來自1933年的味道？香港第一間酒店中菜廳！疫下外賣套餐：豉油炒鱈魚球、玫瑰豉油雞，回憶舊日大排筵席好氣氛

執筆時恆指跌到一千八百多點，令人擔顫心驚，但見過風浪的人，總是保持淡定，而經歷過起落的酒店和食肆，亦會懂得在逆境中努力做好自己。

六國酒店的粵軒，一向得到很多資深食客擁護，我絕對算不上是熟客，但近年每次想開飯，都不其然會想到粵軒，覺得是很理所當然的選擇。

對很多人來說，粵軒算是「懷舊味道」，但有幾懷舊我從來沒有深究過，直至上個月跟長輩朋友到粵軒吃午飯，他問起：「我記得六國酒店明明係叫做六國飯店，幾時改名㗎？」一時間我語塞了。

請恕小弟孤漏寡聞（亦只怪本人出世太早年紀太輕），翻看歷史，我才了解到，六國酒店是在第二次世界大戰之前的1933年已創立，當時的確是稱作六國飯店，樓高七層，與對岸尖沙咀的半島酒店一樣高 —— 想不到六國曾經跟半島有平起平坐的階段 —— 成為當時全香港第二高兼香港島最高的建築物，也是香港第一間設中菜廳的酒店，Wow！可想而知，在那個年代六國是衣香鬢影的優雅勝地。

然後世界大變天，香港泥足深陷，進入日治時間，六國被日軍徵用為俱樂部，香港重光後，六國由駐港英國海軍徵用，直到1946年才回復飯店業務。

1948年英國作家李察美臣 Richard Mason到港在六國飯店住了四個月，從灣仔吧女生活得到靈感寫成著名小說「The World of Suzie Wong」（蘇絲黃的世界），其後更拍成經典愛情電影，風靡全球。

到了1986年拆卸重建，1989年落成重開，成為現在的模樣，改稱為六國酒店……雖然中菜廳於1989年酒店重開時才稱為粵軒，不過以歷史來說，粵軒的起源是可追溯至1933年囉，只是名字不一樣而已。

所以呢，一路走來，連打仗都捱得住，又有乜嘢風浪未見過呢？在疫情期間，也好像沉著氣地默默經營，Le Menu西餐廳暫時休業，粵軒則依然營業，不過兩間食肆的廚師都保持運作，所以都同時有提供外賣餐點。

酒店外貌圖片 六國酒店原來初建時，屬全香港島最高建築物，現時的高度是1989年的重建而成。

在疫情爆到九彩的當下，想到要食酒店中菜廳的外賣，我也自不然會想幫襯粵軒，因為對粵軒很有信心，知道它不會因為市道差而將貨就價求其馬虎，定會盡力做到應有的水平。較早前粵軒再度推出黯然銷魂飯套餐，都可以外賣，但我已吃過兩次，想試試其他菜式，終是瞄瞄新近推出的外賣套餐。

根據酒店官方網頁，粵軒外賣精選套餐是分為一人、二人、四人、六人及八人總共五類套餐，而每個類別又分為A餐和B餐，價格和菜式都不一樣，確保有足夠選擇之餘，也好像希望顧客食完一次可以番頭食第二次。

我決定選擇四人外賣套餐B，比四人A餐貴一點，但菜式也好像吸引一點。

值得一提的，以上各類套餐都只限外賣自取，不設運送。若想要外賣送貨的朋友，可透過Deliveroo去訂粵軒的套餐，不過Deliveroo只限提供二人套餐，而且菜式和價錢跟酒店官網提供的二人套餐是不一樣。

外賣自取的套餐，分為一人、二人、四人、六人及八人，據說有六人顧客會選擇一個二人餐加一個四人餐，也有八人顧客選擇兩款不同的四人餐，以得出多款菜式組合。

我選擇的四人套餐B承為$1,488，每人大約三百多元，以酒店中菜廳用餐來說是合理價錢。

我所點的四人套餐B，包括有粵軒四式拼盤、海皇瑤柱羹、豉汁蒸鯧魚、宮保鮮蝦仁、玫瑰豉油雞半隻、粵軒海鮮炒飯及精美甜品，以四個正常人的胃口來說，應該是可以食得飽。

落order期間不是一帆風順，問題在於當時全民檢測和禁足之聲四起，全港男女老幼都出外搶購食物，加上發生中港貨車司機染疫事件，令食材供應好緊張，以至粵軒的服務員說：「唔好意思先生，今日冇豉汁蒸鯧魚，你介唔介意要其他魚或者其他菜式？魚的話我哋有鱈魚。」那就鱈魚吧，我沒所謂 —— 在這個時期，真的不要去為難服務業前線員工。

作為頭盤的四式拼盤，即是燒味，是很不錯，雖然那個叉燒只是regular版本，並不是用上新鮮靚脢頭的招牌黯然銷魂叉燒，卻已夠好味道，燒鵝更是一個小驚喜，好juicy好入味，肉質也夠香嫩。我只是嫌燻蹄沒有太多豬肉味，也許跟食材供應緊張有關。炒鱈魚亦是OK，做外賣都能保持中菜廳一貫的水準，都是有難度。

為了拍攝得靚靚仔仔，我拼棄了外賣包裝，小心地放到合適碟碗上再整理一下，再擔凳仔從高處拍攝（下方雙腳是我的）。

粵軒四式拼盤，分別有叉燒、燒鵝、燻蹄和海蜇，叉燒好味但燒鵝是有驚喜。

臨時代替鯧魚的炒鱈魚球，也做得不錯，就算是外賣也不失應有味道與質感。

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