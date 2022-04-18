虛擬貨幣是「天生反骨者」的產物？幣圈一天，人間一年！DeFi成為金融世界的平行時空？

DeFi已經成為世界的平行時空，俄烏開戰過多月，烏克蘭官方公布捐款帳戶已經是可以收比特幣、穩定幣，以太幣，大家集腋成裘的捐款已經變為一車一車的武器。

加密貨幣，NFT有泡沫起伏，但區塊鏈是真的，DeFi（去中心化金融）真真正正的運用，已經走出科技圈，踏入平民家。近期我們在DeFi的社群中，再度感受到90年代後期的氣氛，對未來極其樂觀充滿想像和願景。

（圖片由作者提供）

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在先進經濟體之中，很多金融界人士對加密貨幣抱懷疑態度，但在開發中國家，尤其是金融不穩定，銀行帳戶等等傳統金融產品障礙高的國家，加密貨幣已經變為生活的一部份。

這世代是理想革命的狂熱分子，又是金錢投機的矛盾混合體，他們一邊高呼改變世界，打到霸權，一邊在網絡上革命，發財致富。而且是以史無前例的速度，「幣圈一天，人間一年」就是這個意思。

華爾街及白宮是共犯結構，賺錢就放在自己口袋，蝕錢就去印銀紙，虛擬貨幣就是一班天生反骨的人想出來，他們將會改變世界，用新科技打造去DeFi中心化金融。

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區塊鏈上的金融服務，一般常見的網上交易需倚賴銀行或者是可以信賴的平台作為中介，DeFi則是直接跳過這些傳統機構，使用者交易時候是透過智能合約自動執行，可以更直接而且快速地進行P2P交易。過去一年，撒哈拉沙漠以南，非洲地區，東歐已經超越北美成為P2P比特幣交易量最大的地區。

事實上，與西歐和東亞等較大經濟體相比，點對點（P2P）平台吸引了更多來自拉丁美洲、中亞和南亞等新興市場的個人網絡流量。這些人正在使用數字貨幣作爲抵禦通貨膨脹，作爲跨境支付的低成本替代方案，作爲在線金融交易的入口，以及進行金融交易的透明方法。

新興市場之所以成為加密貨幣的成長沃土，因為本國貨幣貶值，交易記帳及應付通貨膨脹、匯率變動、官僚的銀行體系、財務限制、監管等等，尤其是政府對於資本流出流入國境的限制，都損害他們的吸引力。

以往新創企業需要五到七年才能夠上市，但區塊鏈打破傳統金融壟斷，這些新創企業平均九個月至一年就可以透過加密貨幣平台發幣上市，財富變現之後，能快速滾入下一個商機，產業演進的速度快過去幾倍。

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這就像自由貿易，也許所有人都喜歡貿易保護主義的好處，但現在全世界哪有國家敢抗拒自由貿易？

未來可以肯定的是，不存在模糊空間的國際秩序，如何一步一步和極權脫鈎，年輕人如何一步一步國際化，將會是整個世代會面臨的問題。

尼采說：人的一輩子要經歷三種變化，最早是駱駝，沒有方向，只有服從，一旦需要依靠，別人的存在就比自己更為重要，真正的自己並沒有誕生。

然後是獅子，開始獨立，開始說No，希望成為百獸之王，出人頭地，希望去創造接近於內心所求的世界。

香港這幾年喪失了不少黃金機會，人才和資金的溜走，已經是不爭的事實。倫敦、新加坡是這一波人才資金轉移的兩大受益者。兩處地方都集結Trader和Builder，即交易員及工程人員。

即使香港極度艱難，但也產生了好幾間DeFi大公司，包括FTX、Crypto.com、Amber都是在香港創辦，這證明香港這個非常小的地方，也有條件誕生了很多大公司。

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歷史早已證明，文明不是線性往前，而是跳躍性增長。