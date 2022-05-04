東鐵線過海段｜5月15日通車！紅磡去金鐘只需7分鐘！「過海易」是甚麼？新票價係點？點搶免費入場券率先參觀會展站？7個乘客FAQ！

多次延期的東鐵線過海段將於5月15日正式通車啦！港府及港鐵昨日（5月3日）舉行記者會交代港鐵東鐵線過海段最新進展，指東鐵線過海段將於本月15日正式通車，屆時東鐵線南行終點站就會由現時的紅磡站延伸過海，接駁至新建的會展站，再直達新終點金鐘站，直接貫通新界東北和港島，成為第四條鐵路過海路線，以後出遊就更方便啦！ 聽講東鐵線過海段通車後，紅磡去金鐘只需7分鐘，足足快了12分鐘！其他車程時間又可以縮短幾多？新建的會展站有乜特色？收費又係點？即睇9個乘客必知Q&A！



（截圖自東鐵線過海段官網）



【東鐵線過海段】9大Q&A



Q1. 東鐵線過海段有乜特點？

A1：東鐵線過海段是香港第四條過海鐵路，貫通新界東北、九龍中及香港島。通車後，東鐵線乘客毋須轉車，即可直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心；而金鐘站將成為可連接東鐵線、荃灣線、港島線、南港島線的「4線轉乘超級車站」。

東鐵綫過海段通車後，金鐘站將會變成「4綫轉乘超級車站」。（圖源：MTR Facebook）

金鐘站擴建部分。（圖源：MTR Facebook）



Q2：車程時間可以縮短幾多？

A2：根據港鐵資料，東鐵線過海段通車後，紅磡站往金鐘站需時約7分鐘，車程省卻約12分鐘。其他車程時間縮短例子包括：



【紅磡至會展】會展站啟用後，車程約5分鐘。



【上水至金鐘】現時要轉兩次車，需時約45分鐘；通車後不用轉車，車程約40分鐘，比現時快15分鐘。



【大圍至金鐘】現時須在九龍塘站、旺角站轉線，需時約28分鐘；通車後只需要17分鐘，且毋須轉車，比現時快11分鐘。



【沙田至銅鑼灣】現時要轉三次車，需時約36分鐘；通車後可一程坐至金鐘站才轉港島線，比現時快9分鐘，更可以轉少兩次車。



【上水至海洋公園】現時須在金鐘站轉南港島線，車程約47分鐘；通車後一程坐至金鐘站才轉南港島線，比現時快17分鐘，更可以轉少兩次車。

（截圖自東鐵線過海段官網）



Q3：「過海易」係乜？

A3：「過海易」是一個列車班次時間的顯示屏幕，將設置於金鐘站的大堂和月台，顯示東鐵線及荃灣線的列車實時班次時間等資訊。



Q4：票價係點？

A4：雖然東鐵線過海段通車後將會出現新車程組合，東鐵線亦會加設會展站，但只有涉及該站的車程會有新票價，其他票價不變。據了解，會展站收費是參考其他港鐵站而制訂，東鐵線過海段車費與其他三條過海路線一樣（即尖沙嘴站往金鐘站、油塘站往鰂魚涌站、九龍站往香港站），最低過海收費（紅磡站往會展站）為10.1元。會展站亦會納入港鐵都會票及早晨六五折優惠當中。此外，港鐵將會與5條巴士線（包括722、780、788、1M及25A）提供港鐵轉乘優惠，每程可慳2元。



其他車費參考：

【金鐘至會展】車費4.7元

【旺角東至會展】車費12.2元

【九龍塘至會展】車費12.5元

【大圍／沙田至會展】車費16.2元

【烏溪沙站至會展站】車費19.7元。

【火炭至會展】車費16.7元

【大學至會展】車費17.5元

【粉嶺／上水至會展】車費21元

【羅湖／落馬洲至會展】車費49.6元

【屯門至會展】車費27.8元



Q5：繁忙時段點安排？

A5：將參考目前金鐘站做法，東鐵線在繁忙時段因應候車情況，亦即每兩三班車之間安排一班「吉車」接載乘客，疏導客量。



Q6：東鐵還會繼續使用12卡車？

A6：由於會展站及金鐘站月台設計只能容納9卡車，東鐵線將會全線改用9卡列車，現時的12卡車將於5月6日全部退役。5月6日會舉行東鐵12卡「烏蠅頭」列車的榮休活動。



Q7：會展站有乜特色？

A7：會展站為三層地底車站，包括車站大堂及兩層月台，兩個出入口設於地面，並設有升降機接通灣仔區行人天橋網絡及地面。車站以綠色配搭灰色作設計，象徵海水顔色、車站前臨維港，月台有紀念百年鐵路伸延至港島的「東鐵超越100年，邁向下一個世紀」歷史圖片展，以及在另一層月台的「戰爭遺跡」展示建造車站時發現的戰時炸彈。

【東鐵線過海段】5月9日搞會展站開放日！點搶免費飛？



港鐵宣布，5月9日將率先舉行會展站開放日，更會免費派入場券（設5,600個名額），讓大家可以率先入場參觀新車站、體驗車站設施！開放日將於5月9日分7個時段舉行＊，每節為一小時，各位「鐵路迷」可於5月5日（下午2時起）透過港鐵「MTR Mobile」手機應用程式或（下午3時起）THE GULU手機應用程式免費索取入場券！每張門票可以4人同行！



（＊參觀時段為上午10時／11時15分／下午12時30分／下午2時30分／下午3時45分／下午5時／下午7時15分，每節為一小時）

（圖源：MTR Facebook）



更多詳情可參考東鐵線過海段官網（按此）。





