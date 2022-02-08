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08/02/2022

一箭三雕的高效「派糖」法

#央行數碼貨幣 #CBDC #財政預算案 #電子消費券
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Text: 團結香港基金研究總監 經濟發展研究主管 水志偉、團結香港基金高級研究員 陳穎茵、團結香港基金研究員 蕭逸駒

　　Omicron變種病毒引致的第五波疫情令香港的防疫狀態再次提升。農曆新年期間禁晚市堂食、關閉多個處所，市道大受影響下不少市民叫苦連天。政府將於本月下旬公布財政預算案，坊間不少聲音向財政司司長提交建議，促請政府再次派發消費券。回顧《2021年財政預算案》宣布的電子消費券計劃，坊間普遍認為可刺激市民消費意欲，亦為推動電子支付踏前一步。新一年，新氣象，若政府未來考慮加入嶄新的央行數碼貨幣(CBDC)作為派發電子消費券的其中一個渠道，相信會提升整個計劃的效率。

 

 

　　CBDC是由中央銀行以數碼形式發行的法定貨幣，目前全球有超過八成半的央行正在進行CBDC相關研究。金管局亦在上年展開研究探討發行零售層面央行數碼貨幣（數碼港元）的可行性。我們相信電子消費券恰巧是讓CBDC技術優勢發光發熱的絕佳場景，好處有以下幾方面。

 

　　首先，CBDC將大幅縮短消費券推出之前的行政籌備時間，將購買力更快賦予市民。在上年的消費券計劃中，政府設定消費券不適用於海外消費、購買金融產品等項目。CBDC具有可編程的特點，可以透過編寫一套程式設置特定的使用規則，限制消費券只適用於本地消費，並內置有效日期等，可提示市民於限期前使用(現時部分平台自動把有效期過後未使用的消費券餘額失效)。比起之前與現行電子消費券需為不同支付平台編寫特定編碼相比，使用CBDC相信將減低消費券技術設計的複雜性，縮短項目推出前所需要的行政籌備時間。

 

　　其次，CBDC可以給予市民更大的消費自由度。去年的消費券採用分期派發方式，不同支付平台有不同的規則，容易令人混淆(以支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK領取分兩期發放，以八達通領取則分三期) 。CBDC結合編程和智慧合約功能可以解決此問題。CBDC消費券的預設程式可以制定派發各期消費券的前設條件，當條件被滿足時(如用完上一期款項)，即自動觸發程式派發下一期消費券，不需硬性規定市民在指定時間內消費。另外，消費者委員會之前接獲有關消費券商戶自設最低消費、退款安排不一等投訴個案，相信大部分亦可透過CBDC的程式編碼避免。

 

 

　　第三，CBDC在交易媒介上可便利市民。CBDC的載體多樣，除了傳統的手機，還可搭載於可穿戴設備例如手環、智慧卡片等，亦可支援離線支付，在沒有網絡的情況下進行交易。

 

　　總結而言，CBDC能縮短政策推出所需時間、給予市民更大的消費自由度和方便市民以不同媒介作交易，一箭三雕。CBDC的技術優勢能使「派糖」又快又準，我們希望政府未來可以加入此選項供有興趣的市民領取消費券，但派消費券不是經常措施，長遠而言，CBDC還可以用於派發不同類型的政府補貼，是未來電子支付市場的重要基建。因此，特區政府應把握在消費券計劃此實際場景中推廣CBDC的使用，帶領香港邁進數字金融中心的步伐。

 

 

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