  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

13/04/2022

消委會 | 40款浴巾大檢閱！鬥吸水力、快乾度、抑菌力、耐用度！邊款最唔吸水、易起毛粒？意大利千元FRETTE輸畀$50佳之選？M&S Home零抑菌力？（附詳細價錢、評分）

#起毛球 #M&S #毛巾 #抗菌 #浴巾 #耐用程度 #吸水能力 #馬莎 #消委會 #乾燥速度 #IKEA #消委會報告 #Cherry #SHERIDAN #佳之選 #消委會測試 #FRETTE
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Jonathan

　　浴巾是每家每戶的必備之物，洗澡後抺身緊貼每吋肌膚，帶走水份，購買時除了重視吸水性，手感、柔軟性都很重要。消委會首次評測市面上40款浴巾，發現樣本間的吸水表現參差，有2成樣本洗濯一次後已有明顯毛球或褪色，當中售價最高的意大利製FRETTE浴巾（$1,120），表現更遜於部分中低價產品！做個精明消費者，哪些浴巾吸水力強、手感柔軟，性價比高？即睇消委會點講！

 

　　消委會從市面上購入40款以棉為主的浴巾，當中32款為一般浴巾，其餘8款為聲稱具抗菌功能浴巾，尺寸以60X120厘米或70X140厘米為主，產品售價從$29至$1,120不等。測試涵蓋浴巾的吸水能力、乾燥速度、耐用程度，還檢視聲稱具抗菌效能的浴巾表現。售價最高的5款浴巾中（$409至$1,120），3款總評僅得3分，當中最貴的意大利製「FRETTE Towel FR2933 D0200」吸水力較弱，洗濯一次後已起毛球，色彩亦不如之前亮麗，與價格便宜近10倍、總分達4.5分的「Cherry Towel 2-T26-140」及「LE NOBLE 2385H-YE Bath Towel」相比，表現令人失望，消委會強調反映價格與產品質素沒有直接關係。

 

（消委會圖片）

（消委會圖片）

 

愈洗得多，吸水力愈強

 

　　浴巾用作擦乾身體，吸水力當然是最重要的性能。測試發現，大部分樣本的吸水效能不錯，22款樣本在洗濯前約需3至5秒，已能吸乾水分，惟「Cottex Bath Towel」、「Simply Living Bath Towel GP-PM-005153-1」和「FRETTE」吸水力較遜色，需時38至50秒，即使洗濯1次後，「Simply Living」和「FRETTE」仍分別需16秒和15秒吸水。消委會發現，全部樣本洗濯50次後，吸水性能沒有變差，8成浴巾吸水力反而上升，反映浴巾吸水性能會隨著洗濯次數而改善。消委會引述香港理工大學紡織及服裝學系教授簡志偉指，浴巾表面殘餘的染料、線頭、灰塵和柔順劑會影響吸水效能，經多次洗濯後，過程中將它們沖洗去，讓浴巾更易吸水，因此建議大家使用前先洗乾淨。

 

意大利製的「FRETTE」是次測試中價格最高（$1,120），惟強差人意，表現遜色於百元產品。

（消委會影片截圖）

 

下一頁：消委測試浴巾抗菌程度、乾燥速度及縮水情況

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#起毛球 #M&S #毛巾 #抗菌 #浴巾 #耐用程度 #吸水能力 #馬莎 #消委會 #乾燥速度 #IKEA #消委會報告 #Cherry #SHERIDAN #佳之選 #消委會測試 #FRETTE

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk