世界應該好艱難……とん吉破天荒外賣自取5折優惠！半價吃吉列大蝦豬柳定食，無走樣！

當我路經とん吉的元朗YOHO Mall分店，看到每日下午3時至8時15分，外賣自取套餐竟然在做五折優惠，我想起《家有囍事》之中李香琴和關海山因家中停電、沒法看電視節目，而情緒崩潰地在客廳高喊：「世界末日啦！慘無人道呀！」

真的，記憶所及，とん吉自1996於香港開業以來，都好像沒有做過如此大的折扣。

とん吉真的很勁，這麼多年以來，在香港日式吉列豬扒市場上都站得好穩，過去廿多年很多日式吉列豬扒店舖easy come and easy go，とん吉還是健在，可見有實力。

我有一位在港居廿多年的日本朋友，是とん吉的長期擁躉，她說：「我覺得とん吉比日本的吉列豬扒店更為優秀。」我不一定同意，但從日本朋友的說法得知，日本的吉列豬扒品質都是可以很參差，只不過我們去日本旅遊都是光顧旅遊指南介紹的有水準名店，不其然避開了其他甩頭甩髻的劣店。

還記得，廿年前有一位朋友，很自豪地對我說：「我和老公食とん吉食到攞到金咭會籍啦。」最恐怖的，是她在一星期內食到攞到金咭！事實上，不少香港人是食とん吉食到上晒癮，當年曾有報紙專題報道為何とん吉如此令香港人瘋狂。有一段時間我也常吃日式吉列豬扒，覺得真的很美味停唔到， 隨年紀增長食癮才緩和下來。

既然今次有五折，就再重溫豬扒舊夢吧。

とん吉於下午3時至8時15分，提供外賣自取五折優惠，可想而知世界有幾艱難。

五折優惠的外賣自取套餐共有9款，連鹿兒島厚切豚肉定食都只售$144，但只限下午3時後，3時前好像是75折，若點選其他食品則不是五折。

現時大肆流行的日式炸豬扒，當然不是日本土生土長的料理，說到底從前日本人都不吃肉類，現時在京都所吃的傳統懷石料理，都是主要以蔬菜和海鮮為食材，只含有少量雞肉，不可能有豬牛羊馬。炸豬扒與其他肉類料理屬19世紀後期日本門戶被逼開放之後的產物，當時的豬扒烹煮方法也不是油炸，而是將豬肉沾上麵粉再先煎後焗，有點像奧地利的維也納炸牛仔肉（Wiener Schnitzel）或者意大利的米蘭炸牛仔肉（Veal Milanese）。

至於現時的日式炸豬扒版本，據說是曾在皇宮內廳擔任主廚的島田信二郎在ポンチ軒工作時所創作，不單把豬扒做得更厚，還純粹地落油鑊炸至金黃，再切成塊狀才上碟，以便日本人用筷子進食 —— 以筷子享用西餐，真是日本人餐飲文化的一大特色。後來ポンチ軒在第二次大戰慘被轟掉，由島田信二郎於1905年建立的另一間炸豬扒店ぽん多本家，倒能逃過炮火，至今經營至家族第四代，成為東京區其中一間最古早的炸豬扒人氣店。

等了15分鐘，終於等到了我的吉列大蝦豬柳定食，可見是即點即做。

瞄瞄外賣紙袋內的狀況，可見外賣餐點包裝得算很齊整。

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