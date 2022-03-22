俄烏戰爭進行到第四個星期，這是21世紀第一場「立體戰」，除了地面上看得到的砲擊和轟炸，還有每一秒鐘都在進行的電子信息戰、國際輿論戰、網絡民意戰、多邊外交戰。俄羅斯的對手是烏克蘭和北約所代表的西方世界，這是硬實力與軟實力混合的一場整體較量，為21世紀的戰爭「立下了新規矩」。



信息技術為烏軍賦能



今天的信息戰是全方位的。在戰場上，美國利用衛星和其他電子偵察手段獲得俄羅斯軍方的各種信息，包括內部通訊、軍隊調動、運輸保障等等，再通過人腦加電腦的綜合分析，幫助烏軍找出俄軍的弱點，繼而展開有針對性的攻擊，定點清除重要目標，這導致俄軍多位將軍遇襲身亡。俄烏戰事是硬實力與軟實力結合的典型案例，也將是未來軍事學院教科書中重要的一頁。



烏克蘭原有的信息產業如今也成為硬實力的一部分，參與對俄信息戰。有英國媒體採訪一位戰前是軟件開發員的烏克蘭人，他現在和一些同行組成網絡黑客團隊，用其掌握的互聯網技術攻擊俄羅斯的網絡設施。他說，他原本看不起黑客，認為黑客的攻擊是不講「武德」，但如今家國被毀，他已沒有別的選擇。他們主要攻擊俄羅斯政府機構和軍事設施，目的是令其癱瘓或干擾其正常運作。



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其實，俄羅斯也是善打網絡戰的大國，美國總統拜登昨天(21日)發表聲明並在一個公開場合發出警告，稱情報顯示俄羅斯可能會對美國政府和私人企業發動網絡攻擊，對此美國已做好反擊的準備。兵不厭詐，雖然現在還難以斷定拜登究竟是想提醒美國企業加強防範，還是想公開警告俄羅斯不要輕舉妄動，但從他這樣高調出聲來看，白宮對與俄羅斯打網絡戰還是有所擔憂的。



外交領域靠贏得民心



涉及俄烏戰爭的另一場信息戰發生在外交領域，主要涉及各國政府對俄羅斯行為的判定和公眾輿論對俄烏戰事的影響力。開戰後，美國及其西方盟友迅速對俄羅斯實施了全面經濟制裁，並且將其擴大到體育等領域，同時在聯合國大會和安理會提出多個譴責俄羅斯的提案。中國和印度等國對有關提案投了棄權票，但同時表明願意促成停火和透過外交談判找到解決方案。金磚五國中俄羅斯以外的四國都表明，不加入西方陣營，不對俄羅斯實施經濟制裁。



從那時起，美國一直想逼中國譴責俄羅斯，為此對中國做出各種恐嚇，同時又擔心中國向俄羅斯提供援助。上周中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話，雙方亮明底牌，隨後中國的立場出現微小變化，中國與烏克蘭政府間的溝通增加，中國政府再向烏克蘭提供一批價值1000萬元人民幣的人道主義物資援助。同時美方的口氣也開始放緩，似乎是因為得到了中方的某種承諾。



但美國部分媒體人似乎並未察覺到這些變化，CBS的女節目主持人在上周日採訪中國駐美大使秦剛時繼續用咄咄逼人的口氣追問，只想聽她希望得到的簡單回答，不讓秦剛闡述中國的立場。可能是她和她的同事準備不足，不知道秦剛在擔任中國外交部發言人時積累了豐富經驗，不可能按她設定的規矩「出牌」，因此在這一點上她顯得有點naive。對於秦剛來說，既要通過外交途徑與美國官方打交道，同時也需要透過美國傳媒向美國社會解釋中國對某些具體問題的態度，澄清事實(例如中方事前並不知道俄羅斯要對烏開戰)，反擊抹黑中國的各種惡意造謠，影響輿論導向，減少美國民眾對中國的誤會。可見外交戰實際上也包含信息戰。



澤連斯基靠演講獲援



在過去幾個星期裏，打信息戰最成功的恐怕要數烏克蘭總統澤連斯基，他幾乎每天都要透過網絡發表講話或分享他留在首都基輔掌控大局的視頻，以鞏固烏克蘭人抵抗俄軍的信心。最近他分別向美、英、德、以色列等國議會發表演講，呼籲這些國家的政客用實際行動支援烏克蘭，盡快提供先進武器。



澤連斯基的智囊團有很好的寫手，為他準備每一篇有針對性的演說稿。同時他的顧問還與西方的政治公關公司合作，通過游說各國國會議員來引領民間輿論的走向。他們首先要打動這些政客，然後促成國會議員倒逼政府採取具體行動，最終實現向烏克蘭提供先進武器的目標。從最近的發展來看，澤連斯基的演講取得了一些具體成效，德國和美國都加大了對烏克蘭的軍事援助，提供的武器也越來越具攻擊性，但他要求北約在烏克蘭設「禁飛區」以阻止俄軍轟炸以及要求以色列提供鐵穹防空系統的請求則未獲回應。



一個人的行為可能會決定國家的命運。三年前，根深蒂固的政治腐敗和寡頭壟斷促使烏克蘭人選擇了一位演員做總統。如今這位總統用他充滿感情的演說爭取到西方國家的大力支援，但對於澤連斯基就任總統後的功過，目前仍是見仁見智，相信只有歷史能對他作出客觀公允的評價。