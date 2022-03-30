我要豪食高質外賣療癒身心！$368獨食鮑魚花膠一品煲、$1,488四人黑松露燒雞餐、抵玩$1,030酒店住宿加下午茶Staycation

全港都憧憬於4月20日之後的逐步放寛美好風光，以至開始展現了樂觀情緒，市面人流有回升之趨勢，於是政府又苦口婆心勸各位不能掉以輕心多留在家 —— 喂呀，你想我點啫？！預支快樂是人類最基本行為喎，否則就沒有這麼多人炒股，世上也不可能有credit card，況且政策方面對市民嚴重缺乏同理心，莫說保不住大家的工作和收入，連一個飯盒、一個馬桶（踎廁to be exact）都未處理妥當，很難怪責市民不單出現抗疫疲勞，還患上抗疫抑鬱、抗疫沮喪、抗疫躁狂、抗疫黐孖筋，比起那個疑似傷風感冒的Omicron可能更損身心健康。

所以呢，在當下的時期，吃是比較容易得手的安慰，以food作為身心的therapy，吃得好，搞掂自己的腸胃和心情，才覺得世上還有希望。

近期帝苑酒店東來順推出的鮑魚花膠一品煲，應該是「對自己好啲」的首選之一，據說首輪推出立即售光，以當時疫情日日幾萬宗的情況來說，成績算是很好，依家再度推售，我就去研究一下。





東來順推出了多款外賣自取菜式，這三款是其中的最暢銷作品。

賣得好，首先是價錢取勝，原價$438現售價$368，煲內包括原隻紅繞八頭鮑魚、香煎中蝦、龍井煙燻雞、花膠、蘿蔔、香烏筍、芋頭片、枝竹、凍豆腐、北京旺菜，以此售價換得如此組合，真的沒話說，只能送上一個「抵」字，品質和分量亦交足，花膠夠大塊，其他材料也炆煮得剛剛好，近日天氣忽冷忽熱忽乾忽濕，補一補都應該。

特別留意的是，此款鮑魚花膠一品煲是屬於「自私食」系列，設計為供一人享用，有種「要好好愛自己」的風味，好具self-empowerment的情懷，說到底，在今時今日，有眼你睇，試問怎能把命運寄託於社會上的賢能才俊或專業人士呢？還是自己愛錫自己最為實際。當然，作為補身禮品送贈別人都是適合，帝苑酒店亦積極推薦各位買多幾份送禮或自奉或在公司萬歲，以至凡購兩煲有指定禮品，凡購5煲或以上又另有折扣，這方面大家自行到相關網頁看看啦。





最熱賣是鮑魚花膠一品煲，因為價錢真是吸引，$368一人獨食很開心。

另，外賣時，鮑魚花膠一品煲並不包括圖中的黑色砂鍋，只以外賣餐盒將湯汁和配料分開盛開，外賣自取回到處所時，請再自行放在私家煲內加熱，雖有點點不方便，但這個優惠價應該不能期望連煲奉送吧！市道艱難呀！





鮑魚花膠一品煲包括原隻紅繞鮑魚、香煎中蝦、龍井煙燻雞、花膠及各種蔬菜，還有呈「福」和「發」的紅蘿蔔，可見偏賀年菜風味。

看看一品煲的花膠，真的幾大塊，出手這麼重，都是拜疫情所賜，所以在最壞的時代，往往品嘗到最抵的美食。

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