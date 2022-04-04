餐飲業都要創新！自動販賣機3.0＝行動餐廳？有望打破行業低報酬、低風險困局？

我們最近投資了一間加拿大的新創食品公司，創辦人是一位廚師，公司成立三年，迅速獲得Facebook、微軟、溫哥華國際機場，以及加拿大最著名的幾間重點大學，例如專出香港小姐的UBC、Simon Fraser的訂單，聽取完創辦人的報告，基本DD之後，毫不考慮就投下第一筆資金。

理由很簡單：餐飲業需要改革創新。

（圖片由作者提供）

餐飲業是最有代表性的服務業，幾乎所有人都有過接觸和體驗之外，似乎也是年輕人創業的首選。

如果沒有創新，餐飲業的新創就不會差異化；在投資相對不需要很多、「進入障礙低」的情況下，想創業當老闆的年輕人就會蜂擁而入， 在殺價競爭之後，把餐飲業變成了一個「低報酬」的產業。

由於投資低，相對的也就是「退出障礙低」，於是餐飲業又變成了一種「低風險」的產業。

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即使在疫情影響頗大的這兩年，在競爭激烈、不賺錢、甚至虧損的情況下，一看苗頭不對，退出市場的業者也非常多；有進有出。因此，對於餐飲業，如果沒有任何改革和創新的話，我可以「穩定、低報酬、低風險」這八個字作為總結。

Upmeals創辦人是一位資深廚師，但在他創業的過程中，不是開餐廳或外賣，而是打造一家科技公司，用自動販賣機全加拿大舖點。

許多人們都誤以為，只有高科技產業才與創新有關；視野寬廣一點的人或許會認為，不分高科技或是傳統產業，不分製造業或是服務業，都需要創新。餐飲業的現況，和需要改革創新、創造新商機的機會。

如果我們把視野的高度再提升、廣度再擴大，環顧我們生活的環境，工作只是一小部分；難道工作之外的其他領域，就不需要創新嗎？

（圖片由作者提供）

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在解決餐飲業人力短缺、生產力提升等結構性課題的同時，創造新顧客價值與飲食體驗同樣不可或缺。目前以食品機器人、自動販賣機3.0、外送與外帶、幽靈廚房與共享廚房這四大趨勢推陳出新。

首先，在疫情肆虐下，不經人手的機器人烹調，在效率和衛生方面的價值獲得市場重新評價，還有疫情爆發後，大眾更講究的食品安全等。

如果我們把日本常見的飲料販賣機當作「自動販賣機1.0」；可以調整砂糖、奶精分量的杯裝咖啡機器，是「自動販賣機2.0」；而現在，有一種販賣機堪稱「小型無人餐廳」，透過應用程式等軟體下單及付款，足以定位為進化版的「自動販賣機3.0」。有些機種還能提供多達千種以上的商品選項，能依個人口味喜好，供應最新鮮的餐點或飲料。

自動販賣機3.0可說是食品機器人的延伸分支，說它是箱型烹調機器人或行動餐廳也不為過。它不只販售食物成品，還集食品與飲料的烹調、備製功能於一身。它營運全年無休的特性，也可設置在難以供應餐點的機構或地點，做為解決用餐問題的方案。

另外，自動販賣機3.0還有一大特色，就是從點餐、烹調、出餐到結帳，都不必經過人手。若搭配全自動食品機器人，還可針對預設菜單，輕鬆因應顧客複雜的客製或個人化需求。集結了各種功能：從烹調、保管用的機器，到點餐、結帳的應用程式、菜單開發、食材切分及冷凍等加工作業，還要為機器補充食材、保養維修機體，甚至是數據資料的分析等，單一企業很難包辦這麼多功能。

因此，這種商業模式可說是要由技術業者、主廚、食品製造商和零售業者等攜手合作，才能打造出具吸引力的服務。

（圖片由作者提供）

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