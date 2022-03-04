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04/03/2022

外型獨特兼價錢吸引！OPPO Reno7 Pro 5G：高效能處理器 + 閃爍呼吸燈，打機一流！

#數碼潮物 #手機 #Oppo #Reno7 Pro 5G #高效 #處理器 #呼吸燈 #打機 #拍攝 #電話 #三鏡
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　OPPO新一代手機Reno7系列正式推出，分別有Reno7 Pro 5G和Reno7 5G兩款，當中以Reno7 Pro 5G擁有更的規格，擁有三鏡拍攝、高效能處理器和獨特的外型，$4,999的定價發售算是合理。

 

（圖片由作者提供）

 

　　不論是Reno7 Pro 5G或Reno7 5G，兩款手機都是採用上代Reno6 5G的設計，玻璃機背配以LDI工藝處理，在光線照射下程現出閃耀紋理，Reno7 Pro  5G備有藍色機身選擇，而Reno7 5G則有藍、黑兩色。設計上獨特之處，在於Reno7 Pro 5G加入了呼吸燈，以環形圍繞在後置鏡頭上，當充電時、有來電、收到訊息或啟動遊戲時便會閃爍。此外，機身亦有X軸線性馬達來增加遊戲體驗。

 

Reno7 Pro 5G加入了呼吸燈，以環形圍繞在後置鏡頭上。（圖片由作者提供）

Reno7 Pro 5G的呼吸燈可設定在不同情況下閃爍。

機身右側設有電源鍵。（圖片由作者提供）

 音量鍵設在機身左側。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面，支援65W快速充電。（圖片由作者提供）

 

　　Reno7 Pro 5G用上MediaTek Dimensity 1200-MAX處理器，內置12GB記憶體及256GB儲存，並支援內存擴展可額外增加7GB系統記憶體，安兔兔測試獲接近64萬分，擁有高效能表現。手機內置4,500mAh電池，支援65W快充速電，官方稱31分鐘便能充滿電量。此外，Reno7 Pro 5G備有 6.5吋FHD+解像度AMOLED熒幕，擁有92.8%屏佔比、支援90Hz刷新率、180Hz採樣率和HDR10+顯示。

 

Reno7 Pro 5G的熒幕提供指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Reno7 Pro 5G玻璃機背配以LDI工藝處理，在光線照射下程現出閃耀紋理。（圖片由作者提供）

 

Reno7 Pro 5G支援雙SIM卡，但未設有記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

Reno7 Pro 5G用上MediaTek Dimensity 1200-MAX處理器，安兔兔測試有接近64萬分。（圖片由作者提供）

 

　　Reno7 Pro 5G配有三個主鏡頭，分別是5,000萬像素標準、800萬像素超廣角和200萬像素微距，亦保留了色溫感測器來提升影像色彩。手機的3,200萬像素前置鏡頭則用上定製的IMX766感應器，支援RGBW及四合一像素，官方稱可提升60%的進光量，夜攝時有更好表現。至於拍攝功能方面，Reno7 Pro 5G和上代相若，但人像模式加入了25段光圈調節，攝錄影片時也可調校光圈值。

熒幕左上角設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

Reno7 Pro 5G擁有三個主鏡頭，也保留了色溫感測器。（圖片由作者提供）

手機攝錄影片時也可調校光圈值。（圖片由作者提供）

Reno7 Pro 5G能拍攝高品質的相片。（圖片由作者提供）

 

總結

 

　　Reno7 Pro 5G給筆者的感覺是上代Reno6 Pro 5G的升級版，兩者的功能基本上完全相同，可是Reno7 Pro 5G用上傳統的平面熒幕，令手機的定價因而降低，惟沒有影響使用體驗。總括來說，Reno7 Pro 5G能拍攝高品質的相片，整體功能全面，只是不支援microSD記憶卡成手機唯一可改善之處。

 

作業系統：Android 12

處理器：MediaTek Dimensity 1200-MAX 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.5吋多點觸控AMOLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 / TDD-LTE Band 36/38/39/49/41 / 5G NR n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n77/n78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000像素標準 + 800 萬像素超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置式4,500mAh

體積：158.2 x 73.2 x 7.45毫米

重量：180克

售價：$4,999

查詢：OPPO 3896 7699

 

 

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