一生也畫不完的回憶！拜讀水墨大師沈平《線條下的香港》！神傷之餘，也要振作精神思考未來！

每個人與生俱來都有懷舊情結。香港是一個擁有回憶的地方，太多東西可以畫，一生一世也畫不完。

疫情已延續三年了，天災人禍，在香港仍然不見舒緩。人們在焦慮地期待著疫情遠去。盼望仍回到那個活力四射，安寧平靜，歌舞昇平的時代。

畫家們都在做甚麼呢？

沈平先生1947年生於北京，在上海長大。中國美術家協會理事、香港美術家協會副主席、香港水彩畫研究會會員、香港大學專業進修學院導師。作品被中國美術館、香港藝術館、香港大學馮平山美術館收藏。他擅長水彩及油畫，如今年過七旬的他仍然筆耕不輟，平時除了畫水彩外還會創作一些鋼筆畫作品。其創作方式和表現形式，獲中外藝術界高度贊賞。 。

1980年沈平來香港定居，距今已有四十年。他同樣熱愛這塊神奇的東方之珠。他走遍了這裏的大街小巷，也尋訪大嶼山、赤栓、西貢的小村小鎮。在他筆下：大牌檔、鹹魚欄、水果檔，雜貨舖，還有維港渡輪、避風塘珍寶……都在沈平筆下一一展現。

冷峻的筆調，斑駁的水痕，沈穩的筆觸，靜謐的氛圍，平穩的構圖，模糊的背景，以及能勾陳起人們回憶的那些喜聞樂見、耳熟能詳的香江往事、舊物、老屋、村舍等等，真實動人，有血有肉。一切呈現出來的，都是一派懷舊的情懷和情境。讓人沈浸於對昔日情懷的回憶與追思。思而不哀，哀而不傷，讓人讀後心情愉悅，靈魂也似乎得到了撫慰，體味著這些地方的歷史滄桑，令人有說不盡的感慨。

文如其人，畫如其人。沈平先生的作品樸素無華、民間味道、接近地氣。他的作品一如他的人品，深沈、大氣、簡潔、生動，平凡的生活場景在他的畫裏總是充滿了生活氣息，那種鮮活的氣息撲面而來，從無畫蛇添足之感。

疫情當前似乎還沒有看到盡頭，沈平說：作為畫家，沒有言休的時候。特別是在百年不遇的疫情之下，還能做甚麼呢，只有畫畫吧！

縱觀沈平的鋼筆畫，有三個特點用情、用心、用功。

他的作品中情之所在，筆之所至，充滿了藝術的想像力和構思，這種情思加上他老道的功夫，使他在處理各種題材時顯得游刃有餘。

適逢香港回歸廿五週年及經濟通（香港經濟日報集團成員）成立廿八週年，經濟通將沈平先生過往近百幅鋼筆畫作輯錄結集，並加插從未對外發表的全新作品，出版《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》。

他熱愛香港，他筆下的香港豐富多變，那是畫家對生活的感悟和高度提煉。

整部畫冊分為4個章節：「城觀印象」展現香港城市標記；「鬧市一隅」描繪小區街角民生；「昔日蹤跡」讓人細味漁村風貌；「歲月靜好」則以老樹、花卉、少數民族風景，訴說藝術家沈平的人生故事。

這本畫冊像一面鏡子，在黑與白，陰與陽的交錯下，折射出部分港人的感受，這本書比勞民傷財的刻板民生民意調查更有深度與廣度，更有收藏價值。

這本畫冊比任何單音節枯燥歷史教材更生動有趣，更有人情味，也更能啟發反思。讓我們在回顧來時路神傷之餘，一起振作精神思考未來。

歷史是一面望後鏡，若不頻頻回顧，我們又如何往前進？

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