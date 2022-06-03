POCO F4 GT優化遊戲手機：彈出式遊戲鍵、四聲道揚聲器、17分鐘快速充電，性價比高！

小米旗下的POCO，最近推出針對遊戲玩家而設的F4 GT，不單擁有頂級效能，更有針對遊戲而優化的設計、支援120W快速充電等，惟定價只是$4,999，屬於高性價比的旗艦手機。

F4 GT設計與一般智能手機不同，提供黑、銀、黃三色選擇，玻璃機背配以金屬邊框手感仍在，雖說手機重210克，不過由於玩遊戲是雙手持著，筆者覺得這方面不是太大問題。與傳統智能手機不同的地方，是F4 GT的機側兩旁擁有磁力彈出式遊戲鍵來方便操作遊戲，這兩個按鍵更可設定來啟動手機功能，如開啟相機及錄音等等。手機的機身亦設有四聲道揚聲器，支援Dolby Atmos音效及Hi-Res Audio。





（圖片由作者提供）

F4 GT擁有2,000萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

手機機背採用玻璃物料，配以金屬邊框手感仍在。（圖片由作者提供）

設有三個主鏡頭，上下還有RGB遊戲燈。（圖片由作者提供）

F4 GT有多項針對遊戲用途的優化，不單採用Snapdragon 8 Gen 1處理器、LPDDR5 12GB記憶體及UFS 3.1 256GB儲存，也用上LiquidCool 3.0散熱技術，更內置了4,840平方毫米的雙VC冷卻系統來協助散熱。手機備有X軸線性馬達增加振動效果，天線也特意設計在機身左右兩側，手持玩遊戲時不會影響接收，加上Multi-Link 5.0 技術，能自動在5G和Wi-Fi之間自動切換，以得到穩定的上網連線能力。





機頂設有紅外線埠可配合應用程式作遙控器，旁邊還有兩個揚聲器。（圖片由作者提供）

另外兩個揚聲器和USB Type-C介面設於機底，支援120W快速充電。（圖片由作者提供）

音量鍵及SIM卡槽在機身左側。（圖片由作者提供）

F4 GT擁有整合指紋感應器的電源鍵，兩旁還有磁力彈出式遊戲鍵。（圖片由作者提供）

F4 GT支援雙SIM卡，可借不設記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

F4 GT備有6.67吋1,080 x 2,400解像度AMOLED熒幕，支援DCI-P4廣色域、10bit色深顯示、120Hz刷新率、480Hz觸控採樣率及獲得DisplayMate A+認證。特別的地方是F4 GT支援120W HyperCharge快速充電，跟機也附有120W充電器，官方稱17分鐘便能充滿4,700mAh電池，而進行遊戲時充滿電亦只需27分鐘。此外，F4 GT內置6,400 萬像素標準、800萬像素超廣角及200萬像微距鏡頭，以及2,000萬像素前置鏡頭，拍攝質素尚可。





內置遊戲助手提供多項為遊戲而設的選項。（圖片由作者提供）

磁力彈出式遊戲鍵來可設定以啟動不同的手機功能。（圖片由作者提供）

F4 GT採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試有接近94萬分，屬於頂級效能。（圖片由作者提供）

F4 GT的相機並不是主打功能，但以標準鏡頭拍攝仍可得到很好質素的相片。（圖片由作者提供）

總結

F4 GT整體功能不俗，以不到五千元就能擁有一部高效能的遊戲手機，的確擁有極高的性價比，市場上同價位亦沒有其他選擇。唯一美中不足，是手機不設記憶卡插槽，只得256GB儲存空間令使用欠缺彈性。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.67吋多點觸控AMOLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 / TDD-LTE Band 38/40/41 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：2,000萬像素 （前置） / 6,400萬像素標準 + 800萬像素超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou / NFC / 指紋感應器

電池：內置式4,700mAh

體積：162.5 x 76.7 x 8.5毫米

重量：210克

售價：$4,999

查詢：小米 3077 3620