烏克蘭戰爭對中國的間接影響





俄羅斯軍隊仍在向烏克蘭首都基輔逼近，俄烏之間的停火談判毫無進展。由於西方國家已開始對俄羅斯實施前所未有的全面經濟制裁，令俄羅斯經濟遭到重創，因此戰事拖得越久對俄羅斯越不利。俄羅斯唯有加大攻擊力度，將戰爭升級，方可儘早拿下基輔，逼使烏克蘭接受俄方的三個停火條件:承認俄羅斯對克里米亞的主權，烏克蘭去軍事化、去納粹化，烏克蘭保持中立地位。



但西方國家已迅速將大量先進武器運到烏克蘭，令烏軍的抵抗能力不斷增強，因此俄軍為佔領基輔可能會動用更具殺傷力的武器，導致大量平民傷亡。這將在世界各地引發新一輪反俄浪潮，其影響會波及中國，因為中國迄今未公開譴責俄羅斯，被國際輿論認為是俄羅斯的支持者。



中方立場給未來留下隱患



任何國家在處理國際事務時，都會以國家利益為先，中國也不例外。中國常駐聯合國代表在安理會表決譴責俄羅斯的議案時投了棄權票。昨天(1日)國務委員兼外長王毅應邀與烏克蘭外長庫巴列通電話，王毅表示「中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，對平民受到傷害極為關注」。庫列巴「期待中方為實現停火開展斡旋」，王毅表示「中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力」。



上述通話內容顯示中國的立場沒有改變，而很多西方國家對此難以接受。不久前中國成功舉辦了北京冬奧，國際輿論對東道主的付出和中國人民的友善給予高度評價，參賽的運動員也把美好的記憶帶到世界各地。這在一定程度上抵消了此前少數西方國家搞「外交抵制」對北京冬奧的干擾，並且為中國的國際形象明顯加分。但中國對烏克蘭局勢的表態，客觀上消耗了此前積累的一些政治資本，而且可能給未來造成某些隱患。



中歐關係因戰爭「改變航向」



首先是中國與歐盟的關係很可能轉差，這對中國擺脫美國的戰略圍堵非常不利。美國的外交政策是與中國對抗，不給中國任何空間，阻止中國壯大實力。歐盟國家對此並不完全接受，中歐之間雖然有意識形態上的分歧，但沒有領土糾紛或直接利害衝突，中歐雙邊經貿合作對雙方都有利。但是，歐盟國家普遍強調人權，過去兩年「新疆人權問題」和新冠病毒溯源問題已經令雙方出現衝突，最終導致歷時7年經35輪談判達成的中歐全面投資協議被擱置。



這次烏克蘭戰事發生在東歐，幾十萬烏克蘭難民已經逃亡鄰國求生，給烏克蘭周邊國家造成很大壓力。歐盟國家都站在烏克蘭一邊，向烏克蘭政府提供軍事援助或人道援助，而中國目前的態度讓他們覺得中國沒有從人道主義出發伸出援手，是在隔岸觀火(中國外交部的新聞稿說，烏克蘭外長昨天在與王毅通話時表示，「中方在烏克蘭問題上發揮了建設性作用」)，有些人甚至認為中國支持俄羅斯發動戰爭。這種情緒一旦在民間傳開，對戰後中國與歐盟國家發展合作會帶來負面影響。中歐之間的經貿投資與科技交流是中國實力提升的重要支柱，華為等一些中國企業多年來充分利用了歐洲的開放資源，在歐盟國家大量投資，開展研發或併購企業。一旦這條路受阻，將不利於瓦解華盛頓操盤的反華聯盟。



俄烏戰爭改全球戰略版圖



第二個隱患是不論這場戰爭的結果如何，全球的戰略版圖已被改寫。意識形態上的分歧導致西方國家更加抱團，「新冷戰」正逐漸成型，小國軍事化和全球軍備競賽將會帶來眾多不穩定因素，進一步破壞中國多年來一直受益的國際環境。



(iStock)



西方媒體近期在報道中俄關係時，往往都會提及中俄兩國上個月在北京冬奧開幕當天發表的聯合聲明，有意將中國與俄羅斯「綁定」，進一步強化中國在西方國家的負面形象，配合由美國牽頭的孤立中國的政治策略。美國近年已經在營造一種輿論環境，將中國標籤為對全球最大的經濟威脅(指控中國竊取知識產權、採用不正當的貿易競爭手段、造成貧窮國家的債務危機等等)，目的是破壞中國的對外經貿合作。



烏克蘭戰爭在政治層面上讓美國有機可乘，華盛頓會進一步強化北約(德國等北約成員的軍事預算將明顯增加)，將對俄羅斯的包圍圈收得更緊。與此同時，在去年幫助澳洲取得核動力潛艇之後，美國下一步將幫助「四方安全機制」中的另外兩國(日本和印度)進行戰略武器升級。親美的日本前首相安倍晉三日前拋出「核共享」的試探氣球，意在謀求改變日本的「非核三原則」(不製造核武、不擁有核武、不引進核武)，這一系列舉動會進一步毒化中國的周邊安全環境。



西方圍堵恐拖慢中國增長



烏克蘭戰爭可以被視為「新冷戰」正式打響第一槍，戰爭結束後，西方國家會在客觀上形成一個陣營，而被排斥在外的中俄等國只能抱團取暖。西方會在經濟上實施封鎖，在人文交流上設限，冷戰時期西方用於管控戰略物資出口的「巴統」可能會以新的形式出現，用以協調政策，堵塞「漏洞」。「新冷戰」也會影響民間的人員往來，令中國學習西方的技術和管理經驗更加困難。外交部發言人華春瑩上周還在記者會上批評美國「持續盤查滋擾遣返中國留學人員」，可見此類事件頻繁發生。這種趨勢若發展下去，中國下一代出國留學等接觸外部世界的機會將有所減少，其長遠影響尚難以估量。



這些外部環境的變化將構成烏克蘭戰爭對中國的間接影響，雖然在歷史上中國經歷過類似被圍堵的年代，而且今天的中國比以往任何時候都強大，但外在的不利因素會拖慢中國的經濟增長，給就業和改善人民生活帶來新的壓力，甚至影響中國的長遠目標。如何迎難而上，令不利局面朝好的方向轉變，既需要勇氣和決心，還需要縝密的思考和一張可操作的路線圖。

