  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
手機情報站
Foodie What’s On我家私房菜陳世味道保哥快趣煮玩樂 What’s On足球俱樂部鬆一鬆Shopping What’s On著數速遞料理NatFix
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

11/02/2022

齋煲劇都抵！ Telecast M40 Plus平板，全高清大熒幕、大容量電池，可4G上網，千元有交易！

#數碼潮物 #Android平板 #平板 #手機 #Telecast M40 Plus #全高清大熒幕 #大容量電池 #4G上網 #Android 10 #煲劇之選 #Huawei #筆記本電腦 #MateBook D 15
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    本欄每周更新

（圖片由作者提供）

M40 Plus設有200 萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

機身設有立體聲揚聲器。（圖片由作者提供）

機底備有用以連接專用磁吸鍵盤的專屬介面。（圖片由作者提供）

M40 Plus機背用上金屬物料，並配以磨砂工藝和圓滑邊框來增加手感。（圖片由作者提供）

設有500萬像素主鏡頭，惟拍攝質素一般。（圖片由作者提供）


　　千元Android平板向來選擇不多，近期就有一款Telecast M40 Plus出現，$1,180的定價就擁有全高清大熒幕、大容量電池等規格。最特別是M40 Plus還支援4G上網，兼可作語音通話，通訊功能與傳統智能手機看齊。

 

　　M40 Plus採用傳統的平板設計，機身設有立體聲揚聲器及設有用以連接專用磁吸鍵盤的專屬介面，全黑色機背用上金屬物料，並配以磨砂工藝和圓滑邊框來增加手感。M40 Plus設有10.1吋1,920 x 1,200解像度IPS熒幕，擁有不俗的顯示質素，也內置了6,000mAh電池。很可惜M40 Plus只支援12.5W充電，需要較長時間才能為平板充滿電。

 

　　M40 Plus特色是設有雙SIM卡插槽，支援雙4G上網之餘，還可作語音通話。不過M40 Plus沒有傳統手機聽筒的關係，語音通話就必須透過機身的揚聲器進行，又或者連接藍牙耳機。另一方面，M40 Plus用上Unisoc T610處理器，內置4GB記憶體及128GB儲存（支援microSD記憶卡）。安兔兔測試有21萬多分，效能不是很突出，但日常使用或播放影片仍是流暢。

 


採用USB Type-C介面充電，旁邊還有音量鍵。（圖片由作者提供）

M40 Plus支援雙SIM卡，其中SIM 2與microSD記憶卡共用。（圖片由作者提供）

採用原生的Android用戶介面，沒有多餘的應用程式。（圖片由作者提供）

內置電話功能，可直接作語音通話。（圖片由作者提供）

M40 Plus用上Unisoc T610處理器，安兔兔測試有21萬多分，效能不是很突出。（圖片由作者提供）

 

　　M40 Plus備有500萬像素主鏡頭和200萬像素前置鏡頭，提供基本的拍攝功能，包括AI拍攝和夜景模式等，不過鏡頭質素只是一般，筆者只能說有勝於無。此外，M40 Plus的功能基本上和傳統Android手機無異，搭載Android 10作業系統，也採用原生的Android用戶界面，沒有多餘的應用程式，給筆者的使用體驗就是放大了熒幕的手機。


總結

 

　　M40 Plus雖然不是完美，包括沒內置NFC功能、鏡頭質素一般等，但考慮到其低廉的定價及支援4G上網，已經勝過所有缺點，筆者覺得單是用來「煲劇」已經值回機價。


作業系統：Android 10
處理器：Unisoc T610 1.8GHz八核
記憶體：4GB ROM / 128GB ROM
擴展：microSD
顯示屏：1,920 x 1,200像素，10.1吋多點觸控IPS熒幕
制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/3/5/7/8/20/34 / TDD-LTE Band 38/39/40/41
通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0
鏡頭：200萬像素自動對焦（前置） / 500像素自動對焦（後置）
其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
電池：內置式6,000mAh
體積：241 X 159 X 9.2毫米
重量：520克
售價：$1,180  
查詢：鵬勃電子 2717 8131



同場加映：Huawei五千價位筆電MateBook D 15

 

　　Huawei推出了價錢相宜的筆記本電腦MateBook D 15，採用金屬一體化機身設計，擁有15.6吋16:9全高清 IPS 全面屏及87%屏佔比，16.9毫米厚度配以1.56 kg重量算輕巧。MateBook D 15搭載第 11 代 Intel Core i5處理器，內置8GB DDR4記憶體和512GB PCIe SSD，也配備隱藏式鏡頭、支援指紋解鎖及Wi-Fi 6連線等功能。


售價：$5,598


查詢：Huawei 8128 8810


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多手機情報站文章

你可能感興趣

#數碼潮物 #Android平板 #平板 #手機 #Telecast M40 Plus #全高清大熒幕 #大容量電池 #4G上網 #Android 10 #煲劇之選 #Huawei #筆記本電腦 #MateBook D 15

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk