Netflix紀錄片《網路煉獄：揭發N號房》｜多視角披露韓國集體性虐案細節！隱私權是幫凶？沉默者是共犯？震驚過後必須省思的4件事！

以韓國「N號房事件」為題材的Netflix紀錄片《網路煉獄：揭發N號房》上架不久後，便極速登上Netflix劇集第一位，看來不少人對這宗「全球最大網路集體性虐案」依然相當關注！為了讓觀眾了解到「N號房事件」的始末，《網路煉獄：揭發N號房》以訪談、動畫、戲劇重現等形式還原犯罪現場，真實呈現了犯罪集團首腦「博士」、N號房創建人「godgod」如何利用加密通訊軟件Telegram脅迫少女及女童拍攝不雅照片及影片，甚至進行成人直播！如何利用加密貨幣交易以掩蓋蹤跡！記者、網路搜查隊警員又是如何調查、追蹤以至抓獲犯罪者！但原來真正的破案功臣、最先揭發「N號房」的人，不是記者和警員，而是兩位為了「交功課」的女大學生？

（截圖自《網路煉獄：揭發N號房》預告片）

想知道「N號房事件」的來龍去脈？為何會引起韓國社會譁然及全亞洲關注？《網路煉獄：揭發N號房》絕對能讓給你答案！⁠但看完了、震驚過了，我們必須省思以下4件事！

1. 私隱度高的通訊軟件＝私隱保護者VS恐怖幫凶？

近年愈來愈多人關注私隱安全問題，一些有較多私隱保護功能的即時通訊軟件如Telegram開始變得普及！有用過Telegram的人都知道，Telegram不但可以傳送加密訊息，更設有「焚毀功能」，可以在訊息被閱讀指定秒數後自動刪除所發送的訊息、相片、圖影片等檔案，讓雙方通話在手機內不留痕跡，隱匿程度算是非常高！Telegram明明是一個主打安全的通訊軟件，但《網路煉獄：揭發N號房》卻告訴我們，有犯罪組織正正利用Telegram「私隱度高」這一個特點，建立了多個秘密聊天房間，打著「Telegram不會存相片」的旗號，在騙取少女及女童的裸照或不雅影片後，再脅迫她們進行成人直播，或吞吃排泄物、自殘、自慰等不人道的行為，並把過程與「付費會員」共享！

所以當「N號房事件」爆出後，有大批網民在屬於總統府青瓦台的網頁上發起聯署，要求公開「N號房」犯人及全部會員的照片和個人資料，該次聯署有近500萬人參與，包括邊伯賢、朴燦烈、文佳煐、鄭容和等演藝界人士！據悉，當時警方已掌握了約6萬名共犯名單，亦曾就此探討是否公開這6萬名的個人資料。

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（截圖自《網路煉獄：揭發N號房》預告片）

（截圖自《網路煉獄：揭發N號房》預告片）

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