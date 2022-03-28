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31/03/2022

【FOCUS】PMI萎縮施壓3月數據　地產軟著陸仍費思量

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　　當農曆新年及信貸「開門紅」兩大效應消退，中國經濟增長的真實動力如何？先行指標3月官方製造業PMI直落榮枯線以下報49.5(預期：49.9)，加上本土疫情、地緣衝突，似預示前景荊棘密布。如何應對？國務院、央媽分別喊出「穩定經濟的政策早出快出」、「提振信心，為實體經濟提供更有力支持」。

 

價格指數續升，顯不祥之兆

 

　　中國首2月經濟數據亮瞎雙眼，3月會否如坊間預期所指「全面惡化」？看看國家統計局周四(31日)揭盅的先行指標或有線索。

 

　　3月製造業PMI時隔4個月再失守臨界點，生產、新訂單等5大分類指數全數盡墨；更不祥的兆頭則是，主要原材料購進價格、出廠價格雙雙續升至5個月最高，中國愈見難在全球走向滯脹之際獨善其身，中小企經營壓力百上加斤。此外，本土疫情幾何式上升，拖累服務業景氣水平明顯回落，鐵路/航空、餐飲、住宿更首當其衝，商務活動指數重挫逾20個百分點。

 

 

　　對此，最新國務院常務會議疾呼，「穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，制定應對可能遇到更大不確定性的預案」；人民銀行貨幣政策委員會一季度例會公報亦高喊，「提振信心，為實體經濟提供更有力支持」、「進一步疏通貨幣政策傳導機制」、「強化跨周期調節和逆周期調節」。

 

隱性債務、居民槓桿添掣肘

 

　　「早出快出」、「提振信心」，意味穩增長出招加力已刻不容緩，但耐人尋味的是，面對地產銷售急凍、房企違約頻發，近期的國常會卻對「房地產」三字隻字不提，人行一季度例會公報有關房地產的表述亦相比去年四季度隻字未改。相比各地因城施策鬆綁出招不斷，最高層的取態可謂安靜得出奇，何解？

 

　　會否如2014年「930」一錘定音救市的最大不確定性有二，一是房企的隱性債務，二是居民的加槓桿能力。對於前者，包括私募債、信託貸款等隱性債務的黑洞有多大，將決定今次信貸危機的程度有多深，而近期羅賓咸永道等國際大行紛紛辭任內房審計師，以及逾十家開發商宣布延遲發布年報，更令摸底撲朔迷離。

 

　　對於後者，去年底個人住房貸款餘額高達38.32萬億元，居民部門槓桿率62.2%，惠譽就警告，如按揭鬆綁的措施進一步擴大，特別是延伸至一線市場，可能給居民槓桿水平以及中資銀行的資產質量帶來潛在風險。

 

　　如此看，咬定全年增長目標，當局不乏「基建保底」、「退稅輸血」兩大利器，但如何確保風高浪急的房地產軟著陸，仍費思量。

 

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