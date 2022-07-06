品嘗一餐「澳洲頌」！甘香爆脂烤草飼牛骨髓、72小時慢煮羊腿、自家醃三文魚、手工牛肉他他！吃完仲可去Butcher’s Counter掃靚扒

過去兩、三年，我們時不時就要留在家中、被逼隔離或強遭圍封，市面上發生的大小事情都不其然錯過了或忽略了，所以呢，今時今日我才知道，Feather & Bone在利園二期開設了一間約5,500平方呎的店舖……

原來該店於去年6月開幕，餐廳佔2,000平方呎，零售部分佔3,498呎，如此面積龐大的食肆，常在銅鑼灣出沒的我卻全然不知，點解呢？因為地點比較隱蔽，位於利園二期地庫，在street level看不到半絲蹤跡，若非向商場詢問處問路，我根本沒法得知如何前往 —— 我認我有少少白癡，但你不能怪我喎，近年疫情（以及疫情政策）變幻莫測，使我大大減少出門用餐次數，又怎能完全掌握餐飲業狀況呢？要怪，就怪呢個社會囉。

Feather & Bone的確是近年發展得很不錯的餐飲業務，自2015年起短短幾年間，已開設11間店舖，其中有無6間是餐廳，其餘是食品零售店，最初以expats為主要服務對象，到近年慢慢為本地香港客所認識。

餐廳門面是Butcher’s Counter，有一頭實物原大的牛隻塑像作為很搶眼的標記裝飾。

從另一面看看大牛塑像，一方應該是水吧的位置。

有幾位澳洲籍老闆在背後發功，Feather & Bone自不然是散發著「愛國主義」，提供各式各樣的家鄉澳洲美食，牛扒、羊肉、豬肉等更是從指定的澳洲農場直接採購，省去中間人或代理商的費用，使售價較為合理。利園二期的餐廳內特設一個特別訂製的凍櫃，提供免費自家乾式熟成服務，顧客可在餐廳的Butcher’s Counter親自挑選及購買牛扒，並委託餐廳進行最適合的乾式熟成，以帶出牛扒的獨特風味和口感。

凍櫃內放有由不同客人寄存的各式乾式熟成牛扒，待「牛扒成熟時」就可領取或在餐廳享用。

Butcher’s Counter的牛扒售價，分別列有零售價和在餐廳享用價，當然是後者價錢較高。

連骨的澳洲肉眼扒，色澤很鮮很美，價錢亦很合理。

近年在香港人氣大升的威靈頓牛肉，在Butcher’s Counter都有售，在餐廳享用或外賣回家自肥都OK。

意大利式的豬肉卷Porchetta，自己製作是花錢又花時間，在Butcher’s Counter買兩件回家烤焗的話，既省時又方便。

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