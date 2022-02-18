Redmi新推Note 11系列！1億800萬像素鏡頭、高品質熒幕，$1500有找，抵玩！

小米的Redmi手機一向都是走性價比路線，新推出的Note 11系列也不例外，提供了四鏡拍攝、大容量電池及高品質螢幕等。Redmi Note 11系列共有兩個型號，分別是Note 11S和Note 11，定價只是$1,499起，屬於「抵玩」的手機之一。

（圖片由作者提供）

Note 11S用上開孔式螢幕，上方設有 1,600萬像素自拍鏡頭。

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Note 11系列採用防指紋的啞光機背設計。

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Note 11S 備有四個鏡頭組合，當中包括1億800萬像素鏡頭。

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Note 11S和Note 11擁有相同的外型，外觀上是一模一樣，採用防指紋的啞光機背設計，機身就有立體聲揚聲器，提供很好的音效。Redmi Note 11S 備有6GB記憶和128GB儲存，提供了木石墨灰、暮光藍、 珍珠白機身選擇；而Note 11則有4GB記憶體和128GB儲存，並有石墨灰、暮光藍、星空藍色系，兩款均提供了獨立的microSD記憶卡插槽

機頂設有耳機插孔和紅外線埠，可配合內置應用程式當全能遙控器使用。

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USB Type-C介面和耳機插孔設於機底，支援33W快速充電。

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機身右側備有整合指紋感應器的電源鍵及音量鍵。

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Note 11系列支援雙SIM卡，還有獨立的microSD記憶卡插槽。

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Note 11S和Note 11的基本規格是完全相同，包括用上6.43吋FHD+ AMOLED 螢幕，支援DCI-P3廣色域及1,000 尼特亮度，提供90Hz 螢幕更新率和180Hz觸控採樣率、內置5,000mAh電池，支援33W快速充電（官方稱充滿電只需1小時左右），以及NFC、指紋解鎖等。

兩款手機規格上的不同，主要是採用的處理器和標準鏡頭，Note 11S用上MediaTek Helio G96處理器，擁有1億800萬像素標準及1,600萬像素前置鏡頭；Note 11則用上Qualcomm Snapdragon 680處理器，擁有5,000萬像素標準及1,300萬像素前置鏡頭。兩者也備有800萬像素超廣角、200萬像素微距、200萬像素景深鏡頭，拍攝功能與其他Redmi手機相若。

Note 11系列的螢幕支援90Hz觸控率。

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手機的拍攝功能與其他小米手機相若。

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Note 11s用上Helio G96處理器，安兔兔測試有31萬多分，擁有不俗的效能。

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Note 11S的1億800萬像素鏡頭能拍攝高品質的相片。

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筆者試用是有較強規格的Note 11S，主要是其1億800萬像素鏡頭採用 1/1.52 英吋 Samsung HM2 傳感器，支援9合1像素合併技術及雙原生ISO，令單像素變成 2.1μm，夜拍有更好的影像質素；而搭載的Helio G96處理器效能較高，安兔兔測試有31萬多分。

總結

整體來說，Note 11系列有性價比仍在，惟筆者覺得定價只是$1,499的Note 11較吸引，不過Note 11S有高品質鏡頭，適合經常用來攝影的人士。選擇那款，還是看自己的需要更實際。

作業系統：Android 11

處理器：MediaTek Helio G96 2.05GHz八核 / Qualcomm Snapdragon 680 2.4GHz八核

記憶體：6GB ROM/128GB ROM / 4GB ROM/128GB RAM

擴展：microSD

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.43吋多點觸控AMOLED螢幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28 / TDD-LTE Band 38/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：1,600萬/1,300萬像素自動對焦（前置） / 1億800萬/5,000萬像素標準 + 800萬像

素超廣角 + 200萬像素微距 + 200萬像素景深（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo / NFC / 指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置式5,000mAh

體積：159.87 x 73.87 x 8.09毫米

重量：179克

售價：$1,999 (Note 11S) / $1,499 (Note 11)

查詢：小米 3077 3620



