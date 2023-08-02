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【高息定存】渣打推7天10厘定存息鬥撼銀債，虛銀2年穩享4厘

02/08/2023

　　港元拆息持續高企，反映銀行資金成本的三個月港元拆息亦升至5.43107厘，創近16年高位。與此同時，自新一批保底利率達5厘的銀色債券於上周五(28日)接受認購以來，已有至少9家本地銀行上調定存息「搶存款」，當中，渣打(02888)指定高端客戶兌換港元並開立定存，7天年利率達10厘，14天年息亦有5.5厘；特選客戶及「優先私人理財」客戶6個月息亦可享4.4厘。

 

（渣打FaceBook圖片）

 

　　長存款期方面，渣打旗下的虛擬銀行Mox Bank新推年息4厘的24個月定存優惠，12個月定存息則加至4.2厘。星展最新亦將1年期定存息加至4.3厘，需以5萬元以上的新資金通過網上銀行辦理；若以舊資金承造，年息亦加至4.2厘。

 

　　多家中資銀行均積極出招，信銀國際最新將3個月息上調至4.2厘及6個月息上調至4.3厘，需透過inMotion動感銀行之網上銀行或手機應用程式，以新資金辦理。工銀亞洲1個月4.6厘，而3個月息亦上調至4.6厘。建行亞洲的全新貴賓理財及貴賓晉裕客戶的1個月定存息調升至4.1厘。上商日前亦將3個月年息加至3.88厘。

 

　　另外，東亞銀行(00023)新客戶的3個月及6個月定存息分別有4.35厘及4.25厘。平安壹賬通亦將3個月、4個月和6個月的定存息統一加至4.2厘。

 

　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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