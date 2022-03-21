賣自家NFT狂吸金做最豪湊仔公 余文樂揸800萬靚車接放學

【晴報專訊】40歲的余文樂（樂仔）近期發售自創NFT品牌，反應理想；日前他重拾奶爸身份，分享駕車接載大仔余初見放學的照片，有網民從其愛驅車廂內的符號標誌，發現車價高達3,100萬新台幣（約800多萬港元），可謂娛圈最豪奶爸。

樂仔忙裏偷閒做柴可夫司機，卻惹來炫富之嫌。（微博圖片）

樂仔成功在NFT市場分一杯羹，相信不用再愁為子女搵奶粉錢。（資料圖片）



余文樂自創的NFT品牌「ZombieClub Token」日前預售，在全球最大的NFT交易平台OpenSea中，以史上最快時間登上首位；其後NFT正式開賣，再以兩分鐘極短時間售完，創出輝煌佳績，樂仔有望勁賺過億港元。圈中好友好友馮德倫及許瑋甯等均在IG使用「Zombie Club」濾鏡「變身」成殭屍，以示喜愛和支持。



白髮白鬍鬚曬佬味

一向愛錫子女的樂仔，大曬與女兒玩瀡滑梯的照片。（微博圖片）



潮人樂仔婚後長居台北，近日他不時在社交網上載與一對子女享受親子樂的照片。上周五樂仔po出接送大仔余初見的自拍照，並寫道︰「最近實在太忙，今天終於可以接他下課。」他在另一張照片再留言︰「其實我很喜歡跟他單獨相處的時間。」前日樂仔再上載與女兒余初心到公園玩的照片，百忙中依然不忘抽空做奶爸。



然而，有心水清的網友聚焦在樂仔接囝囝放學的照片中，除了其額前的白髮及白鬍鬚，其愛車亦成為焦點。從後排活動式手枕上的「∞」符號標誌中，發現他的愛車是勞斯萊斯Cullinan Black Badge系列，該型號於台灣的新車售價達3,100萬新台幣（約800多萬港元）。不少花生友指這位湊仔公是借親子之名乘機炫富，亦有網民認為他駕駛天價名車接放學太高調。