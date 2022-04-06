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06/04/2022

特首回家了！清明節過去了！春天還會遠嗎？來一趟春日下午茶！再外賣$198鮮活龍蝦套餐

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Text: 由作者提供

　　所謂「拜山先講」，原來係真㗎，史上最打得特首林鄭就選擇在香燭冥鏹之間宣佈「返屋企」，我們表示遺憾之餘，也不如齊齊去食應節糕點和外賣開心吓  —— 我意思係慰解吓。

 

　　近年華懋集團在餐飲方面是多了發展，既有如心酒店及附設餐廳，亦有做糕點的Nina Patisserie，還有去年開幕的中環街市。坦白說，我對他們的餐飲所知不多，只是憑以往經驗，本地團集要親自把酒店、餐廳和綜合project做得有聲有色，並不容易，社會環境和疫情來襲更是措手不及的挑戰。而如心作為一個餐飲F&B brand，也未至於令人毫不猶豫地投予信任一票，說到底，在香港人的集體意識裏，「如心」這兩個字，還是令我們聯想到已故的龔如心以及有關她的所有花邊新聞。

 

　　記得約半年前試過 Nina Patisserie 的出品，我的結論是：不少進步和改善空間囉。好想idea是有趣的，但執行上是需要更強大的資源、技巧以至心態的配合。

 

　　半年後的現在，再試試其新推出的「春の醇茶」系列，咦，覺得真是有進境，值得關注喎。我猜，某程度上是因為較早前有新的管理人員上任，對事情有不同處理方法，對產品有不同水平要求，以至慢慢出現一些新變化。若這路線持續下去，日後大概會有更多變化。

 

近日Nina Patisserie推出的「春の醇茶」下午茶套餐， 堂食定價為港幣468元（兩位用）。

都係「春の醇茶」下午茶套餐，可選擇以優惠價港幣388元外賣自取享用。

 

　　「春の醇茶」系列包括多款糕點及下午茶，其中包括在荃灣西如心酒店大堂的Nina Patisserie餅店兼咖啡室所供應的下午茶套餐， 以兩位用計算，堂食定價為港幣468元，亦可選擇以優惠價港幣388元外賣自取享用 —— 單看這個價錢，都不知寄予甚麼的期望是不是？眼見市面上最品質一般、最行貨款式的酒店下午茶都索價六百蚊，荃灣西如心酒店的四百蚊price position究竟算怎樣？很多相信 —— 甚至崇拜 —— 價錢的消費者，都可能會覺得「平嘢冇好嘢」。

 

　　但試過後，卻發現幾好食，亦當然好抵食，甜點樣樣都做得有point有賣相，味道也具複雜性，鹹點亦不交行貨力求創意，並看從中看得出食材是用得頗有水準。

 

茶葉蛋沙律及車厘茄撻，以下午茶鹹點來說，賣相已經贏咗。

香脆蟹肉沙律配牛油果醬多士，吃的時候不會即時想到是蟹肉，但質感上是不錯。

茶燻雞墨西哥卷，餡料份量都交足，味道也不錯。

自家製玄米茶豆腐，我覺得是整個下午茶唯一有點錯配的項目，口味跟其他鹹食不協調，同時也要讚讚有關方面的願意嘗試和冒險。

怎少得英式Scone，這是宇治抹茶及原味鬆餅，配奶油忌廉及士多啤梨果醬，鬆餅做得算不錯，少少偏甜。

宇治抹茶十勝紅豆麻糬雪芳蛋糕，這個是可以大讚，味道配搭好，質感亦剛剛好。

焙茶黑糖麻糬栗子卷，可謂瑞士卷加mont blanc，都是成功的作品。

焙茶紫薯法式栗子蛋糕，賣相夠靚，味道亦不俗。

宇治抹茶麻糬紅豆芭菲，軟綿中有QQ彈牙感。

 

下一頁：拿玻崙能防止滑鐵盧因為有麻糬

 

 

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