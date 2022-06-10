電競手機黑鯊5正式發售！5 Pro效能、螢幕質素、攝力頂級！8GB + 128GB版本值得入手嗎？

黑鯊新一代電競手機黑鯊5系列正式在港發售，分別有黑鯊5和5 Pro兩款，其中5 Pro擁有頂級規格，無論效能、螢幕質素與攝力都首屈一指，加上有一系列專屬配件，進一步提升遊戲體驗。

（圖片由作者提供）

黑鯊5 Pro分別有8GB + 128GB、12GB + 256GB及16GB + 256GB版本，前兩者的定價分別是$5,399及$5,999。不論是那個版本的黑鯊5 Pro，其他基本規格及功能都是完全相同。





黑鯊5 Pro支援雙SIM卡，但沒有記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

黑鯊5 Pro採用全新外型設計，3D曲面玻璃機背配以科幻線條點綴，帶來耳目一新的感覺之餘，也有很好的手感，機背更設置了七彩RGB燈，在不同使用情況下能顯示燈效作提示。為了顧及遊戲的需要，黑鯊5 Pro採用逆重力雙VC液冷系統，兩塊VC液冷散熱面板總面積高達5320平方毫米，而機身依舊設有立體聲揚聲器與磁動力升降肩鍵，還有整合指紋感應器的電源鍵。





黑鯊5 Pro的3D曲面玻璃機背配以科幻線條點綴，帶來耳目一新的感覺。（圖片由作者提供）

黑鯊5 Pro設有立體聲揚聲器，其中一個揚聲器位於機頂。（圖片由作者提供）

黑鯊5 Pro 改用了整合指紋感應器的電源鍵，兩旁還有磁動力升降肩鍵。（圖片由作者提供）

機底則有USB Type-C介面和另一個揚聲器。（圖片由作者提供）

位於機身左側的音量鍵。（圖片由作者提供）

磁動力升降肩鍵在有需要使用時才會升起，可在遊戲中自定功能。（圖片由作者提供）

黑鯊5 Pro採用了Snapdragon 8 Gen 1處理器，內置4650mAh電池及支援120W快速充電 （跟機也附有120W充電器）。螢幕就用上6.67吋AMOLED螢幕，支援DCI-P3廣色域、144Hz 螢幕更新率及720Hz觸控採樣率，是次雙螢幕按壓的有效面積增加了16%，有助提升玩遊戲的操控。





黑鯊5 Pro內置遊戲空間，提供多項針對遊戲優化的功能。（圖片由作者提供）

手機螢幕最高支援144Hz刷新率。（圖片由作者提供）

黑鯊5 Pro用上Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試有超過102萬分。（圖片由作者提供）

拍攝功能方面，黑鯊5 Pro配置了3個主鏡頭，包括1億8千萬像素廣角、1300萬像素120°超廣角及500萬像素變焦，提供的拍攝功能與上代的黑鯊4相若，相片質素不是頂級，但仍屬於高水準。





螢幕上方設有2,000萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

設有三主鏡頭，提供的拍攝功能與上代相若，還設置了七彩RGB燈。（圖片由作者提供）

雖黑鯊5 Pro的相機並不是主打功能，但拍攝相片的畫質仍屬高水準。（圖片由作者提供）

總結

黑鯊5 Pro雖不是定價最便宜的電競手機，可是整體設計和功能齊全，效能更勝過其他同級手機，以不到六千元的價格發售還是合理。唯一要留意是，16GB + 256GB的版本還未有發售的時間表，如果不是急用的話，筆者建議大家待該版本推出後再作打算。

同場加映︰Huawei新一代智能手環WATCH FIT 2

Huawei WATCH FIT 2為同系列智能環的第二代產品，備有藍、黑及粉紅色選擇。產品配備1.74吋AMOLED觸控式屏幕，配備可使用10天的電池，亦內置咪高峰及揚聲器，透過藍牙連接手機後即能接聽電話或撥打電話。功能方面，WATCH FIT 2提供Huawei TruSeen 5.0心率偵測技術，能偵測用戶的BPM和血氧飽和度 (SpO2)，亦能偵測用戶的睡眠質素等。此外，產品內置了接近百種運動模式，可用來記錄運動數據，其中7種模式更提供運動訓練功能。

售價：$1,198

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作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3GHz八核

記憶體：8GB/12GB/16GB RAM / 128GB/256GB ROM

顯示屏：1,080 x 2,400像素，6.67吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM Band 2/3/5/8 / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/17/18/19/20/26/28 / 5G N1/N3/N5/N7/N8/N28/N41/N77/N78/N79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.0 / LTE / HSPA / 3G / EDGE / GPRS

鏡頭：2,000萬像素（前置） / 1.08億像素廣角 + 800萬像素120°超廣角 + 500萬像素景深（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galieo/QZSS / 指紋感應器 / NFC

電池：內置4,650mAh鋰電池

體積：163.8 x 76.3 x 9.5毫米

重量：220克

售價：$5,399 (8GB + 128GB) / $5,999 (12GB + 256GB)

查詢：Qool 3106 3338