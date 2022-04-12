法國傳統溫和派大黨「灰飛煙滅」





前天(10日)法國選民參加了總統大選投票，由於沒有一位候選人得票過半數，因此得票最多的(27.8%)現任總統馬克龍和位居第二的(23.1%)國民聯盟黨候選人瑪麗．勒龐(Marine Le Pen)將於本月24日在第二輪投票中再度對決。2017年，39歲的政壇新人馬克龍在第二輪投票中以二比一的優勢擊敗代表極右翼勢力的勒龐，成為法國歷史上最年輕的總統。但今年的形勢不同於五年前，人氣上升的勒龐對馬克龍構成了嚴重挑戰，令其無法輕鬆取勝。



兩輪制確保一人一票選總統



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法國總統由選民直選產生，而大部分歐洲國家是由在議會中佔多數席位的政黨領袖出任總統、總理、首相。法國的參選門檻比較低，所以每屆總統大選都有多位候選人參加競逐，今年合資格的就有12位，令代表「小眾」政治立場的人也有機會參與。若無人在第一輪投票中得票過半數，則得票最多的兩人自動進入第二輪角逐。這種兩輪投票制不僅確保選民一人一票直接選出總統，做到每一票都重要(Every vote counts.)，還讓代表不同政治光譜的候選人有機會在全國性選舉中宣傳自己的理念，最終的得票數字更能說明他們獲得了多少選民的支持。



前天的第一輪投票中，12位候選人僅有三位得票在20%至30%之間，其餘九人的得票率很低，最多的一位只有大約7%，最少的兩位都不到1%，這是民意的真實反映。立場極左的不屈的法蘭西黨候選人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)，取得22%的選票(與勒龐差距很小)，排名第三。這意味著代表中間勢力的馬克龍執政五年，但只得到少數選民認同，大量選票被左右兩翼的激進候選人「吸走」。



「缺靈魂」導致傳統大黨失優勢



傳統上被稱為極左或極右的政黨過往在法國並非主流，中間偏左的社會黨和中間偏右的人民運動聯盟曾經輪流執政近50年，但這兩個溫和派政黨在2017年的大選中遭遇重挫，今年更加一敗塗地。法國政論家認為，傳統大黨缺少靈魂人物和吸引選民的政綱，在家庭收入兩極分化日益嚴重、低收入人口增多、富裕的中產階級人數減少等多種因素影響下，民間的不滿情緒日益高漲，政策取向「四平八穩」的兩大黨對選民已無吸引力，主要是因為他們提不出解決深層次矛盾的政策主張，而且以往的歷史也說明，他們執政時無法擺脫各種利益集團的束縛。



上屆大選時，馬克龍帶領他創立才一年的前進共和黨提出要改革現狀，很多傳統政黨的支持者願意給他機會，但當上台後他開始動手時，反對聲浪四起，因為改革措施觸及到很多人的實際利益。改革養老金制度引發的大罷工以及「黃背心運動」等抗議活動，清晰地折射出法國政治生態的巨大變化，享受社會福利的老一代和希望增加社會流動性的年輕一代有不同的訴求，代表「兩極」的勒龐和梅朗雄趁機宣傳他們的政治主張，從而贏得了很多心懷不滿的選民的支持。



馬克龍有望苦戰過關再出發



現在梅朗雄已出局，他的支持者在第二輪投票時會把選票投給誰？其他候選人的支持者會投誰的票？這取決於馬克龍和勒龐在未來兩周內如何拉票，以及他們的電視辯論會對選民產生甚麼影響。



投票翌日，馬克龍和勒龐分別前往外省拉票，馬克龍特意去位於北部老工業區的德內(Denain)，爭取低收入階層的選票，因為這部分選民中有很多是勒龐的支持者。俄烏戰爭開始時馬克龍的民調支持度很高，但戰爭逐漸影響了經濟，油價上漲，法國人的生活費用也明顯上升，選民的怨氣愈來愈大。馬克龍遲遲未正式參選，也沒有主動接觸選民，導致一些選民認為馬克龍很「冷」，對他們的困難處境漠不關心，只幫大企業和有錢人。在宣布參選後，馬克龍也只搞了一場大型造勢活動，給外界的感覺是已經勝券在握，這又讓人覺得他很傲。



反觀勒龐，在馬克龍專心處理對俄關係、出席各種峰會期間，她深入基層，展現出少有的親和力，強調自己也是單身母親，令其形象顯得「溫和」很多。鑑於候選人中有的比她觀點更右，客觀上也減少了選民對她的恐懼感，從而使她在第一輪投票中取得參選歷史上最好的記錄。勒龐的政綱中最強烈的色彩是反移民、維護以法語為代表的法國傳統文化和價值觀、強調法國人優先。移民引發出治安問題和文化認同問題，歐盟和北約對法國提出的某些要求讓法國人感覺主權受了侵犯。對此，勒龐聲稱她上台後將「恢復法國的秩序」，「在各個領域行使法國的主權」，包括取消出生在法國自動獲得國籍的法律規定，禁止大赦非法移民，把法官人數增加一倍，恢復邊境管制，甚至退出北約等等。她同時還提出一些優先照顧法國公民的社會福利計劃，透過打「身份牌」來吸引選民。



雖然勒龐的勢頭正在上升，但馬克龍執政期間法國就業形勢有明顯好轉，再加上以往選民在第二輪投票中聯手阻止極右翼候選人上台的「投票慣性」仍然存在，因此馬克龍有較大機會獲勝。但由於他已執政五年，勒龐今後幾天肯定會抓住他犯過的錯誤窮追猛打。若多數選民不願「再忍馬克龍五年」，寧願法國政壇出現前所未有的變革，勒龐就有機會上台，因為兩人的「鐵票」數量差距不太大。但如果多數選民希望「維持現狀」、不改變法國在歐洲的定位，或擔心法國社會走向右翼極端主義，那麼馬克龍就可能成為過去20年中唯一獲得連任的總統，朝著他新的目標再次出發。

