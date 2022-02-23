外賣新玩法！快速自煮懶人包！在家享用法國大餐：龍蝦湯、牛肋肉、大蝦意粉、Crêpe Suzette

在朋友推薦下，安排了 Maison ES 的二人用外賣餐，心想終於可以在家享用法國料理囉。

但我忘記了，這是「快速家居煮食組合」（L’ESpress Home Cook Set），也當然忘記了通知負責接收外賣的某人，以至開箱後，立即聽到某人發出「乜唔係即開即食咩」、「做乜要煮飯呀」、「咁等陣邊個洗碗呀」之類的喃嚒……只是既來自則安之啦，況且唔煮就冇得食㗎。

二人分量「快速家居煮食組合」的套餐，剛好可以放在一個黑色手抽袋，非常輕便。

每個外賣盒上均寫上食品名字，而大部分有醬汁的食品都以真空包裝，顯見整齊企理。

幸好根據自煮說明書，每道菜只需要約10分鐘的準備工夫，都是加熱或落鑊炒吓就OK，用電磁爐在餐枱上處理都可以，不會弄得四周油煙味，也有一點圍爐取暖的良好感覺，在低溫日子是感到份外的恰當。

附有自煮說明書，要留心細閱，以免有任何步驟遺漏。

首先是要處理龍蝦湯配蟹肉，主要是把龍蝦湯真空包放入沸水加熱，同時把放有麵包的錫紙包放在焗爐加熱，沒有甚麼難度可言，龍蝦湯夠熱後倒到碗上，自行加上預先準備好的蟹肉、鮮青豆、鮮香草便可以。

甫完成，覺得賣相都幾精美，不其然產生少少滿足感，在場人都暫時放下較早前的抱怨情緒，一邊食一邊大讚龍蝦湯好香好濃，而的確龍蝦湯的質素很不錯，落足料去熬製，夠濃夠厚，直頭有點像龍蝦濃汁，好滋味。

龍蝦湯的配料處理得很細緻，用來點綴的香草更以濕潤的餐布包裹以免變得枯乾，真是很細心。

將配料放上龍蝦湯表面，原來是幾有滿足感的動作，能擁有一種「大廚為湯做final touch」的虛擬感。

完成的龍蝦湯，就算兩碗分量分成三碗，都見得人亦氹到自己，味道也超香濃交足水準。

隨包附上麵包，連錫紙放入焗爐5分鐘就變回熱辣辣，優質牛油以糖果方式包裝也很cute。

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