疫情下中環仲有新店上場？IFC海景+新派粵菜反市道！必吃玫瑰燒鵝酥、靜岡蜜瓜燉湯、脆絕全港茶燻雞

當全港飲食界叫苦連天，小店固然捱不住忍痛關閉，星級食肆亦選擇暫停營業至另行通知，中環IFC的唐述卻決定開業，只能說是非常神奇。

唐述，英文名字是Chinesology，擺明是中英不能互相直譯，但從中可知是主理中菜，而且還要是粵菜，跟一門之隔、毗鄰存在的國金軒屬同一菜系，還要是屬同一集團Mira Dining旗下，只能說是非常神奇再加奇上加奇。

不過，大家都明，既然背後有條大水喉，足以證明贏在起跑線，點樣任性都不成問題，逆市下全面啟運亦是no problem。

現址前身是同一集團旗下的法國餐廳French Window，是IFC-ians的happy hour熱門地點，很久以前已傳出快將關門的消息，以至在最後幾年都不再著力宣傳，有說是一直沒想到French Window完結後應該推出甚麼全新餐飲concept，加上社會運動、疫情爆發的影響，而變得遲遲沒有新動作。直至大老闆品嘗過周世韜師傅的廚藝，才想到開設一間新派一點、潮氣一點的粵菜廳，並正式欽點周世韜師傅為新餐廳的廚藝總監，French Window亦於去年底畫上歷史句號。

唐述位於IFC的3樓，毗鄰同一集團旗下的、同是主理粵菜的國金軒，這種開店策略都幾有趣。

甫路入大門，就是一條很有氣派的長長走廊，也是很好的打卡地點，我就跟周世韜師傅一起拍攝Jump圖嘞。

走過一條長走廊，再是另一條長走廊，在空間運用方面很具奢侈感囉。

前身是French Window法國餐廳，現在變成唐述，擁有同一樣的維港景色。

有多間貴賓室，每間裝修設計都有點不一樣。

很多人跟周世韜師傅首次碰面，都驚訝於他年紀輕輕能擔任廚藝總監，但原來只是「臉騙」，他已入行逾24年，20歲便成為餐廳大廚，並曾在多家著名食府如John Anthony、Dim Sun Library、胡同等擔任廚藝總監，工作經驗非常豐富，還在香港中華廚藝學院完成大師級課程，可見是不斷學習、突破自己的人才。

靚仔廚師周世韜看似很年輕，卻原來已入行逾24年，經驗豐富而且想法多多。

每張餐枱上都有一盒「大火柴」，打開一看方知是牙簽，是周世韜師傅構思出來的有趣設計。

以周世韜師傅的履歷表，大家會很自然地想到，唐述應該是主理近年很流行的新派粵菜，不過新派歸新派，周世韜師傅強調只是在粵菜的傳統文心與技巧上再加入新構思和新創作，卻並不是fusion粵菜 —— 據說周師傅是頗為不喜歡被稱為「fusion粵菜」，也許這個字眼太過labelling，未能反映出他的菜式特點。雖然香港是集合各地文化，粵菜加入不同國家的食材和技巧亦可以理解，但吃過周師傅的菜式，會發覺他在加入異國食材和技巧時都偏向克制，絕對不是胡亂堆砌或貪求gimmick。

況且，fusion菜式大概是在上世紀90年代興起，現在還再使用「fusion」這個字眼，好聽一點是懷舊，實際上是非常之out，各位請自重不要隨便亂用。

最先品嘗的是點心系列，我特別喜歡瑪瑙蝦餃，不單是顏色漂亮，而且大小適中、摺紋均稱、餃皮夠薄、餡料美味，完全合乎一個傳統優質蝦餃的應有水平，可見並不只是販賣外表只求打卡的IG美食，也是很實在很solid的粵菜。

另一要大讚的是玫瑰燒鵝酥，在傳統蘿蔔絲酥餅注入新意，紅菜頭汁做成shocking pink酥皮色調，燒鵝絲及各式蔬菜製作餡料，再以香濃士多啤梨醬汁墊底，以及士多啤梨粉末灑於表面。我認為墊底的香濃士多啤梨醬汁是畫龍點睛，其微微的酸甜味道，既為酥餅略解油膩感，亦同時固定酥餅位置，使出菜時不會東歪西倒，並有點像在呼應傳統燒鵝的酸梅醬口味，屬聰明而有趣之作。

五星報喜，分別有瑪瑙蝦餃、鮑魚餃、雞肉燒賣、紅寶石餃、脆蝦春卷，當中以漸變色的瑪瑙蝦餸和以鮑魚汁搓皮的鮑魚餃較為出色。

玫瑰燒鵝酥，靈感明顯地來自傳統蘿蔔絲酥餅，墊底的香濃士多啤梨醬汁是畫龍點睛之作。

Bamboo Punch雞尾酒，以竹葉青酒為基礎的雞尾酒。

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