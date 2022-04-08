消費券2022買手機攻略｜1折快閃優惠！激減1,500元！邊度買iPhone 13最抵？一文睇晒iPhone／Samsung／小米手機優惠

大家期待已久的首期$5,000消費券終於到手，根據非正式統計，很多人都表示最想用消費券買新iPhone！不過有錢也不能亂使，能省則省，最近有電訊公司及電器商推出不同的手機優惠，其中買iPhone 13最多可慳近$1,500，兼送玻璃保護貼及手機保護殼！甚至可以1折入手松嶺綠色iPhone 13 Pro！連Samsung、小米手機都有減價！心思思想轉手機的你，即刻mark實消費券買手機攻略！

【消費券買手機攻略】邊度可平買iPhone手機？

1. CMHK：買iPhone 13即慳1,500！再送玻璃保護貼及手機保護殼！

CMHK最新推出的期間限定優惠正好包括iPhone 13及iPhone 13 mini等多款Apple手機型號！其中iPhone 13 512GB只需$8,099（原價$9,598），平了近$1,500！另外，iPhone 13 128GB只需$6,399（原價$6,799），iPhone 13 mini 256GB亦只需$5,799（原價$7,098），購買以上任何一部手機都會額外附送玻璃保護貼及手機保護殼（價值$299）！非常抵買！

（截圖自CMHK官網）

2. 豐澤：會員限定1折快閃優惠！必搶松嶺綠色iPhone 13 Pro！

由4月7日起，豐澤網店將推出快閃搶購優惠，精選21件超人氣產品進行1折快閃優惠，其中包括松嶺綠色iPhone 13 Pro！如果你自認幸運，又想以極低價$849入手iPhone，不妨於4月25至27日期間到豐澤網店登記抽籤！提提大家 活動只限已登記會員參與！

（截圖自豐澤官網）

3. 中原：限時減價$300！兼送玻璃螢幕貼及手機殼！



中原將於4月7至9日推出「消費券優惠大放送」，只需$7,899即可買到Apple iPhone 13 mini 512GB（原價$8,199），兼送玻璃螢幕貼及手機殼！值得留意的是，優惠只適用於iPhone 13 mini 512GB 黑色、白色、紅色、藍色，而且限量8件！

【消費券買手機攻略】Samsung：豐澤買機勁減$300至$4,099！

豐澤在4月7日至5月31日期間，將每星期指定1個品牌進行獨家限時優惠，包括4月13日至19日期間Samsung產品將低至72折發售！不過編輯Click入官網一看，發現多款人氣Samsung手機已大減價中，其中以年前推出的旗艦機Samsung Galaxy Note 10+最吸引，由原價$7,998勁減$4,099至$3,899，不過應該已是「貨尾」，想買就要快！另外，Samsung Galaxy S20 Ultra的減幅亦不錯，由原價$9,998勁減$3,000至$6,998！至於Samsung手機亦減近$300至$1300，其中包括最新推出的Galaxy A53 5G！

（截圖自豐澤官網）

CMHK期間限定優惠亦有包括Samsung手機！只需$4,200，就可以同時入手Samsung Galaxy A52 5G（建議零售價$3,998），只要同時購買Galaxy Watch4 44mm（建議零售價$2,698）！限量20份，想買就要快！

【消費券買手機攻略】小米：「米粉節」期間Xiaomi 12系列手機減$300！

4月6日至12日期間，小米舉行「米粉節」優惠，除全場消費單筆訂單（不計手機、平板及新品）每滿$300即減$30，更宣布最新推出的旗艦機 Xiaomi 12 系列直減$300！其中購買Xiaomi 12只需$5,399（原價$5,699），另送24個月保養、6個月碎屏保障服務，以及小米手環6或Redmi Buds 3！

（截圖自小米官網）

（截圖自小米官網）