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11/02/2022

力爭元宇宙大國地位？南韓組元宇宙國家隊：建虛擬首爾，搶奪Metaverse話語權！

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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　「元宇宙」（Metaverse）現已是商家必爭之地，不但Ｍeta、Microsoft等科技巨頭積極布局，甚至各國政府都開始將目光投向元宇宙；當中以韓國走得最前，早在Metaverse概念被炒熱前，已開始在元宇宙領域發力，不但組建元宇宙國家隊，更搶先推出「元宇宙首爾」計劃，因而被外界稱為最接近元宇宙的國家。究竟此舉是後疫情時代提振經濟實力的重要國策，還是趕上元宇宙熱潮的營銷伎倆？


全球首個元宇宙智慧城市

 

　　2021年11月，首爾市市長吳世勳發表「首爾願景2030」（The Seoul Vision 2030）發展藍圖，其中「元宇宙首爾基本計劃」將投入39億韓圜（約2,500萬港元），從2022年至2026年分3階段為整個城市提供元宇宙公共服務。放眼世界，首爾市政府可說是首個制定中長期元宇宙發展策略的地方政府。

 

　　此計劃的首階段是在2022年前建立一個名為「元宇宙首爾」（Metaverse Seoul）的虛擬市政服務平台，將以元旦虛擬普信閤敲鐘迎新活動為開端，展現於公眾面前。根據計劃，元宇宙平台將針對經濟、旅遊、教育、通訊、城市、行政和基礎設施7大領域，提供沉浸式虛擬服務。

 

首爾市政府於2021年11月宣布啟動「元宇宙首爾」計劃，冀望在2026年實現首爾「雙城記」：現實世界中的實體首爾市，以及其數碼分身元宇宙首爾。（圖片來源：Pixabay網站）

 

　　面向經濟層面，市政府會把坐落於汝矣島的「首爾金融科技實驗室」複製到元宇宙平台，幫助金融初創公司吸引外國投資；相關專業人士將透過虛擬角色，為外資提供諮詢和一站式支援服務。另外，Google為有志創業人士而設的首爾創業營「Campus Town」，當中的創業公司培育業務也會搬上元宇宙平台，提供數碼內容創作培訓與交流活動。

 


創立於2018年的首爾金融科技實驗室，為金融科技初創企業提供辦公空間和其他支援，現已有100家企業入駐其中。日後該實驗室會被複製到元宇宙平台，幫助初創吸引外資。（圖片來源：首爾金融技術實驗室官網）

 

虛擬景點吸引全球觀光客

 

　　針對旅遊觀光，德壽宮、光化門廣場、南大門市場等地標會被製作數碼分身，逐一被放上元宇宙，甚至日治時期被拆毀的敦義門也會被復刻重製，合組成「虛擬觀光特區」；遊客只要戴上VR眼鏡，就可以乘坐觀光巴士暢遊虛擬特區內的各個景點。

 


南大門市場為首爾兩大傳統市場之一，店舖逾10,000間，售賣貨品包括食物、衣服、軍用品、玩具、紀念品及人參產品等，未來將被複製到「虛擬觀光特區」。（圖片來源：Pixabay網站）

 

　　首爾的特色節日如首爾鼓節和燈節等，因疫情而無法在現實世界順利開展，未來也會移師至元宇宙舉辦；預計2023年首爾元宵燈節將以虛擬方式舉行，成為吸引全球網民的世界性節慶活動。

 


受新冠疫情影響而停擺的首爾元宵燈節，將於2023年移師至元宇宙平台上舉行，讓全球網民都能沉浸其中。（圖片來源：韓國觀光公社Twitter帳戶）

 

　　教育方面，元宇宙平台上將開設虛擬校園「首爾開放城市大學」（Seoul Open City University），再加上由市政府營運的網上教育平台「Seoul Learn」，為青少年提供各種沉浸式教學內容，包括講座、導師計劃、招聘會等。

 

　　至於公共服務，公務員將透過虛擬化身向市民提供諮詢服務、處理投訴、以及辦理公共設施預訂手續等，克服現實世界中的時空限制。市政府更會創建一個元宇宙版本的市長辦公室，作為政府與市民之間更方便的溝通管道。

 


元宇宙首爾以元旦虛擬普信閤敲鐘迎新作開幕活動，隨後便會啟動虛擬市長辦公室，讓市民可跟首爾市長吳世勳進行虛擬面談。（圖片來源：翻攝Seoul City官方YouTube影片）

在元宇宙首爾上，虛擬化身的公務員將為市民解答各種市政查詢，以及處理投訴。（圖片來源：首爾市政府官網）

 

元宇宙聯盟建完整產業鏈

 

　　不過，遭人詬病的是，元宇宙首爾的投資金額僅得39億韓圜，大概相當於首爾江南地區一間100平方米（約1,076平方呎）豪宅的價錢，用作5年發展計劃的資金，確實少得可憐。另有批評指，現時首爾市政服務已非常電子化，就算沒有元宇宙平台，市民都可以足不出戶，在網上享用各種市政服務，因此建設元宇宙平台只屬畫蛇添足之舉。

 

　　有外界聲音質疑，這項元宇宙計劃只是市長吳世勳的營銷手段，試圖以元宇宙之名吸引全球年輕人關注，達到提升首爾市形象的宣傳效果。

 

　　相較之下，韓國政府於2021年5月發起的「元宇宙聯盟」（Metaverse Alliance），就似乎是玩真了！這個堪稱是「元宇宙國隊」的聯盟，集結政府、電訊商、科技企業與研究團隊，旨在通過政府與企業的合作，在民間主導下創建完整的元宇宙產業鏈，並實現開放型產業生態系統，避免遭到單一企業的壟斷。

 

　　不到半年，已有逾700家公司和機構加入此聯盟，當中不乏具指標性的韓國企業，例如三星（Samsung）、LG、現代汽車（Hyundai Motors）、SK電訊、KT Corporation、Naver與Kakao等。聯盟中的成員不但可互相分享元宇宙技術，又可共同承擔元宇宙開發項目，還可以獲得韓國科學技術情報通訊部（MSIT）的支援。

 


Samsung於2021年10月開通VR數碼商店，用戶可透過網頁瀏覽器登入，使用鼠標在店內移動，並查看各式產品資訊，更可直接下單訂購。（圖片來源：Samsung官方圖片）

樂天世界主題樂園於2021年10月啟動其元宇宙平台，當時以萬聖節為主題，殭屍在虛擬樂園中四處遊蕩，迎接遊客。（圖片來源：樂天世界官方圖片）

 

元宇宙納入韓國新政2.0

 

　　2021年7月，韓國總統文在寅公布「新政2.0」，涵蓋數碼新政、人本新政、綠色新政三大領域；其中「數碼新政2.0」（Digital New Deal 2.0）把元宇宙跟區塊鏈、大數據、人工智能等，並列為新科技產業的重點發展項目。

 

　　2021年9月，MSIT公布一系列區塊鏈計劃：從2022年起協助中小業與創投公司建構區塊鏈平台；2025年之前更會投入2.6兆韓圜（約170億港元），扶助企業發展元宇宙、區塊鏈、雲端技術。

 

　　2021年10月，韓國政府發表2022年度財政預算案，在604.4兆韓圜（約3.94兆港元）的整體預算中，撥出9.3兆韓圜（約600億港元），用作加快數碼轉型和元宇宙發展。

 

　　2022年1月，MSIT發表元宇宙策略藍圖，旨在活化元宇宙平台生態、培育元宇宙專業人才、扶助元宇宙企業，以及為元宇宙用戶營造安全環境。在這藍圖框架下，各種元宇宙發展均由私營企業主導，韓國政府則會扮演支持企業的角色，譬如把公共服務移植到元宇宙時，政府不會自行建設元宇宙平台，而是會採購企業開發的元宇宙方案。

 

建立元宇宙學院培育人才

 

　　為培育國內的元宇宙專業人才，政府將創辦一間元宇宙學院，以及協助建立2間元宇宙人才匯流研究所，預計未來5年內，向每間研究所提供55億韓圜（約2,600萬港元）的財政資助；同時，又會鼓勵高校跟企業合辦元宇宙編程比賽，並要求參賽者只能使用韓國軟件進行開發。

 

　　為求擴充全國元宇宙基建，韓國政府在2022年內將創建一個新的元宇宙中心，以提供辦公空間、設施來支持初創企業；而且又會成立一個元宇宙基金，為中小企提供財政支援，使到企業有足夠資金以收購手段來擴展元宇宙版圖。

 

　　韓國向元宇宙產業豪擲數以兆計的資金，顯然希望在元宇宙領域中發揮主導作用。其目標是到2026年國內有220家專門從事虛擬業務、年均營業額逾50億韓圜（約3,300萬港元）的元宇宙公司，並且培養出40,000名專業人才，令韓國躍升為全球元宇宙市場第5大國。

 

元宇宙ETF增長最快國度

 

　　韓國政府重押元宇宙的信心，可說是源自國民對元宇宙的追捧。多項調查結果顯示，韓國年輕人對元宇宙技術十分推崇，而相關的商業應用雛形更早已走入平常百姓家。Samsung開設了VR數碼商店，可讓消費者在虛擬世界中查看不同產品資訊，並直接購買。如消費者對產品有任何疑問，虛擬店員「e-Dtailors」即會現身，通過實時視訊通話功能，回答各種產品問題。

 

　　韓國樂天世界在Naver旗下的元宇宙平台Zepeto創建虛擬主題樂圍，用戶透過Zepeto　APP即可登入虛擬環境，體驗魔法城堡、陀螺儀跳樓機、亞特蘭提斯冒險過山車等遊樂設施。韓國房地產APP《Zigbang》亦有提供3D虛擬看房功能，讓用戶在虛擬樓盤中了解房間的白天採光與視野。

 

　　更有重要的是，韓國現已成為元宇宙概念ETF基金增長最快的全球市場；在不少投資者眼中，韓國是除美國外，押注元宇宙技術的首選之地。單是2021年10月，就有4個以元宇宙為主題的ETF在韓國上市，一個月內價格暴漲24%以上。摩根士丹利評估，韓國元宇宙ETF在2021年已吸引2.78億美元（約21.68億港元）的資金流入。

 

　　既然民間、商界、金融界皆看好元宇宙的前景，韓國政府當然要以國家力量來制定元宇宙的發展方向，希望在政府引領、民間主導下，促使國內元宇宙產業百花齊，力爭在2026年成為元宇宙大國，掌握元宇宙話語權。



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