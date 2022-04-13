消委會 | 40款浴巾大檢閱！鬥吸水力、快乾度、抑菌力、耐用度！邊款最唔吸水、易起毛粒？意大利千元FRETTE輸畀$50佳之選？M&S Home零抑菌力？（附詳細價錢、評分）

浴巾是每家每戶的必備之物，洗澡後抺身緊貼每吋肌膚，帶走水份，購買時除了重視吸水性，手感、柔軟性都很重要。消委會首次評測市面上40款浴巾，發現樣本間的吸水表現參差，有2成樣本洗濯一次後已有明顯毛球或褪色，當中售價最高的意大利製FRETTE浴巾（$1,120），表現更遜於部分中低價產品！做個精明消費者，哪些浴巾吸水力強、手感柔軟，性價比高？即睇消委會點講！

消委會從市面上購入40款以棉為主的浴巾，當中32款為一般浴巾，其餘8款為聲稱具抗菌功能浴巾，尺寸以60X120厘米或70X140厘米為主，產品售價從$29至$1,120不等。測試涵蓋浴巾的吸水能力、乾燥速度、耐用程度，還檢視聲稱具抗菌效能的浴巾表現。售價最高的5款浴巾中（$409至$1,120），3款總評僅得3分，當中最貴的意大利製「FRETTE Towel FR2933 D0200」吸水力較弱，洗濯一次後已起毛球，色彩亦不如之前亮麗，與價格便宜近10倍、總分達4.5分的「Cherry Towel 2-T26-140」及「LE NOBLE 2385H-YE Bath Towel」相比，表現令人失望，消委會強調反映價格與產品質素沒有直接關係。

（消委會圖片）

（消委會圖片）

愈洗得多，吸水力愈強

浴巾用作擦乾身體，吸水力當然是最重要的性能。測試發現，大部分樣本的吸水效能不錯，22款樣本在洗濯前約需3至5秒，已能吸乾水分，惟「Cottex Bath Towel」、「Simply Living Bath Towel GP-PM-005153-1」和「FRETTE」吸水力較遜色，需時38至50秒，即使洗濯1次後，「Simply Living」和「FRETTE」仍分別需16秒和15秒吸水。消委會發現，全部樣本洗濯50次後，吸水性能沒有變差，8成浴巾吸水力反而上升，反映浴巾吸水性能會隨著洗濯次數而改善。消委會引述香港理工大學紡織及服裝學系教授簡志偉指，浴巾表面殘餘的染料、線頭、灰塵和柔順劑會影響吸水效能，經多次洗濯後，過程中將它們沖洗去，讓浴巾更易吸水，因此建議大家使用前先洗乾淨。

意大利製的「FRETTE」是次測試中價格最高（$1,120），惟強差人意，表現遜色於百元產品。

（消委會影片截圖）

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