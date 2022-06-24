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24/06/2022

回歸25周年｜新渡輪派1,000張乘船贈券！7.1免費搭3條航線！每人限拎幾多張？（附派發詳情）

#慶回歸 #新渡輪 #九龍城 #優惠 #71優惠 #梅窩 #著數 #免費交通工具 #免費船 #渡輪 #紅磡 #長洲 #Jetso
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　7月1日又多一種交通工具可以免費搭！為慶祝回歸25周年，新渡輪宣布，下星期派發1000張乘船贈券，憑券可於7月1日免費乘搭旗下的港內線或離島渡輪！想知點樣拎免費飛？邊航條線免費？即往下睇啦！

 

Read More：回歸25周年｜港鐵推「一拍有獎」抽獎活動！一連三星期！送全年免費車票、電子禮券共75,000份獎品！幾時開始？點樣參加？

（圖片來源︰新渡輪網站）

 

　　今次的贈券是普通渡輪普通客位一程，每名市民可取贈券2張，每券只限1人使用。大家須携同贈券在航班開航前30分鐘抵達碼頭向職員出示該券以安排乘船，船上座位先到先得。

 

派發詳情︰

 

中環—梅窩航線（共300張）

 

派發日期︰6月28日（星期二）

派發時間︰10am

派發地點︰中環六號碼頭入口

 

北角往來紅磡／北角往來九龍城航線 （共200張）

 

派發日期︰6月28日（星期二）

派發時間︰10am

派發地點︰北角（西）碼頭入口

 

中環—長洲航線（共500張）

 

派發日期︰6月29日（星期三）

派發時間︰10am

派發地點︰中環五號碼頭入口

 

新渡輪1000張乘船贈券

 

查詢︰2131 8181

網站︰https://www.sunferry.com.hk/zh/

 

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