周末好去處｜社區文化藝術展覽「西油記」登場！霓虹燈光影隧道、18區石膏地圖、晾衫竹西九街景，勁多懷舊打卡位！免費入場 + 周末音樂表演

平日到佐敦、油麻地不是行街睇戲，就是到café小店chill上一個下午，但大家又可曾細心了解過這個地區？今個6月，旅發局透過新推出的「藝聚香港」平台，舉辦首個社區文化藝術展覽 「西油記」，當中有不少獨特打卡作品，今個周末，又有好去處啦！

「西油記」由即日起至6月17日於西九文化區藝術展亭舉行，展出超過250份由香港教育大學文化與創意藝術學系學生以西九龍為創作主題的藝術作品，當中不少吸睛作品如霓虹燈招牌、18區石膏地圖、晾衫竹西九街景、天后泥像等等都是學生別出心裁之作。展方希望透過展覽，大家可以全新角度欣賞這個「大城小區」。想知有甚麼精選作品？跟編輯來看看吧！

1. 《光映Glamour》：霓虹燈光影隧道

說到香港特色文化，當然少不得油麻地、佐敦一帶的特色霓虹燈招牌。五光十色的《光映》由不同顏色的圖案構成，概念與充滿霓虹燈招牌的舊香港相似。作品主題圍繞四條油麻地及佐敦的舊街道，包括：廟街、眾坊街、炮台街及官涌街，組成了一條光影隧道，除了欣賞箇中工藝，站在隧道中亦可借霓虹燈的光芒拍出一幅又一幅的打卡相！

2. 《凝Congeal》：18區石膏地圖

作為一個多元化社會，香港18區各有獨特一面。創作者利用18塊大石膏板把18區凝聚，以地圖的方式呈現，每塊石膏板各有不同質感和顏色，寓意每區各有特色，新舊並存，並鼓勵大家重新探索香港；看過這片石膏地圖，你也想出發探索香港每一個角落嗎？

3. 《街角一隅Corner》：可愛小動物動畫

香港人生活忙碌，舊社區的小動物卻以截然不同的節奏生活。作品透過可愛的畫風，把生活在油麻地和佐敦舊區的小貓、小狗和小鳥，以動畫形式呈現，創作者希望作品能提醒大家放慢腳步，享受社區的另一面；同時重新思考人與動物之間的關係：動物不只是人類好朋友，亦是生活好夥伴！

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