千萬元融資
芯片公司「為旌科技」完成新一輪3億元融資，投資方為君信資本等
DeepSeek據報未向英偉達等美國芯片商提供最新模型訪問權限
光速創投創始人：2026年將成為AI大規模部署之年，將執行複雜工作
華為雲碼道公測版發布，覆蓋代碼生成等AI編程技術
特斯拉中國推五年零息購車優惠，Model Y L月供低於4000元
國儀量子科創板IPO審核狀態變「已問詢」，募資11.69億
鑫華科技科創板IPO申請獲受理，集成電路基金現身股東榜
橫店影視旗下科幻電影《星河入夢》獲Netflix買斷大陸以外版權
魅族手機業務據報3月正式退出市場，傳拖欠供應商大量款項
　　
台股近平收，報35414.49點
　　
美軍額外獲得126億美元預算，加強監視中國軍隊動向、潛艇和衛星；中國發報告斥美國侵佔全球虛擬貨幣資產，僅陳志案已獲利150億美元；第六輪中美經貿磋商將舉行，商務部表示妥善管控分歧，拓展務實合作
中德聯合聲明指妥善解決彼此關切，確保可信賴可持續的經貿關係；中國外交部表示默茨此次訪華成果豐碩，進一步深化互利合作；默茨據報批中國經濟政策阻礙「公平競爭」，敦促北京調整；官媒指德國總理默茨訪杭州，與阿里、宇樹等企業高管午餐
商務部表示管制日本實體是制止「再軍事化」，不影響中日正常經貿往來
　　
法國政府任命凡爾賽宮負責人勒里博接任羅浮宮館長
古巴稱在美國快艇槍戰中喪生的人員，計劃武裝對抗政府
特朗普擬要求科技巨企簽承諾自行承擔數據中心電力成本
　　
植田和男釋放利率政策轉向訊號，日股衝破盤中紀錄；高市早苗稱以高度緊迫感密切關注外匯市場動向
韓國央行維持基準利率不變
IMF指美國應調整經濟政策，避免負面外溢效應
專家指英偉達上季財報有交代，後市能否重上200美元還看一關鍵
蘋果據悉正與多家銀行洽談，擬在印度推出支付服務
Salesforce營收展望不溫不火，未能緩解市場對AI帶來的擔憂
比特幣大漲，市場猜測與簡街遭內線交易訴訟有關
　　
陳茂波稱利得稅及薪俸稅等直接稅收將穩定上升，電動車款多價格具競爭，是時候收回支持力度；樓市政策調整須小心，避免因微調引發大幅波動；公司輪候來港上市情況熱鬧，港交所及證監會已加班處理申請
孫東稱成立AI+委員會引領產業發展，撥款5000萬推全民AI培訓
EX.IO會於企業將債券等資產代幣化後，快速上架相關產品
消息指三方合作模式不適用於北都片區開發，發展商可與發展局聯絡就地塊發展作個別考慮
大新表示政府推出多項推動人工智能發展措施，長遠加強本港勞動市場在應用創新科技能力；數碼港歡迎持續加大對創科及人工智能發展投入；澳洲會計師公會建議推出「科技券」支持中小企數碼轉型
市建局計劃下半年推出加強版「招標妥」，將撥款不多於1億元作起動資金
標普料財政儲備回升，即使大規模資本支出仍無損政府信用評級
機管局正配合政府工作積極拓展航空網絡，鞏固香港國際航空樞紐地位
渣打將善用旗下獨特網絡協助企業出海，配合一系列「金融+」發展策略
瑞銀表示香港有空間通過發債為資本開支融資，以提升長期增長潛力；表示豪宅印花稅增加不利豪宅發展商，反映政府對樓市支持立場轉向中性甚至負面
迅清結算歡迎預算案有關強化市場體系及加強互聯互通等措施
中華電力歡迎預算案支持加速推進北都發展，推動電動商用車使用
安永歡迎預算案主動對接國家《十五五規劃》，使香港站在自身五年發展藍圖起點
環聯欣見政府鞏固加強香港信貸系統及金融基建的決心
　　
數字辦與廣西數據局簽署人工智能合作備忘錄，共同開拓數字經濟新機遇
報告指去年全球股息2.09萬億美元創紀錄新高，本港派息突破2017年高位
黎智英涉欺詐案上訴得直，獲撤銷定罪及刑罰；有關上訴法庭就「黎智英欺詐案」的判決，政府無改黎智英公器私用這客觀事實
鰂魚涌生記粥麵租約期滿，於本月28日結束營業
萊坊指香港主要購物街道租賃市場仍然疲弱，業主願意減租維持出租率
MIRXES-B與APOLLO訂立諒解備忘錄尋求進行戰略合作
XTransfer獲馬來西亞國家銀行批准關鍵支付牌照
證監會終身禁止劉家豪重投業界
滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘
　

26/02/2026 18:02

預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對...

26/02/2026 15:01

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

