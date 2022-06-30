回歸25周年｜7.1長假期4大好去處！免費去15間博物館、去海濱跟9米高熱氣球／Messy Desk／癲噹打卡！睇限定維港光影匯演

為慶祝七一香港回歸25周年，除了有免費交通工具搭之餘，周圍都有大大小小的活動給大家渡過這個周末長假期。其中，大家可以免費入15個博物館參觀，還可以去海濱跟不同的卡通打卡、睇特別版「幻彩詠香江」等！一齊睇睇7.1周末有咩好地方去啦！

Read More：回歸25周年｜康文署7.1免費開放康樂設施！推連串活動：必去科學館「尋龍記」、油街實現裸眼3D展覽、維港打卡裝置

#1 維港海濱「仲夏．維港」︰6個海濱設互動藝術裝置！打卡必去！

適逢香港特別行政區成立25周年，海濱事務委員會在今個夏天（6月至8月）舉辦「仲夏．維港」主題活動，邀請本地設計師為六個海濱場地換上夏日裝飾，包括灣仔「HarbourChill海濱休閒站」、炮台山「東岸公園主題區」等地方，全部都是IG-able的打卡位，六個海濱公園更特別放置了由賽馬會贊助之「25A」字樣立體裝置周末可以去睇睇！

（官方圖片）

HarbourChill海濱休閒站︰9米高熱氣球！

6大海濱之中，必去的就是毗鄰灣仔渡輪碼頭的「HarbourChill海濱休閒站」，會場首設9米高大大型熱氣球裝置，看上去超震撼！沿途還有很多得意動物的裝置，好像是由回收油桶加工做成的小鹿、斑馬及河馬等，亦有螺旋槳飛機及熱氣球座位畀大家打卡，彷彿去了一場夏日嘉年華！

9米高大大型熱氣球裝置

（官方圖片）

鐵皮動物裝置

（官方圖片）

此外，休閑站旁原有的臨時巴士總站將於7月3日搖身一變成為「維港兒童自駕遊」遊玩設施，小朋友可以在維港旁體驗「駕駛」的樂趣，期間限定試行3個月！

海濱首個兒童專用室外遊樂車專區

（官方圖片）

Harbour Chill海濱休閒站

位置︰灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東的Harbour Chill海濱休閒站

交通：灣仔會展站A2出口步行約5分鐘

開放時間：24小時

維港兒童自駕遊

位置：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東的Harbour Chill海濱休閒站旁臨時巴士站

開放時間： 7月3日-9月30日（11am-6pm）

收費：平日 HK$30／10分鐘，周末及假日HK$50／10分鐘

網址：https://gaytradingltd-harbour-ride.zohosites.com/

註：

1. 限3-11歲／80-120厘米／體重於20公斤以下小童參加

2.星期一至五網上預定可享6折優惠

灣仔水上運動及康樂主題區︰西部風情小鎮！

同樣在灣仔的水上活動及康樂主題區，插畫家Messy Desk和Chocolate Rain就把它變成充滿西部風情的小鎮，有齊可愛的老房子、仙人掌及小動物！大人小朋友見到都會好開心！

（官方圖片）

位置：灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開的水上運動及康樂主題區

交通：銅鑼灣港鐵站C出口步行約9分鐘

開放時間：24小時

灣仔海濱長廊︰炎夏沙灘樂！

既然以夏天為題，當然離不開陽光與海灘！連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊則（The Connector）化身成城中沙灘，大家可以站在「沙灘」上欣賞風景優美的維港海濱，好chill！

位置：連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊

交通：金鐘港鐵站A2出口步行約9分鐘

開放時間：24小時

荃灣海濱長廊︰人氣卡通癲噹打卡點

至於荃灣海濱長廊就有本地著名卡通人物「癲噹」！形象百變的癲噹會化身陸上遊艇、藍白燈塔、水泡碰碰車等，大家不妨以夏日風的裝扮去打卡！

（官方圖片）

位置：荃灣海安路對出 荃灣海濱長廊

交通：荃灣西港鐵站B1出口步行約10分鐘

開放時間：24小時

卑路乍灣海濱長廊︰小型森林海濱樂園

位於堅尼地城西道的卑路乍灣海濱長廊就會搖身一變成為小型森林海濱樂園，本地插畫家Messy Desk以森林之舞為主題重新粉飾，新增了六米高滑梯和得意動物車仔，場內的多功能用途活動空間及欄杆等設施也換上充滿夏日熱帶風情的繽紛裝飾！

（官方圖片）

位置：堅尼地城城西道 卑路乍灣海濱長廊

交通：堅尼地城港鐵站 C 出口向海濱步行約6分鐘即達

開放時間：24小時

東岸公園主題區︰花火藝術裝置

最後一個就是炮台山的東岸公園主題區，那裏擺放了以花火為主題的藝術裝置，日間造型是蒲公英，晚間便幻化成璀璨奪目的花火，超吸睛，萬勿錯過！



（官方圖片）

（官方圖片）

位置：炮台山屈臣道以西的東岸公園主題區

交通：炮台山港鐵站A出口步行約7分鐘

開放時間：24小時

下頁睇博物館好去處、挪亞方舟優惠、維港光影匯演