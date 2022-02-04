新一代自拍神器登場！vivo V23 5G 加雙前置鏡頭，配柔光及補光功能，效果一流！

vivo去年推出了V21 5G的自拍神器，新一代配備雙前置鏡頭 的V23 5G更將自拍功能提升至另一層次。V23 5G亦擁有三個主鏡頭、大容量電池和5G連線能力等，以三千多元的價位發售算是吸引。





（圖片由作者提供）

V23 5G分別有兩個前置鏡頭，兩旁還設有雙柔光燈。（圖片由作者提供）

支援屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

機背以防眩光玻璃製造，在光線照射下不同角度會呈現綠色效果。（圖片由作者提供）

設有三個主鏡頭，分別是標準、廣角和微距。（圖片由作者提供）

V23 5G分別有8GB + 128GB和 12GB + 256GB版本，兩者的基本規格是完全相同。手機用上「似曾相識」的設計，與上代產品有不同的覺得，機背以防眩光玻璃製造。邊框則以航空鋁材製成，並備有黑色和金色機身選擇。兩者機身色系當中，筆者覺得金色較特別，除了機背在光線照射下，不同角度會呈現綠色效果外，機側的邊框更很有黃金的感覺。

機身右側設有電源鍵和音量鍵。（圖片由作者提供）

採用USB Type-C介面充電，支援44W快速充電。（圖片由作者提供）

V23 5G支援雙SIM卡，可惜不設記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

自拍時可切換不同的前置鏡頭，也可選擇以雙柔光燈及熒幕來補光。（圖片由作者提供）

相對於上代的V21 5G，是次 V23 5G保留熒幕上方的雙柔光燈及熒幕來補光功能，自拍時可營造不同的情調。手機更加入了雙自拍鏡頭的設計，分別有5,000萬像素自動對焦和800萬像素105°超廣角，支援4K攝錄美顏和影片防震，再加上一系列自拍功能，滿足了不同自拍的所需。此外，V23 5G的主鏡頭組合與上代的V21 5G相同，分別是6,400像素標準、800像素廣角和200萬像素微距，能拍攝高品質的相片。

配合自家的融合技術能有額外的4GB記憶體可用。（圖片由作者提供）

用上MediaTek Dimensity 920八核處理器，安兔兔測試有47萬多分，效能算是中上。（圖片由作者提供）

V23 5G能拍攝高品質的相片。（圖片由作者提供）

基本規格方面，V23 5G配備6.44吋AMOLED FHD+熒幕，支援HDR10+顯示和90Hz刷新率，亦支援屏幕指紋解鎖功能，也內置 4,200mAh電池，支援44W快速充電。手機用上MediaTek Dimensity 920處理器，配合自家的融合技術能有額外的4GB記憶體可用，亦即是256GB版本有總共16GB記憶體，安兔兔測試有47萬多分，效能算是中上。

總結

筆者覺得V23 5G是新一化自拍神器，雖過去曾有手機擁有兩個主鏡頭，不過同時配備雙前置柔光燈就只有V23 5G。順帶一提，V23 5G的雙柔光燈可配合Messenger及WhatsApp等通訊工具使用，更是vivo首部搭載Android 12的智能手機。

作業系統：Android 12

處理器：MediaTek Dimensity 920 2.5GHz八核

記憶體：8GB/128GB ROM / 12GB/256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.44吋多點觸控AMOLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32 / TDD-LTE Band 38/39/40/41 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：5,000萬像素自動對焦 + 800萬像素105°超廣角（前置） / 6,400像素標準 + 800像素廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置式4,200mAh

體積：157.20 x 72.42 x 7.55毫米

重量：181克

售價：$3,498 (8GB + 128GB) / $3,998 (12GB + 256GB)

查詢：vivo 2301 0999

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