Rosewood、米芝蓮一星、城中最一枱難求印度餐廳！驚喜大樹菠蘿咖喱角、香辣瑪撒拉烤魚、烤自製茅屋芝士

也許是疫情，也許是冬天，令我特別想去食辣，但我一向對麻辣火鍋或外省辣菜毫無感覺，反而是對亞洲區的辣辣民族菜式非常熱愛，泰國菜、印尼菜、新加坡菜固然十分鍾意，印度菜亦是心頭好。

有點想不到，我身邊很多朋友都頗愛吃印度菜，可能是因為從小到大都被快餐店餵食咖喱飯，甫進入印度餐廳就立即愛上印度咖喱色香味。不過，不少人都嫌市面上的印度餐廳不怎樣高級，而且室內環境有「太大印度味」，由踏入餐廳的一刻，好像已置身於一個濃濃的香料國度，雖說食得鹹魚抵得渴 —— 或者食得咖喱抵得香料to be exact —— 只是樂意吃香料菜式不等於願意弄得一身成頭香料除囉。而且，不高級就是要將貨就價，食材並不會太好太出色，以至印度菜在香港一直都處於平民水平，不是不好吃，只是未能再進一步。

幸好，近年香港出現不少走高端路線的印度餐廳，位於香港瑰麗酒店的CHAAT，正是其中的佼佼者，甫開業便受到城中美食客熱捧，顧客源源不絕的前來訂座，成為全港最一枱難求的印度餐廳，加上去年尾終於獲得米芝蓮一星的加持，名氣與人氣進一步上揚，疫情怎樣都無法阻止CHAAT的生意。





香港玫麗酒店的5樓有多間餐廳，CHAAT的位置有點隱秘，需要先經過Bayfare Social才能找到CHAAT的入口。

況且，不少人都認為，在香港玫麗酒店的芸芸餐廳中，CHAAT算是比較價格相宜的食肆，只要不是胡亂點菜或喝酒，每位消費是可以保持在一千元之內，以這種酒店內的這種級數食肆來說，已算不貴。

如果驟眼看CHAAT的室內設計，並不會察覺是一間印度餐廳，反而覺得跟很多高級西餐廳差不多。

牆上的畫作以印度街頭的人物和風景為主題，正好配合餐廳名字CHAAT（即是「街頭小食」的意思）。

由於身邊的朋友加網上的KOL都不停吹奏CHAAT有多好有多妙有多呱呱叫，所以當我知道某位叻叻朋友訂得一枱，我便抱著頗高的期望撲過去食飯，同時心裏面是帶著幾分小心翼翼。

結果，飯後檢討：CHAAT是很不錯的，但可以再好一點點。

CHAAT的意思是印度街頭小食，以至餐牌內有些精緻化、優雅化的印度平民食品，當中最出色的一定是Baked Jackfruit Samosa，即是焗大樹菠蘿咖喱角，與一般傳統的咖喱角截然不同，脆皮以雪糕筒的形狀盛載餡料，我進食時沒有特別留意餡料是甚麼，只覺得很香濃很好味而且具良好質感，一直以為是羊肉加香料和咖喱等的東西，直至服務員告訴我：「以前我們的咖喱角真的以羊肉為主要餡料，後來作出改變，現在這是素食版本，餡料是大樹菠蘿。」我才驚訝於大樹菠蘿可以具有如斯塑造度，足以能假扮羊肉！在這刻，我對大樹菠蘿的印象都全面改觀了。

而我認為，這款焗大樹菠蘿咖喱角，是整個午餐最出色的菜式。

餐廳採用的杯碟餐具皆很漂亮，圖案充滿著印度的異國風情。

Baked Jackfruit Samosa即是焗大樹菠蘿咖喱角，想不到以大樹菠蘿為餡料是可以如此美味。

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