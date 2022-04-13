消委會｜2021超市價格調查結果出爐！超市貨品平均價格跌1.9%！第五波邊類貨品售價升幅最高？消委會：「網上價格一覽通」助節省開支

本港疫情反覆，今年初爆發第五波疫情時，超市貨品被搶購的情況仍然歷歷在目！為瞭解疫情下超市貨品價格走勢，消委會就最新一期報告分享了2021年度超市價格調查結果，以及今年頭3個月的超市網上價格。結果顯示，2021年一籃子超市貨品總平均價格微跌1.9%！至於第五波疫情下的超市價格走勢是升是跌？又有哪些貨品升幅最高？即睇消委會分享！

整體只有糧油食錄得升幅，跌幅最大竟是罐頭！

消委會於「2021年度超市價格調查」中，檢視了本港3間大型連鎖超市（包括：AEON、百佳和惠康及其附屬品牌超市）一共 230項貨品的總平均售價，調查結果顯示，一籃子貨品總平均價格較2020年下跌1.9%！消委會把230項貨品分成13類，各分類下再分成一共51組貨品，再作詳細比較。

（圖片來源：消委會）

結果顯示，在 13大類的51組貨品中，只有「糧油食品」類錄得0.1%的升幅，而當中「食油」組別的售價上升2.6%，組別中升幅最高為「獅球嘜純正粟米油 900毫升x4」，達 13.2%！

至於2020年售價升幅最高的「罐頭食品」，卻在2021年調查中跌幅最大，一共下跌5.3%！當中以「罐頭蔬菜/湯」的下跌幅度最大，達-8.4%；而儲糧必備的「罐頭肉」和「罐頭魚」和亦年分別下跌4.9%和4.5%！惟調查發現，即使平均錄得跌幅，部分罐頭食品仍較2019年疫情爆發前的平均售價高！以「長城牌火腿豬肉198克」為例，貨品在2019年、2020年及 2021年的平均售價，分別為$10.7、$14.2 及$13.7，去年的平均售價仍較2019年高28%！

急凍食品價格仍高企，薯片平均售價升幅達4.1%！

除了罐頭食品，急凍食品也是儲糧熱門之選！調查發現，「急凍食品」類別的整體售價在去年維持不變，但類別下的「急凍糕點」售價在去年升達3.4%；而「急凍點心/餐類」組別售價曾在 2020年大幅上升10.1%，在2021年僅下跌1.4%，以跌幅最大的「東東鮮蝦雲吞皇170克」為例，平均售價雖下跌5.6%，惟貨品曾在2020 年曾大幅上升超過 19%！相比之下，平均售價的回落幅度遠不及之前一年的升幅，反映價格仍然高企！

而在51組別中，以「薯片/脆片」的總平均售價升幅最大，達4.1%，當中「多樂脆芝士味粟米片198.4克」售價升近7.4%；而跌幅最大的貨品組別則為「女士衞生用品」及「牙膏」，分別下跌 12.1%及 9.2%。

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