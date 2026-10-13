新皇崗口岸今啟用通關客流增六成，車流升三成，鄧炳強：合作查驗運作暢順；兩條九巴新皇崗線早上接載逾4500名旅客，重陽高峰可加密至5分鐘一班；新皇崗口岸今晨正式開通，市民冀其他口岸皆實施「一次放行」

高盛、滙豐及渣打等多家大型金融機構高層據報將出席金融領袖投資峰會

傳滙豐上調大額貸款按揭現金回贈至1.5%，經絡:大型銀行為明年初按揭業績預做準備

證監會將加強具針對性工具以打擊首次公開招股相關失當行為及其他企業失當行為；證監會就即將實施的無紙證券市場制度核准六家證券登記機構

港交所(00388)下月新增12隻每周及月度股票期權類別；陳翊庭稱將就優化特專科技公司和GEM上市展開諮詢，冀盡快邁向T+1結算周期；陳翊庭稱將推出重新設計的人民幣計價黃金期貨，拓展人民幣使用場景

騰訊(00700)據報擬發50億美元債券主要用於AI及晶片採購

瑞聲(02018)據報考慮首發點心債，融資不逾32億元人民幣

東山精密據報啟動上市推介，擬籌234億元

傳音控股(02636)據傳公開發售超額認購約4.5倍

俄實驗室人員死於不明嚴重肺炎，衞生防護中心跟進世衞評估，評估本港即時風險低

無問芯穹完成23億元C輪融資，創內地AI原生基建賽道新高

月之暗面創始人楊植麟被指未經授權轉移舊公司技術謀取利益

特朗普稱俄烏進入「能源停火」，澤連斯基：對我來說是新聞，若俄同意烏