Huawei在港推P50！設3個Leica主鏡頭，拍攝極高質！WATCH GT 3 Pro同步登場

縱使Huawei P50發表已久，直至現在Huawei才引入香港市場，連同WATCH GT 3 Pro智能手錶一拼推出。P50與「大佬」P50 Pro一樣有極高的拍攝水準，惟定價只是$5,998，較P50 Pro無疑是有較高的性價比。P50與P50 Pro有很多相似之處，同樣採用「萬象雙環」設計，機身支援IP68防水防塵功能及設有立體聲雙揚聲器，並備有金、黑兩色選擇。





（圖片由作者提供）

設有 1,300萬像素前置鏡頭。（圖片由作者提供）

支援螢幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

P50 同樣採用「萬象雙環」設計，所有鏡頭組件均設在圓環內。（圖片由作者提供）

P50設有三個Leica主鏡頭，分別是原色、超廣角和長焦鏡頭。（圖片由作者提供）

P50與P50 Pro有很多相似之處，同樣採用「萬象雙環」設計，機身支援IP68防水防塵功能及設有立體聲雙揚聲器，並備有金、黑兩色選擇。P50的基本規格與P50 Pro相若，採用Snapdragon 888 4G處理器，內置8GB記憶體、256GB儲存，支援自家的NM記憶卡，擁有P50 Pro同等的效能。





機身右側設有音量鍵和電源鍵。 （圖片由作者提供）

手機採用USB Type-C介面，支援66W有線快充。（圖片由作者提供）

P50支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與NM記憶卡共用。（圖片由作者提供）

P50主要分別是用上6.5吋2,700 x 1,228解像度OLED屏幕，但仍支援90Hz刷新率、1440Hz 高頻 PWM 調光、300Hz 觸控取樣速率、P3廣色域原色顯示等。機頂也沒有了紅外線埠，內置的4,100mAh電池更只支援66W有線快充。此外，P50只搭載EMUI 12作業系統，可是功能和使用介面幾乎與HarmonyOS完全相同，這些軟硬件的改變並沒有影響使用體驗。





P50 提供5倍光學變焦和50倍數碼變焦。（圖片由作者提供）

P50只搭載EMUI 12作業系統，可是功能和使用介面幾乎與HarmonyOS完全相同。（圖片由作者提供）

P50的安兔兔測試有超過62萬多分，擁有P50 Pro同等效能。（圖片由作者提供）

攝影畫質依然保持水準。（圖片由作者提供）

P50保留了原色雙影像鏡頭系統、支援XD Optics光學運算技術、XD Fusion Pro原色處理引擎及AIS Pro超級防震，配合5,000萬像素原色、1,300萬像素超廣角與1,200萬像素長焦鏡頭之下，提供5倍光學變焦和50倍數碼變焦，攝影畫質依然保持水準。

作業系統：EMUI 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 888G 4G 2.84GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：NM Card

顯示屏：2,700 x 1,224像素，6.5吋多點觸控OLED螢幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：1,300萬像素（前置） / 5,000萬像素原色 + 1,300萬像素超廣角 + 1,200萬像素長焦（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置式4,100mAh

體積：156.5 x 73.8 x 7.92毫米

重量：181克

售價：$5,988

查詢：Huawei 8128 8810

支援30米深潛水

Huawei推出的另一新品是WATCH GT 3 Pro智能手錶，採用藍寶石玻璃鏡面，符合EN13319潛水設備標準，支援最多30米深潛水。WATCH GT 3 Pro備有陶瓷和鈦金屬兩款，前者採用納米陶瓷錶圈，配20毫米白色真皮錶帶及1.32吋AMOLED螢幕；後者則採用鈦金屬錶圈，配22毫米氟橡膠錶帶及1.43吋AMOLED螢幕。

功能上，WATCH GT 3 Pro與之前Huawei的智能手錶相若，可是配合30米深潛水，因而新加入了自由潛水模式，提供實時潛水數據和潛水安全提醒功能，另一個特色是WATCH GT 3 Pro新增了ECG心電圖分析功能，利用指尖輕觸ECG按鍵30秒即能獲得ECG心電圖數據。

售價：$3,688（陶瓷） / $2,988（鈦金屬）





WATCH GT 3 Pro智能手錶備有陶瓷和鈦金屬兩款。（圖片由作者提供）

新加入自由潛水模式，提供實時潛水數據和潛水安全提醒功能。（圖片由作者提供）

WATCH GT 3 Pro還新增了ECG心電圖分析功能，利用指尖輕觸ECG按鍵30秒即能獲得ECG心電圖數據。（圖片由作者提供）