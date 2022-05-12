松本清攻港｜首間分店登陸觀塘apm！全場9折優惠＋買滿指定金額送50元現金券！邊6款日本人氣好物必買？

松本清香港首間分店終於開張啦！位於觀塘apm的松本清香港1號店，佔地逾3,500呎，面積不算很大，但勝在產品款式及選擇豐富，而且以親民價錢供應多款日本直送的藥妝、護膚品、健康產品及零食等，難怪開幕首日就吸引逾百人排隊等開門入場掃貨！除了松本清自家商品品牌「matsukiyo」，觀塘apm店更獨家引入「RECiPEO」和「ARGELAN」等日本新興品牌，相信總有一款啱你心水！提提大家，新店開幕期間全埸貨品9折，買滿指定金額更送50元現金券和實用禮品！係咪好吸引呢！出發前，記得bookmark定松本清人氣熱賣商品清單掃貨啦！

在日本擁有逾3,300間分店的連鎖藥妝專門店「Matsumoto Kiyoshi松本清」終於登陸香港，首間香港分店（觀塘apm分店）已於5月11日正式開業。（圖源：松本清）

松本清香港（觀塘APM）分店以親民價錢供應多款日本直送的藥妝和護膚品。（圖源：松本清）

【松本清觀塘apm店】6款必買人氣商品推薦

由松本清自家推出的matsukiyo高效保濕袋裝面膜，使用有機棉花製成，兼具化妝水、精華液及乳液三效合一！

matsukiyo高效保濕袋裝面膜（10片） $58.8

日本新興品牌「RECiPEO」（レシピオ）是為反覆出現脫皮、粗糙、暗沈困擾的乾燥肌、敏感肌而調製的保濕透明感配方。其「Moist Cleansing Oil Gel 盈透安膚卸妝啫喱」能溫和徹底卸除化妝品和污垢，締造明亮透明感肌膚。

RECiPEO Moist Cleansing Oil Gel 盈透安膚卸妝啫喱 $125

（圖源：松本清）

「Moist Washing Foam盈透安膚洗顏泡沫」所產出的細緻綿密泡沫，能溫和清淨老化角質和污垢，締造水嫩透明感膚。

RECiPEO Moist Washing Foam盈透安膚洗顏泡沫 $125

（圖源：松本清）

來自日本的有機護膚品牌「ARGELAN」，使用有機植物原材料，其中「植物保濕配方洗髮乳」含椰子油、杏仁油等多種有機植物成分，可滋潤和清潔頭髮，使其光滑有凝聚力。

ARGELAN植物保濕配方洗髮乳 $138.8

（圖源：松本清）

另外亦可配合「植物保濕配方潤髮乳」使用，潤髮乳以植物油修復角質層，使頭髮變得光滑和有凝聚力。

ARGELAN植物保濕配方潤髮乳 $138.8

（圖源：松本清）

想讓衣物散發陣陣芳香，不妨買一支Replica Notes衣物除菌芳香噴霧，香味可持續48小時，更具有消毒、抗菌功效！最重要是，這隻牌子的衣物除菌芳香噴霧成份天然不刺激，嬰兒服飾都用得！

Replica Notes衣物除菌芳香噴霧 $55.5

【松本清觀塘apm店】3大開張優惠：全店9折／50元現金劵／松本清帆布袋

松本清香港1號店開幕期間，將設有3大開張優惠，讓大家可以更低價入手心水產品！即睇！

開張優惠1：即日起至5月31日，凡於松本清香港1號店內購物，即可享9折優惠（初生配方嬰兒奶粉及部份無折扣商品不適用於此優惠）。

開張優惠2：即日起至5月22日，凡於松本清香港1號店消費滿$300，即有機會獲得松本清帆布袋。

開張優惠3：由5月23日起至6月5日，凡於松本清香港1號店消費滿$500，即可免費獲贈價值港幣$50現金禮劵。每日數量有限，送完即止。

松本清香港1號店開幕期間，全場可享9折優惠。

（圖源：松本清）

早前有不少人發現松本清早已在於銅鑼灣及沙田「插旗」起圍板，相信松本清香港1號店開張後，另外2間香港分店都會陸續宣布正式開幕日期！大家記得密切留意最新消息啦！

松本清觀塘apm店

地址：apm創紀之城五期UC-17＆19號舖

營業時間：10am–10pm（藥劑師駐場時間：11am–8pm）

網址：https://www.matsukiyo.hk/