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13/05/2022

「扮聆聽」令員工萌去意！人力專家：轉職者今年具優勢！邊個行業加薪幅度最多？

#打工仔 #管理 #加薪 #人才流失 #人才管理 #轉職 #勞工市場 #人力資源 #職場
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　　每年春季都是管理人及人力資源部門頭痛的時間，因為員工流動性會增加，發放花紅後，員工轉職情況很常見。

 

　　今年本港勞工市場更見嚴重，部分行業如科技、金融行業更有爭奪人才的情況，有人事顧問認為，今年企業仍要面對薪酬增加及人手短缺的挑戰。

 

有人力資源服務供應商表示，今年企業仍要面對薪酬增加及人手短缺的挑戰。（資料圖片）

 

　　據人力資源服務供應商Tricor Staffing Solutions（TSS）業務發展總監李嘉玲指出，每年首3月都是港人轉換工作的高峰期，因為在年尾發放雙糧及花紅後，要轉職的員工就動身。

 

　　她預期，今年情況會更為嚴重，人才流失、工資普遍上調，各企業都要利用不同方法吸引人才，僱主宜思考如何留住人才，或吸引人才加入。

 

人力專家：轉職者今年具優勢

 

　　李嘉玲引述該公司的調查報告指出，近85%受訪僱主面對人才流失問題，她坦言就業市場暢旺，不少受訪企業都預期今年會加薪。而另一方面，員工亦有更多選擇，經常為不同企業招募及約見應徵者的李嘉玲表示，不少應徵者其實手上都有4至5家公司選擇，所以對要轉職的人才而言，今年有優勢；而對僱主而言，則是挑戰。

 

　　留住人才並不容易，加薪在所難免，但她坦言，要原僱主將薪金提升至可與員工新職位相若還不難，但另一挑戰是原僱主未必能為員工提供相若的就業前景。當員工有離開的想法，其忠誠度及歸屬感或多或少已受到影響，所以要留住人才，她指最重要還是多溝通，尤其是要多聆聽員工，而本港不少傳統企業卻往往只裝作溝通、「扮聆聽」，但沒有實際執行，令員工萌生去意。

 

　　李嘉玲建議，管理人需要認真了解本身的定位及角色，亦要理解行業內的對手，甚至研究如何轉型及透過新科技去吸引人才。

 

區內資源架構 不少機構整合

 

　　她又表示，近年人才亦有外流情況，就其接觸的客戶中可見，不少人才近年都尋求跨地域的職位，而近年亦有更多機構整合區內的人力資源架構，例如將香港歸入新加坡或大中華區，員工要不北上工作，要不就是往新加坡或澳洲，甚至到海外其他地區工作，間接令到本地人才流失。

 

 

 

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