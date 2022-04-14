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14/04/2022

給好掛住京都的你你你！櫻花前菜、清酒煮赤睦海膽、鯛魚飯，在餐桌上感受傳統京都懷石的美味與細緻

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Photo: 由作者提供

　　過去的兩年，大家都學會了，當雙腳不能出走外地，就以嘴巴作味蕾巡遊，將食咗當去咗發揮到極致，就連賞櫻的重任，都交給舌尖實踐。

 

　　當朋友相約到千禧新世界香港酒店的嵯峨野Sagano餐廳吃午飯，我真的很開心。

 

　　一來，我跟很多香港人一樣，很久沒法出外旅遊，很久沒去過日本玩，能夠在叫做「嵯峨野」的餐廳享用日本料理，都算是味蕾遊京都，得個安慰。

 

　　二來，我真的很多年未有到嵯峨野用膳，記憶所及，上次到嵯峨野大概是廿年前的事，那個時候，該酒店並未變成「今生」的千禧新世界香港酒店，還是「前世」的香港日航酒店。

 

　　三來，現時主理嵯峨野的日菜總廚苗加昌彥，是出生於京都，入廚卅多年都是主理懷石料理，要體驗一下傳統京都的懷石料理口味，找上苗加師傅是非常合理。

 

回來嵯峨野，總有一點親切感，好像回到90年代香港日式料理的舊日子。

以竹和木為主要素材的室內設計，多年來都始終如一。

4月6日當天午餐的菜單，當時正值櫻花最綻放時期，因此菜式都滿載著濃濃的櫻花氣息。

 

　　享用嵯峨野午餐的當日，是4月6日，正值京都櫻花最盛放的日子，京都的朋友們紛紛Whatsapp或LINE或Facebook或Instagram當地櫻花景色圖片過來，由櫻之町到哲學之路，從南禪寺至天龍寺，妒忌得我在咬牙切齒，討厭得我要茹毛飲血，幸好嵯峨野的前菜，已具有應時的櫻賞情懷，令我的情緒得以慢慢調整過來 —— 原來人就是那麼脆弱和簡單，只要有少少苦楚就陷入深淵，只要有少少甜頭就極速反彈，大腦的運作真是很神奇。

 

充滿春櫻氣息的懷石前菜，以蘿蔔砌成的櫻花為裝飾。

白身魚伴辣鱈魚籽，白身魚本身味道偏淡，所以辣鱈魚籽提味很make sense。

松葉蟹肉伴蟹麵豉，味道剛剛好不濃不淡，適可以止從來都是藝術。

浸煮山菜及滑子菇，以簡潔烹調烘托其清淡和甜味，讓原材料自行說話。

檸檬汁煮番薯，原來番薯可以配合酸味的檸檬汁，為粉雷雷的質感帶來清鮮感，又學到嘢。

浸煮青菜，很喜歡如此淡雅的口味，很京都的風格，每一口都是春日氣息。

螢光魷魚伴辣麵豉醬，每個喜歡日本料理的香港人，都應該常常掛住螢光魷魚。

女服務員均要穿上和服，可見嵯峨野的格局有多傳統日式。

 

下一頁：原來傳統懷石料理是不含OO！

 

 

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