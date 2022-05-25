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25/05/2022

撲飛重返劇場睇戲！梁釗峰孖吳海昕、強尼重演《二人餐》！Jace陳凱詠踩過界參演風車草《隔離童話集》！盤點5齣今年人氣舞台劇、音樂劇（附購票連結）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　最近社交距離措施再度放寬，其中最令人興奮的是，戲院及表演場地的入座率可以提高至該場所通常容納量／座位數目的85%！換句話說，這代表更多戲迷、歌迷可以親身入場欣賞及支持自己喜歡的電影、劇場及演唱會演出！就以最近重新舉辦的張敬軒《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》紅館演唱會為例，正因為政府日前進一步放寬表演場所入座率上限而加開座位，讓一班（尤其是去年未能購得演唱會門票的）粉絲可以再「撲飛」睇演唱會！人氣歌手的演唱會當然人人追捧，有些人則特別鍾情劇場演出！隨著疫情放緩，大小劇團「報復式」帶來雅俗共賞的精采演出！即睇今年必不可錯過的劇場表演！

 

1.    《二人餐》／三角關係

 

　　曾經四度重演的音樂劇《二人餐》，時隔11年後，將以全新班底再度登上舞台！由三角關係全新製作的《二人餐》，由實力派歌手梁釗峰、人氣演員吳海昕，以及號稱「強尼」aka「全尼」的強尼跨界合作！據悉，《二人餐》門票開賣不久即火速售罄，幸主辦方今日（25日）為大家帶來好消息，宣布加開9月6日至9日12日共6場！想睇就記得準備好撲飛啦！

 

　　《二人餐》是一個關於食的愛情故事。「你仲有冇耐唔時諗起嗰碗叉燒瀨粉呀？」「我…而家已經識煮飯喇。」你有冇聽過一個傳說：有一個人好鍾意食公仔麵，每日都食，食好多。後來，佢死咗。醫生劏開佢個肚，發覺入邊全部都係一條條好長嘅橡筋……原來公仔麵食落肚，係唔會消化，會一世留喺個肚入面，就好似你曾經愛上一個人咁……

 

 

（圖源：三角關係Facebook）

 

《二人餐》演出詳情

 

日期：8月26日至28日、30至31日、9月1日至4日 、9月6日至12日

時間：3pm／8pm

地點：沙田大會堂文娛廳

票價：$480／全日制學生、六十歲或以上高齡人士、殘疾人士及看護人可享半價優惠

加場門票將於5月27日（上午10時）起出於art-mate公開發售（按此購票）

 

2.    《姊妹》／香港話劇團

 

　　香港話劇團作為香港歷史最悠久、規模最大的劇團，除推出原創劇外，亦會不時翻譯和改編外內國古典及近代戲劇！將於6月公開上演的《姊妹》，由法國五月藝術節和香港話劇團聯手呈獻，劇目由法國著名的劇場及電影導演、編劇和形體創作人Pascal Rambert 創作及執導，曾以法語及西班牙語版本上演！這次Rambert親自執導此粵語版本，由團員陳煦莉和黃慧慈擔演，為香港觀眾獻上一套優秀的國際作品！

 

　　《姊妹》講述母親離世，分隔異地的姊妹再次聚首，不堪回首的往事倏地襲來：一敗塗地的父親、兒時的陰霾、成長的競賽，為兩姊妹留下不可磨滅的創傷……然而二人心底始終渴求對方的愛。再次重逢見面，最終引發一場驚濤駭浪、殘酷無情的罵戰。任由我（妳）如何反抗，都無法逃脫。這些年，這對姊妹，究竟是如何活過來的？

 

（圖源：香港話劇團Facebook）

 

《姊妹》演出詳情

 

日期：6月3日至18日

時間：3pm／8pm

地點：香港話劇團黑盒劇場（上環文娛中心8樓）

票價：$260（不設劃位）／全日制學生、六十歲或以上高齡人士、殘疾人士及看護人可享半價優惠

門票現於城市售票網公開發售（按此購票）

 

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