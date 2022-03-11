入門級拍攝手機之選！HONOR 50 Lite擁四鏡頭、94.4%屏佔比，二千蚊有找！

（圖片由作者提供）

成為獨立品牌後，HONOR一直都有新手機在香港推出，最新一員是50 Lite，定位為入門級拍攝手機。50 Lite以二千有找的定價發售，有四鏡拍攝、高屏佔比熒幕和66W快速充電等功能，可算是同價位手機另一選擇。

手機設有6.67吋熒幕，左上角設有1,600萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

50 Lite設計很有Huawei Mate40 Pro的味道，尤其是機背鏡頭的環型設計。（圖片由作者提供）

50 Lite配備了四個主鏡頭，分別是6,400萬像素標準、800萬像素超廣角，以及兩個200萬像素的景深和微距鏡頭。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器。（圖片由作者提供）

機頂設有耳機插孔。（圖片由作者提供）

50 Lite的設計給筆者有似層相識的感覺，很有Huawei Mate40 Pro的味道，尤其是機背鏡頭的環形設計，不過就加入了線條來點綴。50 Lite提供了藍、銀兩色選擇，機身設有整合指紋感應器的電源鍵，配合機背的內弧設計帶來很好手感。另一特色是50 Lite擁有94.4%屏佔比、6.67吋1,080 x 2,376解像度的IPS熒幕，支援DCI-P3廣色域及獲得TÜV Rheinland的低藍光認證，有一定的顯示水準。

作為入門機，50 Lite的規格不過不失，搭載Snapdragon 662八核處理器，內置8GB記憶體和128GB儲存，安兔兔測試只有21萬多分，不能說是效能強勁，惟日常使用流暢度仍在。50 Lite也設有NFC功能，兼內置了4,300mAh電池及支援66W快速充電，官方稱10分鐘便能充電40%。筆者覺得50 Lite唯一缺點，是沒設microSD記憶卡插槽。





50 Lite採用USB Type-C介面充電，支援66W快速充電。（圖片由作者提供）

50 Lite設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。（圖片由作者提供）

50 Lite的使用界面很像Huawei手機，不過就內置了GMS。（圖片由作者提供）

50 Lite提供了2倍光學和8倍數碼變焦，也內置了AI拍攝、夜景模式及人像模式等。（圖片由作者提供）

用上Snapdragon 662八核處理器，安兔兔測試只有21萬多分，不能說是效能強勁，（圖片由作者提供）

50 Lite 標準鏡頭拍攝的相片，畫質尚算可以。（圖片由作者提供）

雖說50 Lite定價低於二千元，不過仍配備了四個主鏡頭，分別是6,400萬像素標準、800萬像素超廣角，還有兩個同是200萬像素的景深和微距鏡頭，以及1,600萬像素前置鏡頭，坦白說筆者覺得只有標準和超廣角鏡頭才有實用價值，其他兩個鏡頭只能說「有勝於無」。拍攝功能方面，50 Lite提供了2倍光學和8倍數碼變焦，也內置了AI拍攝、夜景模式及人像模式等。

總結

Honor和Huawei的關係密切是眾所周知，50 Lite給筆者的使用體驗也很像Huawei手機，分別只在於沒內置HMS，取而代之是Magic UI 4.2用戶介面和GMS，當然也可自行安裝HMS。總括來說，50 Lite給筆者感覺是中規中矩，合理定價加上不俗的外型，相信仍有一定捧場客。

作業系統：Android 11

處理器：Qualcomm Snapdragon 662 2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB ROM

顯示屏：1,080 x 2,376像素，6.67吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/5/8 / FDD-LTE Band 1/3/5/7/8/20/28

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 6,400萬像素標準 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素景深 + 200萬像素微距（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou / 指紋感應器

電池：內置4,300mAh電池

體積：161.8 x 74.7 x 8.5毫米

重量：192克

查詢：Qool 3106 3338

售價：$1,998





