理財秘笈
期貨新聞

03/03/2026 19:28

《日入而息》全國政協十四屆四次會議明開幕，太平洋航運去年少賺56%另斥逾3億回購

「十五五」開局，官媒前瞻全國兩會五大看點；GDP目標料轉向「4.5%-5%」更具彈性，減息降準空間有限；全國政協十四屆四次會議明日下午開幕，11日上午閉幕，會期7天
政協發言人劉結一稱討論十五五規劃綱要草案是主要議程；全國政協助力科學制定「十五五」規劃，提出提案480多件；中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒變；春節假期海南離島免稅購物金額較去年同期增31%；嚴控港股市場IPO質量，打造「一帶一路國際板」；劉結一談大灣區稱融合成效可圈可點，世界級城市群崛起
李家超抵達北京將列席人大開幕會，期待港區人大代表和政協委員建言獻策；港區人大與政協赴京出席兩會，李慧琼指地緣政治風險增，香港要做好離岸人民幣中心角色；滙豐王冬勝倡「新股通」試點初期納入A+H上市公司
太平洋航運(02343)去年純利跌55.8%至5817.2萬美元，息增至6港仙；宣布逾3億元股份購回計劃
美團(03690)旗下光年之外首款AI瀏覽器Tabbit AI進入公測；美團旗下AI瀏覽器回應抄襲爭議：與原作者達成共識、將完整開源項目
阿里千問開源四款Qwen3.5小尺寸模型，性能獲馬斯克稱讚；豆包、千問成全球第二、三大AI應用，千問月活躍用戶數飆552%
香港貨運物流業協會表示中東及歐洲貨運物流鏈受影響，料空運成本升三成；浸大麥萃才指戰事或令香港加息，惟認為國際資金有機會轉泊香港
保險業聯會表示戰爭不受旅遊保險保障，行程取消或延誤均不會獲得賠償
國泰(00293)取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班
官媒表示伊朗大部分中國公民已撤離，約200人因工作等原因暫留；美伊衝突加劇，中東至中國超大型油輪運費創新高；中國敦促維護霍爾木茲海峽安全，確保能源供應穩定暢通；中國駐伊朗大使館表示土庫曼增開口岸助撤離；花旗指中國PPI轉正料提前，人幣升值壓力緩，中國資產受益；財新表示中東作為中國汽車出口的關鍵市場受衝擊，波及歐洲市場；內地跨境電商物流企業緊急調整中東貨運航線，多家船企徵收衝突附加費
美國國務院敦促美國公民為安全起見離開中東；美國駐沙特大使館遇襲後關閉，建議國民自行避險；美法院駁回政府延期申請，重啟1300億美元關稅退稅程序；克林頓稱薩默斯向我介紹愛潑斯坦，無違法或不當行為

《即日市況》
午後亞股恐慌情緒急升，恒指收跌291點報25768科指跌超2%，成交湧至3705億元
　
《深滬股市》　
兩會開幕前夕，滬綜指收挫1.4%，科創50指數大跌5%
　
《美元匯價》
歐元最新報1.1607/08，日圓最新報157.65/68
　
《公司業績》　
太平洋航運(02343)去年純利跌55.8%至5817.2萬美元，息增至6港仙；宣布逾3億元股份購回計劃
　
《公司資訊》　
香港電訊(06823)旗下csl及1010豁免10日漫遊費用，支援身處中東地區客戶
國泰(00293)取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班
中國電力(02380)平圩電廠總裝機規模升至576.9萬千瓦，七部機組首度全數併網
非凡領越(00933)旗下Clarks推出新產品及擴充產品品類，加快運動休閒業務增長
天工國際(00826)附屬再斥300萬人幣增持上海蓋澤，持股比例升至10.53%
石四藥(02005)治療呼吸衰竭藥物通過內地一致性評價
港交所(00388)國際投資者愈發關注亞洲市場，將續嚴格維持市場質素
美團(03690)旗下光年之外首款AI瀏覽器Tabbit AI進入公測；美團旗下AI瀏覽器回應抄襲爭議：與原作者達成共識、將完整開源項目
阿里千問開源四款Qwen3.5小尺寸模型，性能獲馬斯克稱讚；豆包、千問成全球第二、三大AI應用，千問月活躍用戶數飆552%
騰訊雲將在德國法蘭克福新增一個雲可用區，擬今年第二季度向客戶開放；微信個別帳號違規發布AI魔改視頻，2月共處置3956條違規短視頻
雷軍稱小米機器人已在汽車工廠實習，單次任務成功率等穩步提升，料未來5年大批量進入工廠工作
中電(00002)將與沙嶺數據園區中標者保持溝通，度身訂造其供電方案；中電源動與中國海油在香港水域成功完成超大型運油輪液化天然氣加注
老鋪黃金(06181)2月28日實施年內首次價格調整介乎20%至30%，多地門店出現「搶金潮」
新世界(00017)尖沙咀住宅項目瑧玥首推30伙，折實售價由408.6萬起
會德豐灣仔SPRING GARDEN全盤沽清，套現逾8.3億元
資本策略地產(00497)佐敦住宅項目高臨累沽252伙，套現24億元
傳內地停售投資金條，周大福(01929)、周生生回應正常在售
美銀指中東局勢或影響中國油氣供應，上調中石油(00857)中石化目標價
大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠
PAObank推出理財服務，可買賣美股及貨幣基金等多元投資產品
中銀香港(02388)夥Visa推網購簽賬回贈信用卡
中國銀行(03988)同意聘任黃學玲為該行副行長
承達集團(01568)公眾持股量約24.26%低於要求，目標第三季末前恢復公眾持股量
科利實業控股(01455)李舒野卸任行政總裁，李晨接任
四環醫藥(00460)一款創新藥晚期乳腺癌新適應症獲內地批准上市
中國環境資源(01130)就上海工業園區稀土項目展開潛在合作
軒竹生物(02575)治療乳腺癌藥物獲國家藥監局批准上市
深圳高速公路(00548)1月外環項目路費收入日均近365萬人幣
永泰地產上水住宅項目雲向首推154伙，入場價由368萬起
萬方家辦夥GoUpscale及星普思建設投資機構級別營運平台
遠大中國(02789)宣派特別股息每股0.05元
越秀基建(01052)去年12月廣州北二環高速路費收入按年跌5.6%
中國織材控股(03778)斥近505萬美元購12套村田噴氣渦流紡紗機
全仁醫療表示胡定旭及林正財出任集團董事會成員，將有助集團進一步強化戰略規劃
山東墨龍(00568)A股股票連續兩個交易日交易異常波動
蒙古能源(00276)索取法律意見並準備對判決向蒙古上訴法院提出上訴
　
《中國要聞》　
上合組織秘書長會見伊朗駐華大使稱必須確保伊朗國家主權、安全和領土完整
工信部等六部門提升光伏組件再生材料使用比例，推動廢舊組件高效提純
金監總局等四部門出台科技保險新政，20項舉措護航科創
上海「滬七條」落地後睇樓量大增，部分房企單日成交超億元
深圳表示未批城市更新項目原則上可不配建保障房；家電每件最高補貼1500元，手機等智能產品最高500元
銀行間債市優化科創債機制，促資金精準流向「硬科技」
人行343億逆回購利率持平，淨回籠4917億；人行2月未開展PSL、SLF操作，國債淨買入500億環比減半
GUESS中國所有實體店及網店3月底前關閉
紫光同芯下一代eSIM芯片亮相MWC 2026，融合衛星網絡「永不失聯」
抖音今年已清理約40萬條涉未成年人違規內容，逾千帳號被禁言或封禁，8人被捕
　
《寶島快訊》　
台股收跌2.2%，報34323.65點
　
《大國博弈》　
貝森特與何立峰據報3月中旬會面，為中美領導人峰會做準備
　
《國際要聞》
大和指伊朗戰事影響航運供應鏈，料運費上漲利好航運公司惟長期情緒不利好
霍爾木茲海峽通行不暢油輪滯留，中日等煉油商或降開工率；大摩指地緣政治風險事件並未導致股市持續波動，油價往後走勢將是關鍵；高盛指伊朗相關風險或推油價升至每桶100美元；DWS指油價衝擊視乎供應中斷規模，避險資產受益
　　
《外圍經濟》　
高盛指中東衝突推升油價及地緣政治風險，亞洲股市短期波動
日本央行行長植田和男在金融科技會議上未提及貨幣政策；中東至日本燃料油輪費率飆升逾36%，因霍爾木茲海峽風險；石油運輸受阻引發日本市場波動，財務大臣表示高度關注中東局勢
韓股復市後急挫逾7%收市，創近兩星期新低
中東地緣政治局勢急劇惡化，納指期貨跌1%；摩根大通CEO憂通脹失控，對美國經濟而言是「派對上的臭鼬」
伊朗戰事重燃通脹威脅，全球政府債券市場前景蒙上陰影
蘋果推全新M4版iPad Air及iPhone 17e
　
《其他消息》　
永安旅遊2團共34人滯留杜拜，將承擔所有因滯留而產生額外酒店住宿費用；縱橫遊目前有2個旅行團共20名旅客滯留杜拜；科大有教職員赴中東出差，目前確認安全正回港
浸大麥萃才指戰事或令香港加息，惟認為國際資金有機會轉泊香港
香港機場今晨舉行飛機事故及救援演習，約20個機構及政府部門參與
保監局向中國核工業集團自保公司發出授權，在港自保險企增至7間
李惟宏建議簡化程序再推科技券，另促落實手數改革及推場外交易
致同表示亞洲私募股權市場展望審慎樂觀，區內收購活動呈現放緩跡象
會財局譴責瑪澤及致同未能適時歸檔審計文件而存系統性缺失，罰款共372萬元
港澳金管局簽署修訂諒解備忘錄，合作範疇擴展至金融基建、訊息交流互動等領域
聯交所對中港石油前執董、行政總裁兼主席于濟源作出損害投資者權益聲明及譴責
葉文祺稱沙嶺數據園區用地以「雙信封制」批出，具有重大指標性意義；高力指沙嶺創科地中標價進取，反映中標者對北會中長期發展充滿信心
首輪聽證會3月19日起展開，市民周四起可網上預約登記旁聽
麥當勞集團展開新一輪銷售計劃，2月以9350萬沽出美孚新邨舖
港置料全年樓價升約10%至15%，中東戰事影響不大
調查指41%港人對今年本地經濟感樂觀，新加坡則錄70%

