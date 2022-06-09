超級月亮2022｜下周二超級月亮又嚟！幾時有全年最大滿月？最佳觀賞時間係幾點？同場加映：3大賞月好去處

踏入雨季，滂沱大雨的日子叫人納悶，總是提不起勁。不過天文台最近就為大家帶來好消息：超級月亮又嚟啦！今年超級月亮將分別於6、7月上演，最快下星期就可以看到！想親眼見證今年最大最圓的滿月？即睇以下詳情！

Mark實兩大重要日子！最快14號有得睇！

美國太空總署（NASA）的資料顯示，今年的超級月亮將分別於6月14日和7月14日出現，而香港的最佳觀賞時間為6月14日晚上7時52分以及7月14日凌晨2時38分！屆時只要抬頭望上天空，用肉眼都可以看到比平時更大的月亮！值得留意的是，當中7月14日的超級月亮距離地球只有約35.7萬公里，將會是今年的最大滿月，絕不能錯過！

（圖片來源：unsplash）

超級月亮難得一遇，當然要做足準備賞月！編輯部就為大家整合香港的3大賞月好去處，有興趣的大家記得mark實時問地點，霸個好位影靚相！

【超級月亮2022｜賞月好去處】石澳：遠離市區少光害！

石澳遠離市區，光害較少，一向都吸引不少人前往拍攝星空照，是觀星的好地方之一！如果想尋找賞月好位置，不妨到石灘看看，石灘夠大之餘附近亦有士多，可隨時補給食物，即使等到肚餓也不用擔心！

（圖片來源：Sankit Photography @ Facebook）

前往方法：於港鐵筲箕灣站A3乘搭9號新巴至石澳巴士總站下車。

【超級月亮2022｜賞月好去處】天文公園：24小時無休！

天文公園位於西貢萬宜水庫西壩，屬於香港太空館，是全港首個觀星主題公園！天文公園內設有天文研習區、各種天文儀器和觀星設施等，亦有一大草園；值得一提的是，天文公園24小時無休，十分適合觀星賞月！

（圖片來源：天文公園）

前往方法：於西貢北潭涌乘的士約15分鐘到達。

【超級月亮2022｜賞月好去處】大美督：交通方便之選！

嫌石澳、西貢太遠？不怕！還有大美督！大美督主壩除了是踩單車和BBQ勝地，也是觀星熱點之一。入夜後主壩東面漆黑一片，十分適合觀星！最重要的是大美督交通方便，不少公共交通工具可供大家選擇，啱晒帶埋家人小朋友一齊去！

（圖片來源：Stephen Foo @ Facebook）

前往方法：於港鐵大埔墟站乘搭75K號或275R九巴／20C及20R小巴，在大美督巴士總站下車。