2022本地有機西瓜節7月開催！漁護署推3款特色有機西瓜！甜度達10度以上？每磅幾多錢？（附農墟地址及開放時間）

炎炎夏日，不少人都會來一盤清甜多汁的西瓜消暑解熱！而一年一度的有機西瓜節將會在7月展開，漁農自然護理署引入了3款特別品種的西瓜，喜歡吃西瓜的朋友不妨趁這個機會去試試本地種植的西瓜！

本地有機西瓜節開展！3種特色西瓜

今年西瓜節於明日展開，漁護署引入了3個特色西瓜品種，它們全部都適合本地水土及夏季栽種，更重要的是產量高、品質好，Size還要大小適中，一家大小開心share就啱哂！

第一款是無籽西瓜品種「無籽3F-2728」，它呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，果肉呈紅色，甜度約10度；第二款就是「黛安娜」，它呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜，最大特色竟是早熟高產，甜度為11度左右；最後一款就是「超甜黑美人168」，呈小球形，果皮綠色帶深色條斑，果肉鮮紅多汁，甜度為3款之最，約12度！據聞這3款西瓜每磅售40至50元，與往年差不多，但是最近天雨多，產量受影響，天氣穩定就會改善！

「超甜黑美人168」（左）、「黛安娜」（中）和「無籽3F-2728」（右）

（圖片來源︰政府新聞稿）

漁護署聯同蔬菜統營處和新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社就率先於假期在大埔農墟合辦本地有機西瓜節！即使大家錯過了都不緊要，事關其他農墟在7月都會舉辦西瓜節。而且，從7月起市民可各有機農墟選購本地有機西瓜及其他時令蔬果，支持本地農業！如果無法子親身去農墟買的話，大家亦可以用「本地魚菜直送」流動應用程式（iOS｜Android），向蔬菜統營處訂購，又或者過香港有機資源中心認證有限公司網頁，聯絡種植有機西瓜的認證有機農友購買。

即睇有機農墟 7 月開放時間、地址及聯絡方法︰

大埔農墟

地址︰大埔太和路（救護站側）

開放日期︰逢星期日

開放時間︰9am -5pm

電話︰2471 1169

Facebook︰https://www.facebook.com/taipofarmersmarket/

黃金海岸農墟

地址︰屯門黃金海岸商場中庭

開放日期︰7月3日

開放時間︰11am – 4pm

電話︰2526 0822

Facebook︰https://www.facebook.com/GoldCoastPiazza/

天星農墟

地址︰中環天星 7 號碼頭

開放日期︰逢星期三

開放時間︰11am -6pm

電話︰2488 0602

Facebook︰https://www.facebook.com/SEEDORGHK/

中環農墟

地址︰中環天星 7 號碼頭

開放日期︰逢星期日

開放時間︰11am – 5pm

電話︰2483 7138

Facebook︰https://www.climatechange.hk/cht/energysavingproject-farmermarket.aspx

美孚有機農墟

地址︰葵涌道架空道路下（美孚段）

開放日期︰逢星期日

開放時間︰11am -5pm

電話︰3480 7883

Facebook︰https://www.facebook.com/%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E6%9C%89%E6%A9%9F%E8%BE%B2%E5%A2%9F-Mei-Foo-Farm-Fest-174564719231133/

註︰前往農墟前，請先了解該農墟的開放情況。