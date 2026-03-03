《日入而息》全國政協十四屆四次會議明開幕，太平洋航運去年少賺56%另斥逾3億回購

「十五五」開局，官媒前瞻全國兩會五大看點；GDP目標料轉向「4.5%-5%」更具彈性，減息降準空間有限；全國政協十四屆四次會議明日下午開幕，11日上午閉幕，會期7天

政協發言人劉結一稱討論十五五規劃綱要草案是主要議程；全國政協助力科學制定「十五五」規劃，提出提案480多件；中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒變；春節假期海南離島免稅購物金額較去年同期增31%；嚴控港股市場IPO質量，打造「一帶一路國際板」；劉結一談大灣區稱融合成效可圈可點，世界級城市群崛起

李家超抵達北京將列席人大開幕會，期待港區人大代表和政協委員建言獻策；港區人大與政協赴京出席兩會，李慧琼指地緣政治風險增，香港要做好離岸人民幣中心角色；滙豐王冬勝倡「新股通」試點初期納入A+H上市公司

太平洋航運(02343)去年純利跌55.8%至5817.2萬美元，息增至6港仙；宣布逾3億元股份購回計劃

美團(03690)旗下光年之外首款AI瀏覽器Tabbit AI進入公測；美團旗下AI瀏覽器回應抄襲爭議：與原作者達成共識、將完整開源項目

阿里千問開源四款Qwen3.5小尺寸模型，性能獲馬斯克稱讚；豆包、千問成全球第二、三大AI應用，千問月活躍用戶數飆552%

香港貨運物流業協會表示中東及歐洲貨運物流鏈受影響，料空運成本升三成；浸大麥萃才指戰事或令香港加息，惟認為國際資金有機會轉泊香港

保險業聯會表示戰爭不受旅遊保險保障，行程取消或延誤均不會獲得賠償

國泰(00293)取消3月14日前往返杜拜及利雅得航班

官媒表示伊朗大部分中國公民已撤離，約200人因工作等原因暫留；美伊衝突加劇，中東至中國超大型油輪運費創新高；中國敦促維護霍爾木茲海峽安全，確保能源供應穩定暢通；中國駐伊朗大使館表示土庫曼增開口岸助撤離；花旗指中國PPI轉正料提前，人幣升值壓力緩，中國資產受益；財新表示中東作為中國汽車出口的關鍵市場受衝擊，波及歐洲市場；內地跨境電商物流企業緊急調整中東貨運航線，多家船企徵收衝突附加費