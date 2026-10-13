12/10/2026 19:33
《日入而息》新皇崗口岸今啟用通關客流增六成，按揭戰升溫滙豐上調現金回贈
|新皇崗口岸今啟用通關客流增六成，車流升三成，鄧炳強：合作查驗運作暢順；兩條九巴新皇崗線早上接載逾4500名旅客，重陽高峰可加密至5分鐘一班；新皇崗口岸今晨正式開通，市民冀其他口岸皆實施「一次放行」
|高盛、滙豐及渣打等多家大型金融機構高層據報將出席金融領袖投資峰會
|傳滙豐上調大額貸款按揭現金回贈至1.5%，經絡:大型銀行為明年初按揭業績預做準備
|證監會將加強具針對性工具以打擊首次公開招股相關失當行為及其他企業失當行為；證監會就即將實施的無紙證券市場制度核准六家證券登記機構
|港交所(00388)下月新增12隻每周及月度股票期權類別；陳翊庭稱將就優化特專科技公司和GEM上市展開諮詢，冀盡快邁向T+1結算周期；陳翊庭稱將推出重新設計的人民幣計價黃金期貨，拓展人民幣使用場景
|騰訊(00700)據報擬發50億美元債券主要用於AI及晶片採購
|瑞聲(02018)據報考慮首發點心債，融資不逾32億元人民幣
|東山精密據報啟動上市推介，擬籌234億元
|傳音控股(02636)據傳公開發售超額認購約4.5倍
|俄實驗室人員死於不明嚴重肺炎，衞生防護中心跟進世衞評估，評估本港即時風險低
|無問芯穹完成23億元C輪融資，創內地AI原生基建賽道新高
|月之暗面創始人楊植麟被指未經授權轉移舊公司技術謀取利益
|特朗普稱俄烏進入「能源停火」，澤連斯基：對我來說是新聞，若俄同意烏
|特朗普擬以法律責任約束AI行業，失控模型責任問題成焦點
|恒指全日升幅收窄至59點報24271十天線有支持，成交縮水至1626億元，內銀阿里領漲
|滬綜指收跌0.43%失守3800，深成指、創業板指均挫超2%
|歐元最新報1.1180/81，日圓最新報158.57/60
|東山精密據報啟動上市推介，擬籌234億元
|傳音控股(02636)據傳公開發售超額認購約4.5倍
|優必選(09880)在全球最具未來增長潛力的120強企業榜單排第11，為排名最高中國企業
|港交所(00388)下月新增12隻每周及月度股票期權類別；陳翊庭稱將就優化特專科技公司和GEM上市展開諮詢，冀盡快邁向T+1結算周期；陳翊庭稱將推出重新設計的人民幣計價黃金期貨，拓展人民幣使用場景
|天機控股(01520)主席梅唯一增持公司81.6萬股
|中銀(02388)成為香港首家參與香港CMU與瑞士國家中央證券託管機構SIX「CMU-SIX聯網」銀行
|滙控(00005)授出有條件獎勵；滙豐保險在內地及澳門新設四間尊尚健康管理貴賓室
|新地(00016)西沙SIERRA SEA 2C(2)期收飛逾萬張，超額認購逾62倍；
新地西沙SIERRA SEA第2C(2)期加推3號價單涉53伙，本周六銷售198伙
|瑞聲(02018)據報考慮首發點心債，融資不逾32億元人民幣
|敘福樓(01978)旗下台式火鍋品牌本月25日停運全線結業
|長建(01038)舉行CKI CEO研討會，李澤鉅稱集團現處於歷來最雄厚之財務狀況
|裕元集團(00551)9月綜合經營收益淨額按年升5.6%
|寶勝國際(03813)9月綜合經營收益淨額按年跌2.5%
|首鋼朗澤(02553)與石科院及寧波工程簽署合作框架協議
|金蝶國際(00268)第三季度單季淨新增ARR按年增長約46.9%
|禹洲集團(01628)9月合約銷售金額按年升6.93%
|力勁科技(00558)附屬相關投資者行使約14.6%回購選擇權，對價總額約為23.8億元人民幣
|晨訊科技(02000)首9月總收入按年跌1.2%至2.67億元
|中煤能源(01898)9月商品煤產量按年跌9.1%
|阿里(09988)京東(09618)同步周四舉行雙11新聞發布會
|騰訊(00700)據報擬發50億美元債券主要用於AI及晶片採購
|建發國際集團(01908)首九個月累計合同銷售金額按年減7.7%
|深圳高速公路(00548)8月外環項目路費收入總計約1.16億元人民幣
|迅清結算正式推出CMU-SIX聯網下股票資產服務
|金山軟件(03888)第三季兩項所持基金錄分佔稅前虧損介乎10至12億人民幣
|雅居樂集團(03383)清盤聆訊延期至今年12月7日
|零跑汽車(09863)首款歐洲量產車下線，未來海外市場本地生產佔比將超40%
|香港快運十一黃金周訪港內地客運量按年增長45%
|廣交會10月15至11月4日廣州舉辦，李強將出席開幕式及相關活動
|金融街論壇下周一在京開幕，期間將發布系列金融改革發展政策
|人社部力爭「十五五」時期基本養老保險參保率穩定在95%以上
|商務部等7部門實施品質電商「五優」行動，糾治「全網最低價」等無序競爭
|四部門針對「速成車」升級監管，車企迅速學習、自查
|新能源汽車增值稅出口退稅率明年4月1日起下調至9%
|內地多地中小銀行據報被要求壓降債券久期、控制金融投資增速
|人行500億逆回購利率持平，淨回籠2500億
|宜信固收產品停兌四個月認「資不抵債」，創始人唐寧等多人被採取刑事強制措施
|問界汽車據報計劃明年進入歐洲市場；上半年華為集團研發投入1214億元創新高，同比增長25.2%
|月之暗面創始人楊植麟被指未經授權轉移舊公司技術謀取利益
|上海加快新一代智能製造，到2028年推動8000台人形機器人進工廠
|粵芯半導體明日創業板上市，大灣區首家量產12英寸晶圓企業
|蘋果COO訪鄭州富士康，稱正擴大iPhone Duo產能
|寒武紀將強化市場開拓力度，鞏固AI芯片領域領先地位
|無問芯穹完成23億元C輪融資，創內地AI原生基建賽道新高
|台股收跌0.02%，報49301.96點
|胡塞武裝襲沙特機場釀至少13死，中國外交部表示譴責及嚴重關切
|王毅將以習近平特別代表出席亞信會議，並訪問阿塞拜疆、克羅地亞、黑山、保加利亞
|商務部指中歐混動汽車貿易達成向上安排，確保中企出口空間和穩定增長
|外交部指伯利茲外長、巴拉圭通信部長同台灣保持所謂「邦交」，即日起對其採取反制
|周末期間霍爾木茲海峽有3艘油輪觸雷爆炸起火；中東供應面臨風險，高盛12月布蘭特原油預測上調至90美元
|特朗普稱俄烏進入「能源停火」，澤連斯基：對我來說是新聞，若俄同意烏
|特朗普擬以法律責任約束AI行業，失控模型責任問題成焦點
|全球科學信任度跌破疫情前水平，經濟困難群體信心下降最明顯
|印度「曱甴人民黨」示威抗議，警拘近3000人，創辦人獲釋
|受油價下跌及美元拋售提振，韓元一度觸及兩年盤中高點
|密歇根10月消費者信心指數跌至46.3，遜預期；高盛報告指民主黨奪參眾兩院機率達65%，美銀美林表示若成真恐致美股跌超10%，美元走弱；債市拋售減輕全球央行緊縮壓力，主要經濟體加息預期回落
|AI需求增長，日本半導體上游龍頭平均年薪較2021年漲25%
(zz)
|李家超出席文藝界國慶酒會，揭示「一五」規劃發展願景，2030年文創產值料達1700億
|新皇崗口岸今啟用通關客流增六成，車流升三成，鄧炳強：合作查驗運作暢順；兩條九巴新皇崗線早上接載逾4500名旅客，重陽高峰可加密至5分鐘一班
|標普道瓊斯指數與港交所合作推出標普500香港交易所科技100指數
|港投公司公布「新資本投資者入境計劃」下「投資組合」2026資金組別運作細則及發出資產管理公司提案邀請
|證監會就即將實施的無紙證券市場制度核准六家證券登記機構
|兩公司涉違規申請輸入外勞，遭勞工處行政制裁禁申請兩年
|高盛、滙豐及渣打等多家大型金融機構高層據報將出席金融領袖投資峰會
|普徠仕調查指近六成受訪者認為需要超過500萬元儲蓄及投資才能安心退休；逾半受訪香港在職人士認為AI令退休前景更難預測，僅兩成有足夠財務準備
|星展表示AI非為取代人手而來，可為銀行和僱員帶來雙贏
|俄實驗室人員死於不明嚴重肺炎，衞生防護中心跟進世衞評估，評估本港即時風險低
|中原十大屋苑周末錄6宗成交，零成交屋苑減至5個
|華僑上調12個月港元定存年息至3.55厘，中銀香港3.5厘起存百萬
|經絡指9月新批按揭保險貸款宗數按月跌8.2%，創逾10年新低