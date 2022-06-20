人才招聘全球化！傳統HR將被淘汰！學會「程式語言」，不出國都能開創潛在商機！

倫敦是最適合年輕人創業的地方，Gareth Bain是我們公司的前任Head of Marketing，2019年12月離開公司，當時剛剛母親去世，馬上要結婚，娶了一位建築師Diana，正打算創業，銀行戶口剩低3,000英鎊。臨離開之前，他找本尊促膝詳談，三年之後又如何呢？

疫情肆虐全球三年，Gareth目前公司有七個人，分布全球各地：印度、巴基斯坦、菲律賓、泰國，全部遙距工作，每天工作幾小時，專服務本地StartUps，個個月純利幾萬英鎊。

（圖片由作者提供）

年輕人的舞台有多大？看你敢不敢把這艘船開出去，甚至和周邊國家組成聯合艦隊。打破你的思考框架，對世界會有全新的想像。

本地人才不足，可以往全球找，但實際上找不到人，跟數碼科技運用不足，取得的資料量不夠，人才來源也受到限制。

現在香港大部分公司還用上世紀的傳統HR方式，在網站上開Post、在LinkedIn上找人，等待有興趣的求職者投履歷，經過人工篩選再進入面試，疫情過後，遙距工作盛行，全球化尋找人才是趨勢。

在大數據時代，根本已經出現了很多人工智能篩選方法，英美很多求職網站利用機械學習，發展出精準職務模型，即使熱門空缺一日就湧入數萬張履歷，也能用AI快速篩選出合適人才，邀約面試，甚至主動在網絡上挖掘，盡早把人才拿到手，以免被對手搶走。

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AI能夠做到的是「能人所不能」，他們會從履歷中的文字運用、文句語氣，看出每一位應徵者的文化質素、所屬群體的種種差異，下一步再把履歷上的資訊丟到Google或種種搜索引擎，觀察應徵者的數碼足跡，包括發表過的文章、朋友圈１他認識的專業人士，判斷他的真實性。

物以類聚，一個人的能力是以交朋友來決定，這回到最重要的關係，就是人脈傳統觀念，過去出生不好，學歷不高的人可以透過一次又一次轉職，找到理想的工作，但透過數碼足跡尋找人才，過去種種，無所遁形，無法翻身。

除了老闆們有轉型思維外，新世代的人才又可以如何精進自己，主動為自己爭取更多發展空間與更好的待遇？

首先最重要的一點，是培養放眼全球的思維，把自己變大。

意思是未必要真的出國唸書、求職，但必須思考現在自己做的事，如果放到全世界來看，有沒有更多機會能發揮？是不是有更多挑戰要克服？

舉例來說，很多優秀年輕人，都有自行做內容產業當YouTuber，不論文字內容影音內容，如果你的服務對象不只局限於香港，潛在價值與發展機會將完全不一樣。

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網路時代與過去不同的最大一個特色，就是「理論上」全球不再有國界，有無數的數位服務透過跨國平台，可以接觸到全世界的消費者。

同時間數碼產品／服務還有一個特色，就是同一個產品從賣給 2 個人到服務 100 人，它的成本不會增加 50 倍，很多時候甚至只增加不到兩倍，這是多麼好的機會？

但反過來說，在香港，大家背景都差不多，機會一樣。

現在香港最危險的就是成為一個看不見海的島。實體上是這樣、數位上也是如此：例如雖然你天天上網，但永遠只看香港產出的內容、只看社群網路同溫層分享的中文內容，這樣就等於明明身處浩瀚的資訊海洋，卻把自己活在一個沙漠裏。

對年輕世代來說，最重要的能力是「語言能力」──這個語言能力既是指英語及「程式語言」，即數位溝通力。

前者讓你能夠跳脫700 萬人產出的內容與框架，看到另外 10 億人在想甚麼、討論甚麼、關心甚麼；後者讓你能夠不出國，就為自己或公司開創更多潛在的商機。

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