不被看好的微軟CEO！Fortune最新調查：連續6年成為最被低估的CEO！為何他能攀上金字塔頂端？

2022年2月，美國《Fortune》雜誌公布了一項關於「最受讚賞的公司」調查結果，微軟CEO Satya Nadella連續6年被評為「最被低估」的CEO，這表示絕大多數被調查者都認為微軟領導者目前獲得的讚譽不足以代表他的成績。

2014年，在微軟工作了25年的他出任微軟歷史上第3任CEO時，就完全不被微軟內部和外界看好。而且微軟當時的市場形勢也頗為嚴峻。

一方面，出身印度的納德拉此前沒有領導過任何一家企業，他第一次擔任CEO就領導微軟這樣的科技巨頭，自然令很多人對他的領導能力比較擔心；另一方面，他是百分百的微軟人，他能否為內部組織僵化、官僚主義盛行、創新乏力的微軟注入創新活力，是個大問號。

太多的印度人可以在美國科技職場如魚得水。但現實是，很多印度人用極短的時間站上了各行業金字塔頂端。

2014年，當時因移動互聯網的快速發展，個人電腦出貨量不斷下滑，微軟一直依賴的現金牛業務：Windows系統和Office軟體，陷入了財務增長停滯的狀態。

同時，因創新力不足，微軟的移動業務和雲業務早被競爭對手們甩在身後：蘋果、Google的智慧手機和平板電腦銷量不斷增長，線上搜索和線上廣告收入持續增長；亞馬遜推出了亞馬遜雲服務AWS，憑藉低價策略成為迅速增長的雲服務市場領導者。

這期間，微軟的市值從6,000多億美元一路下滑，長期徘徊在1,500億至2,000億美元之間。

但納德拉上任僅4年時間，就讓微軟迅速扭轉頹勢，重回巔峰狀態。2018年，微軟再次登頂全球市值最高的科技公司。如今，微軟不僅是全球最大的軟體集團，還是雲服務的領先者，其智慧雲業務在全球雲服務市場排名第二。而且，微軟已從一家軟體公司進化為以雲計算、大數據、人工智慧、機器學習等智慧技術支撐的全球性數位技術平台。

他是如何做到的？

早在2008年，納德拉就開始負責微軟的線上搜索和線上廣告等移動業務，2011年，他又接手微軟的雲業務，負責微軟的雲戰略轉型。這期間他不斷學習雲相關知識，比如基礎設施壓力測試、運營和經濟學等。

大家曾將微軟視為另一個IBM，兩者都是曾經市場的壟斷者，都曾陷入過戰略和技術革新停滯不前的境地，好比一頭原地打轉的大象。也是在這個時期，他明確了已經錯過了移動革命的微軟不能再錯過雲革命，這將是微軟在這個時代最大的轉型機會。

所以，他一上任CEO就明確和積極推動「移動為先，雲端為先」的戰略。

2014年上任後，納德拉發布了一份公開備忘錄，在裏面提到了自己對微軟未來的看法和計劃。在這篇文章中，納德拉提了10次Windows，但說了21次Cloud了。

他自己總結，微軟的變革是由「同理心」和「賦能他人的意願」來驅動的，尤其是同理心。在技術激流以前所未有之勢顛覆現狀的世界裏，他說「同理心比以往任何時候都顯得珍貴」。

這是他從生活經歷中學到的珍貴一課。他有一個患有重度大腦性癱瘓的兒子，一直住在重症監護中心裏，還有一個有學習障礙的女兒，需要上特殊的學校。而微軟的技術可以幫助他們更好地成長和學習。在養育孩子、照顧家庭和高效工作的過程中，納德拉學會了「同理心」，並意識到「在微軟的工作是超越商業的，它讓一個脆弱的小男孩的生活成為可能」。

47年來，從Bill Gates「讓每一張桌子上，每一個家庭裏都有一台個人電腦」到納德拉的「助力每一個人和組織，成就不凡」，微軟成功地放下了執念，也改變了自己，進而跨越了時代。