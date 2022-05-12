甜品、珍奶控注意！全港首見黑松露奶蓋x杏仁茶、椰皇x貓山王榴槤雙皮奶！同場最抵優惠：第二件半價、身分證有「ALMOND」字母享75折！

由春入夏，陰雨綿綿的日子多了，心情便不由得鬱悶起來，好想吃甜品來換個心情！聽講尖沙咀有間以杏仁糖水起家的甜品店Almond Dessert，由一班90後年輕人主理，由採購原材料到製作出成品，堅持純手工製作，更不加任何添加劑或防腐劑，保證原汁原味又營養健康！難怪甜品店門外經常大排長龍，無非是想一嘗杏仁茶燉蛋白、杏仁合桃露等杏仁糖水的好滋味！最近Almond Dessert為大家帶來小驚喜，推出創意新品「意大利黑松露奶蓋芝麻杏仁茶吸吸」，個名好長好多料，亦真材實料，將15克黑松露加入濃厚堅果味的杏仁茶，配搭香濃奶蓋和芝麻奶，味道出奇地夾！店方同時推出初夏祭限定兩大優惠，只要買杏仁茶吸吸系列即可享甜品第二件半價，身分證上有「ALMOND」當中任何一個英文字母亦可享有75折！快啲睇下自己有無中！

「杏仁茶吸吸系列」5大口味：必試黑松露、青鑽桃膠、木蓮凍！

全港首創的「意大利黑松露奶蓋芝麻杏仁茶吸吸」，將黑松露和杏仁茶兩種風馬牛不相及的食材放在一起，一啖飲落去，黑松露的幽香加上杏仁的堅果味，味道出奇地搭調，令人一試難忘！

意大利黑松露奶蓋芝麻杏仁茶吸吸 $68

同樣是首創的「青鑽桃膠杏仁茶吸吸」就大賣養顏功效：桃膠口感爽滑煙韌，加上本身無味，能配搭不同的食材烹調成各式各樣的美顏糖水！聽講這杯「青鑽桃膠杏仁茶吸吸」還有一種禾穀類作物「青稞」，具有豐富營養、膳食纖維，而且熱量脂肪較低，相信對一眾貪靚的女士來說非常吸引！

青鑽桃膠杏仁茶吸吸 $48

另外亦有「木蓮凍杏仁茶吸吸」、「赤豆小丸子杏仁茶吸吸」及「呂宋芒小丸子杏仁茶吸吸」3款口味！「木蓮凍」的外形晶瑩剔透，看起來有點像涼粉和仙草，但口感更加軟滑、冰涼清爽，絕對是上佳的消暑甜品！

木蓮凍杏仁茶吸吸 $48

至於「赤豆小丸子杏仁茶吸吸」及「呂宋芒小丸子杏仁茶吸吸」則將軟糯的小丸子融入杏仁茶，大大提升了整杯飲品的口感層次！大家亦可以隨個人喜好選擇升級其他配料。

赤豆小丸子杏仁茶吸吸 $45

呂宋芒小丸子杏仁茶吸吸 $55

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