$3,000有找！Huawei nova 9 SE：一億像素鏡頭 + 快速充電，扺玩！

Huawei繼nova 9後，再度推出同系列入門級手機nova 9 SE，除定價較便宜外，整體功能均與nova 9相差無幾，還加入了1.08億像素主鏡頭，在Huawei手機首次出現。

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nova 9 SE採用nova 9的設計語言，尤其是鏡頭的雙環設計，只是鏡頭的擺位不同，玻璃機背仍保留了傳統的nova標誌，兼備有黑、白、藍三色選擇。nova 9 se採用Snapdragon 680G 4G處理器，內置8GB記憶體、128GB儲存及4,300mAh電池，基本規格遜於nova 9，不過仍保留了66W快速充電。

nova 9 SE設有 1,600萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

nova 9 SE採用nova 9的設計語言，尤其是鏡頭的雙環設計。（圖片由作者提供）

nova 9 SE是Huawei首台配有1.08億像素鏡頭的手機，亦有超廣角、景深及微距。（圖片由作者提供）

nova 9 SE採用6.78 吋 LCD，提供2,388 x 1,080解像度及90Hz刷新率，支援 P3 廣色域以及10K 級平滑調光。由於nova 9 SE的熒幕擁有超高屏佔比，手機的聽筒位放置於機頂，在智能手機中罕見；熒幕也沒有指紋解鎖功能，取而代之是用上整合指紋感應器的電源鍵。

手機的聽筒位放置於機頂，在智能手機中罕見。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵和整合指紋感應器的電源鍵。（圖片由作者提供）

手機採用USB Type-C介面，支援66W快速充電。（圖片由作者提供）



nova 9 SE支援雙SIM卡，但不設記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

nova 9 SE是Huawei首台配有1.08億像素鏡頭的手機，用上1／1.52吋感應器，提供9合1像素技術及2.1um像素來增強影像質素，亦可用來拍攝高像素來拍攝相片。手機還設有800 萬像素超廣角、200 萬像素景深及 200 萬像素微距鏡頭，以及1,600萬自拍鏡頭，整體拍攝功能與其他Huawei手機相若。

雖nova 9 SE搭載EMUI 12，但仍擁有HarmonyOS 2的協同功能。（圖片由作者提供）

nova 9 SE整體拍攝功能與其他Huawei手機相若。（圖片由作者提供）

手機採用Snapdragon 680處理器，安兔兔測試有接近19萬分，效能只是一般。（圖片由作者提供）

啟動夜攝模式後，nova 9 SE拍攝的相片質素尚算不俗。（圖片由作者提供）

總結

nova 9 SE的$2,788的定價相對於nova 9便宜了$1,200，在相同的使用體驗之下無疑是較吸引。近年Huawei力谷HarmonyOS，可是nova 9 SE搭載的是HarmonyOS過渡版本EMUI 12，官方並未有說明何時提供HarnonyOS 2升級，這方面值得大家留意。

同場加映：二合一手提電腦MateBook E

Huawei在推出nova 9 SE的同時，亦發佈了二合一手提電腦MateBook E。這台電腦採用平板設計，設有12.6吋2,560 x 1,600解像度OLED 觸控式屏幕及四揚聲器系統，配備第11代Intel Core i7處理器 及Intel Iris Xe Graphics集成圖像顯示卡，內置16GB記憶體及512GB固態硬碟。MateBook E另一特色是E支援Huawei自家的M-Pencil 2，能在熒幕上書寫或繪圖，跟機還附送了可拆式鍵盤，連接MateBook E後即可變成傳統手提電腦。售$9,198。

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作業系統：Android 11

處理器：Qualcomm Snapdragon 680 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM／128GB ROM

顯示屏：2,340 x 1,080像素，6.78吋多點觸控LCD熒幕

制式：GSM 850／900／1800／1900MHz／WCDMA Band 1／2／5／8／FDD-LTE Band ／/3／5／7／8／20／28／TDD-LTE Band 34／38／39／40／41

通訊：802.11 a／b／g／n／ac／ax／Bluetooth 5.0

鏡頭：1,600萬像素（前置）／1.08 億像素廣角 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素景深 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS／GLONASS／BeiDou／Galileo／QZSS／NFC／指紋感應器

電池：內置式4,000mAh

體積：164.64 x 75.55 x 7.94毫米

重量：191克

售價：$2,788

查詢：Huawei 8128 8810